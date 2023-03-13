В мире животных Пхукета

Удобный и бюджетный способ увидеть тигров, слонов, обезьян и других обитателей острова

4.3
4 отзыва
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О гиде
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Ответы на вопросы
Чтобы познакомить вас с животным миром Тая, мы составили маршрут с проверенными контактными парками, где никто не мучает их обитателей, они живут в любви и заботе. Вы отправитесь в эту поездку с водителем-тайцем на авто или микроавтобусе.

Сможете обнять тигров и искупаться со слонами, узнаете больше о змеях, пофотографируетесь с попугаями на руках и посмотрите шоу обезьян.
В мире животных Пхукета
В мире животных Пхукета
В мире животных Пхукета
В мире животных Пхукета
В мире животных Пхукета
В мире животных Пхукета
В мире животных Пхукета
В мире животных Пхукета
В мире животных Пхукета
В мире животных Пхукета
В мире животных Пхукета
В мире животных Пхукета
В мире животных Пхукета
В мире животных Пхукета
В мире животных Пхукета
В мире животных Пхукета
В мире животных Пхукета
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обратите внимание: поездка проходит с англоговорящим вежливым водителем-тайцем. Я буду на связи по телефону по любым вопросам.

🐯 Парк тигров, где прекрасные полосатые кошки счастливо живут в просторных вольерах с газонами и бассейнами. Парк контактный (конечно, всё безопасно и под наблюдением специалистов): вы сможете зайти в вольеры, погладить тигров, тигрят и даже гепарда.

🐘 Центр реабилитации слонов. Ферма, где огромных зверей не бьют и не заставляют катать туристов. Их можно только кормить и мыть щёточками в бассейне под небольшим водопадом. И конечно, делать удивительные фотографии!

🐍 Змеиная ферма. В этом серпентарии вы увидите разных змей Юго-Восточной Азии, а русскоговорящий сотрудник расскажет об их особенностях. Во время шоу с кобрами вам покажут, как выделяется яд, дадут потрогать змею и даже предложат выпить полезную настойку на основе желчного пузыря питона.

🦜 Парк птиц, или царство ярких попугаев! Вы поближе познакомитесь с экзотическими пернатыми, войдя в огромную клетку: попугаи садятся на руки, голову и плечи, с удовольствием угощаются кормом. После, во время получасового шоу вы поймёте, как умны эти птицы: например, они угадывают цифры!

🐒 Шоу обезьян. Как эти озорные ребята собирают кокосы, плавают и ныряют, решают интеллектуальные задачи и катаются на велосипеде? Всё увидите во время последней остановки. А также потрогаете малышей-обезьян и сделаете фото в обнимку с их папой.

Организационные детали

Обратите внимание: это не экскурсия с русскоговорящим гидом, а поездка с англоговорящим водителем-тайцем.

Как проходит поездка

  • На комфортабельном транспорте: для группы 1-4 чел. — на Toyota Corolla Altis, для группы до 12 чел. — на микроавтобусе Toyota Hiace Commuter
  • По договоренности с водителем вы можете менять маршрут (либо через меня — я всё время на связи)
  • Начало и окончание в вашем отеле — возможен трансфер от/до любого отеля на Пхукете, но в рамках 5-часовой длительности программы. Также за доплату мы можем забрать вас из отеля на материке.

Дополнительно оплачиваются билеты

Все цены указаны за 1 человека.

  • Проход в вольеры на 10 минут в Парке тигров:
    — тигрята 6-12 и 13-18 месяцев (800 бат)
    — взрослые тигры 19-48 месяцев и тигры-малыши 3-5 месяцев (900 бат)
    — новорождённый тигрёнок (1300 бат)
    — гепард (1000 бат)
    — есть пакеты от 2 до 4 опций (от 1500 до 2800 бат)
  • Ферма слонов
    — покормить слоника (100 бат)
    — пакет с кормлением слонов и купанием слона (800 бат)
    — купание со слоном (взрослый — 2000 бат, детский — 1800 бат)
  • Парк птиц (взрослый — 500 бат, детский — 300 бат)
  • Шоу обезьян (взрослый — 600 бат, детский — 400 бат)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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3
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К
13 мар 2023
Выражаем благодарность Николаю за прекрасную организацию! Англоговорящий водитель все подробно рассказал, организовывал покупку билетов на каждой точке, прислушивался к нашим пожеланиям. Рекомендуем к посещению с детьми! Экскурсия совсем не тяжелая даже для самых маленьких. Благодаря Николаю показали деткам тайских животных и птиц. Спасибо!
Марина
9 мар 2023
Правильно назвать экскурсию в Мире Мучения животных
И это услуги просто такси с хорошим водителем (это единственное, что было хорошо)
Обезьяны на коротком поводке целыми днями сидят, хозяева вымагают чаевые, а не просят, не смотря на оплаченный входной билет
Тигры в клетках под током, звук высокого напряжения во всем зоопарке и новорождённых тигрят сразу отрывают от мамы, они плачут, кормят их из бутылки и все ради фото с туристами. А билеты продают только чтобы трогать животных, и от размера животного зависит цена билета. Я еле купила просто билет, но мне запретили делать любые фото и ходили следили
Змеиная ферма … продать товары из змей, вот их цель, шоу три минуты длится и также чаевые
Слоны., реабилитация… ага.. ни слова об этом, только иди и купался, фото на шее… даже не пошли, покормили слонёнка у входа, который также показал цирковой номер и рядом огромный слон, прямо возле дороги, который привязан целыми днями….
Крокодиловая ферма закрыта
К птицам не поехали

Нельзя продавать такие экскурсии и делать доход на животных ради своих корыстных целях.
Если хотим видеть диких животных, то в Африку в Сафари. Людей надо в клетку, а животных на свободу
Правильно назвать экскурсию в Мире Мучения животныхПравильно назвать экскурсию в Мире Мучения животных
Т
4 мар 2023
Экскурсия «В мире животных Пхукета» - это лучшая экскурсия для маленьких детей. Мы посмотрели и, самое главное, покормили и тигра, и слонов, и крокодилов, разных птиц. Сами питомники чистые, животные все ухоженные. Нам очень понравилось! Подрастем, поедем еще:) Хочу отметить организацию и водителя: все прошло чётко, водитель приехал во время и напротяжении всего маршрута подсказывал куда идти, ждал в оговоренном месте, был очень вежлив и приветлив.
Е
8 фев 2023
Экскурсия очень понравилась, отлично провели время

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