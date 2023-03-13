Чтобы познакомить вас с животным миром Тая, мы составили маршрут с проверенными контактными парками, где никто не мучает их обитателей, они живут в любви и заботе. Вы отправитесь в эту поездку с водителем-тайцем на авто или микроавтобусе. Сможете обнять тигров и искупаться со слонами, узнаете больше о змеях, пофотографируетесь с попугаями на руках и посмотрите шоу обезьян.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обратите внимание: поездка проходит с англоговорящим вежливым водителем-тайцем. Я буду на связи по телефону по любым вопросам.

🐯 Парк тигров, где прекрасные полосатые кошки счастливо живут в просторных вольерах с газонами и бассейнами. Парк контактный (конечно, всё безопасно и под наблюдением специалистов): вы сможете зайти в вольеры, погладить тигров, тигрят и даже гепарда.

🐘 Центр реабилитации слонов. Ферма, где огромных зверей не бьют и не заставляют катать туристов. Их можно только кормить и мыть щёточками в бассейне под небольшим водопадом. И конечно, делать удивительные фотографии!

🐍 Змеиная ферма. В этом серпентарии вы увидите разных змей Юго-Восточной Азии, а русскоговорящий сотрудник расскажет об их особенностях. Во время шоу с кобрами вам покажут, как выделяется яд, дадут потрогать змею и даже предложат выпить полезную настойку на основе желчного пузыря питона.

🦜 Парк птиц, или царство ярких попугаев! Вы поближе познакомитесь с экзотическими пернатыми, войдя в огромную клетку: попугаи садятся на руки, голову и плечи, с удовольствием угощаются кормом. После, во время получасового шоу вы поймёте, как умны эти птицы: например, они угадывают цифры!

🐒 Шоу обезьян. Как эти озорные ребята собирают кокосы, плавают и ныряют, решают интеллектуальные задачи и катаются на велосипеде? Всё увидите во время последней остановки. А также потрогаете малышей-обезьян и сделаете фото в обнимку с их папой.

Организационные детали

Обратите внимание: это не экскурсия с русскоговорящим гидом, а поездка с англоговорящим водителем-тайцем.

Как проходит поездка

На комфортабельном транспорте: для группы 1-4 чел. — на Toyota Corolla Altis, для группы до 12 чел. — на микроавтобусе Toyota Hiace Commuter

По договоренности с водителем вы можете менять маршрут (либо через меня — я всё время на связи)

Начало и окончание в вашем отеле — возможен трансфер от/до любого отеля на Пхукете, но в рамках 5-часовой длительности программы. Также за доплату мы можем забрать вас из отеля на материке.

Дополнительно оплачиваются билеты

Все цены указаны за 1 человека.