Понежиться на солнечной палубе, искупаться в бухте Клеопатры и полюбоваться Старым городом с воды
Морское путешествие — отличный способ разнообразить отдых и украсить впечатления о Турции приятными воспоминаниями. Вы пройдёте вдоль исторического центра, увидите пещеры и средневековую судоверфь. А во время двух остановок искупаетесь в средиземноморских водах. В поездке вас не будет сопровождать гид, на борту будет англоговорящий капитан и его команда.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- После завтрака или обеда мы встретимся в порту, и начнётся ваш романтический вояж.
- Первая остановка для купания будет рядом с судоверфью 13 века и Красной башней, символом Аланьи.
- Затем вы отправитесь к знаменитому пляжу Клеопатры, обойдя крепостные стены Старого города. По пути увидите Пиратскую и Фосфорную пещеры.
- Вторая остановка будет там, где, по преданию, Клеопатра, спускаясь с крепости, купалась в бухте. Рядом находится лучший пляж в окрестностях.
- И конечно, в течение всего путешествия вы сможете расслабиться на палубе, наслаждаясь тёплыми лучами солнца и прохладным бризом.
Организационные детали
- Вам нужно приехать в порт самостоятельно. Если нужно, поможем вам с трансфером из отеля или закажем такси. Стоимость составит €100–150 в зависимости от места вашего проживания.
- Напитки на яхте оплачивается отдельно (со своими не разрешается).
- Параметры яхты: длина — 18 м, ширина — 4,8 м, рассчитана на 10 человек.
- На яхте вас будут сопровождать только капитан и его персонал.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али и Айдын — ваша команда гидов в Аланье
Провели экскурсии для 2040 туристов
В Стамбуле каждый момент — это возможность для новых впечатлений и незабываемых воспоминаний. Это невероятный, прекрасный город и я не перестаю им восхищаться каждый день. Стамбул один из самых посещаемых городов в мире и, первую очередь, в туристических целях. Я работаю гидом более 20 лет и представляю агентство, в котором работают профессиональные и влюблённые в свою работу и в Турцию гиды. Я собрал команду лучших русскоговорящих гидов. Каждый из них имеет стаж работы не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию Министерства туризма и культуры. Каждый из нас любит Стамбул всем сердцем и влюбляет туристов в него без остатка. На экскурсиях наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично и с нами Вам точно не будет скучно. Одним словом, мы сделаем все, чтобы Стамбул действительно Вам понравился! Мы не только показываем достопримечательности, мы открываем для Вас душу Стамбула. Вы увидите самые красивые дворцы, улицы, парки и самые колоритные рынки. С нами вы узнаете не только историю города, но и что такое, например, настоящая турецкая кухня. Вы узнаете о наших традициях, устоях, менталитете, о том как мы женимся, воспитываем детей, как относимся к старшим. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям туристов и учитываем все запросы, поэтому мы всегда можем подготовить и провести для Вас экскурсию, которая будет максимально учитывать именно ваши интересы.
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