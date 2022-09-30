Возможно участие с детьми от 9 лет в сопровождении родителей.
Специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме.
Для граждан России виза не нужна. Необходим только действующий загранпаспорт.
Переезды будут осуществляться на арендованном транспорте (микроавтобусе и автомобилях).
Так как в этой местности живут немного иные бактерии, чем у нас, требуется соблюдать осторожность при приёме пищи: обязательная дезинфекция рук и мытье фруктов и овощей; каждому участнику необходимо взять с собой препараты для расщепления непривычной пищи (ферменты) и от расстройства желудка.