Каппадокия на 2 дня из Белека

Этот тур начинается от вашего отеля в Белеке и подразумевает 2 дня и 1 ночь в Каппадокии.

Полюбуйтесь невероятными памятниками музея под открытым небом Гёреме, подземным городом Каймаклы, Учхисаром, долинами Голубей Девели, Пашабаг, Учхисар Замком и совершите незабываемый полёт на воздушном шаре.
Каппадокия на 2 дня из Белека
Каппадокия на 2 дня из Белека
Каппадокия на 2 дня из Белека
Каппадокия на 2 дня из Белека
Каппадокия на 2 дня из Белека
Каппадокия на 2 дня из Белека

Что вы увидите 🤩

  • Долина голубей и Учхисар Замок
  • Посещение Долины Девели и Долины Пашабаг
  • Аванос и Глиянные изделия
  • Панорама
  • Посещение три красавицы
  • Посещение Музей под открытым небом Гереме
  • Мастерская оникса
  • Посещение Чардак Подземный город
«Инстаграмная» Каппадокия
Каппадокия — регион в центральной части Турции. Он известен своими волшебными дымоходами — высокими конусообразными скальными образованиями, которых особенно много в Пашабаге (Долина монахов) и долине Гёреме. Также регион славится своими жилищами бронзового века, которые выдолбили в долинах троглодиты (пещерные люди), а затем использовали в качестве убежищ ранние христиане.
За последние десять лет Каппадокия приобрела известность как самое лучшее место, где можно полетать на воздушном шаре. Полёт на воздушном шаре позволяет посмотреть с высоты весь этот красивый ландшафт, созданный дождем и ветром.
Важная информация
Включает в себя много пешеходных прогулок. Экскурсия не подходит для семей с грудными детьми из-за долгой поездки на автобусе.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Проживание в отеле
  • Трансферы
  • Входные билеты
  • Русскоговорящий гид-историк
  • Завтрак, обед, ужин
 Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки
  • Полёт на воздушном шаре
  • Джип Сафари
  • SNG комната 25 DUSD
Важная информация
Включает в себя много пешеходных прогулок. Экскурсия не подходит для семей с грудными детьми из-за долгой поездки на автобусе.
Время проведения: Каждый вторник и пятницу с 03:30-04:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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