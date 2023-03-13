Обратите внимание: поездка проходит с англоговорящим вежливым водителем-тайцем. Я буду на связи по телефону по любым вопросам.
🐯 Парк тигров, где прекрасные полосатые кошки счастливо живут в просторных вольерах с газонами и бассейнами. Парк контактный (конечно, всё безопасно и под наблюдением специалистов): вы сможете зайти в вольеры, погладить тигров, тигрят и даже гепарда.
🐘 Центр реабилитации слонов. Ферма, где огромных зверей не бьют и не заставляют катать туристов. Их можно только кормить и мыть щёточками в бассейне под небольшим водопадом. И конечно, делать удивительные фотографии!
🐍 Змеиная ферма. В этом серпентарии вы увидите разных змей Юго-Восточной Азии, а русскоговорящий сотрудник расскажет об их особенностях. Во время шоу с кобрами вам покажут, как выделяется яд, дадут потрогать змею и даже предложат выпить полезную настойку на основе желчного пузыря питона.
🦜 Парк птиц, или царство ярких попугаев! Вы поближе познакомитесь с экзотическими пернатыми, войдя в огромную клетку: попугаи садятся на руки, голову и плечи, с удовольствием угощаются кормом. После, во время получасового шоу вы поймёте, как умны эти птицы: например, они угадывают цифры!
🐒 Шоу обезьян. Как эти озорные ребята собирают кокосы, плавают и ныряют, решают интеллектуальные задачи и катаются на велосипеде? Всё увидите во время последней остановки. А также потрогаете малышей-обезьян и сделаете фото в обнимку с их папой.
Обратите внимание: это не экскурсия с русскоговорящим гидом, а поездка с англоговорящим водителем-тайцем.
Все цены указаны за 1 человека.