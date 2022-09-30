Зовём перенестись с нами из осени в лето, из современности в древность и яркие краски завораживающих горных вершин, озёр и рек. Вы окажетесь в чарующей атмосфере Востока, полюбуетесь танцевальным шоу в национальных костюмах. Мы погуляем по живописному и труднодоступному ущелью Алаудин, совершим поход к озеру Искандеркуль, рассмотрим достопримечательности городов и побываем в священных местах. А ещё вас ждёт кулинарный мастер-класс и знакомство с традиционным укладом.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 9 лет в сопровождении родителей.

Специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме.

Для граждан России виза не нужна. Необходим только действующий загранпаспорт.

Переезды будут осуществляться на арендованном транспорте (микроавтобусе и автомобилях).

Так как в этой местности живут немного иные бактерии, чем у нас, требуется соблюдать осторожность при приёме пищи: обязательная дезинфекция рук и мытье фруктов и овощей; каждому участнику необходимо взять с собой препараты для расщепления непривычной пищи (ферменты) и от расстройства желудка.