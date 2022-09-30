Таджикистан и Узбекистан: природа, культура и история

Погулять в Фанских горах, побывать в Душанбе, Самарканде и Бухаре и научиться готовить плов

Зовём перенестись с нами из осени в лето, из современности в древность и яркие краски завораживающих горных вершин, озёр и рек. Вы окажетесь в чарующей атмосфере Востока, полюбуетесь танцевальным шоу в национальных костюмах.

Мы погуляем по живописному и труднодоступному ущелью Алаудин, совершим поход к озеру Искандеркуль, рассмотрим достопримечательности городов и побываем в священных местах. А ещё вас ждёт кулинарный мастер-класс и знакомство с традиционным укладом.
Таджикистан и Узбекистан: природа, культура и история
Таджикистан и Узбекистан: природа, культура и история
Таджикистан и Узбекистан: природа, культура и история
Таджикистан и Узбекистан: природа, культура и история
Таджикистан и Узбекистан: природа, культура и история
Таджикистан и Узбекистан: природа, культура и история
Таджикистан и Узбекистан: природа, культура и история
Ближайшие даты:
22
окт
10
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 9 лет в сопровождении родителей.

Специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме.

Для граждан России виза не нужна. Необходим только действующий загранпаспорт.
Переезды будут осуществляться на арендованном транспорте (микроавтобусе и автомобилях).

Так как в этой местности живут немного иные бактерии, чем у нас, требуется соблюдать осторожность при приёме пищи: обязательная дезинфекция рук и мытье фруктов и овощей; каждому участнику необходимо взять с собой препараты для расщепления непривычной пищи (ферменты) и от расстройства желудка.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту города Душанбе с 8:00 до 08:30. Гид будет встречать вас у выхода из аэропорта
Завершение: Самостоятельный трансфер в аэропорт Бухары (оплачивается дополнительно)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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🚌На автобусе🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры🍀Природа и пейзажиГоры

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