Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи

Понежиться на солнечной палубе, искупаться в бухте Клеопатры и полюбоваться Старым городом с воды

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Ответы на вопросы
Морское путешествие — отличный способ разнообразить отдых и украсить впечатления о Турции приятными воспоминаниями. Вы пройдёте вдоль исторического центра, увидите пещеры и средневековую судоверфь. А во время двух остановок искупаетесь в средиземноморских водах. В поездке вас не будет сопровождать гид, на борту будет англоговорящий капитан и его команда.
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Ближайшие даты:
31
окт
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • После завтрака или обеда мы встретимся в порту, и начнётся ваш романтический вояж.
  • Первая остановка для купания будет рядом с судоверфью 13 века и Красной башней, символом Аланьи.
  • Затем вы отправитесь к знаменитому пляжу Клеопатры, обойдя крепостные стены Старого города. По пути увидите Пиратскую и Фосфорную пещеры.
  • Вторая остановка будет там, где, по преданию, Клеопатра, спускаясь с крепости, купалась в бухте. Рядом находится лучший пляж в окрестностях.
  • И конечно, в течение всего путешествия вы сможете расслабиться на палубе, наслаждаясь тёплыми лучами солнца и прохладным бризом.

Организационные детали

  • Вам нужно приехать в порт самостоятельно. Если нужно, поможем вам с трансфером из отеля или закажем такси. Стоимость составит €100–150 в зависимости от места вашего проживания.
  • Напитки на яхте оплачивается отдельно (со своими не разрешается).
  • Параметры яхты: длина — 18 м, ширина — 4,8 м, рассчитана на 10 человек.
  • На яхте вас будут сопровождать только капитан и его персонал.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
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