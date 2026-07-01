Показать всё
Групповая
до 25 чел.
Снорклинг на острове Мун с барбекю из морепродуктов
Начало: Трансфер от отеля
«После активного плавания вас ждёт обед-барбекю из свежих вьетнамских морепродуктов в уютном местном ресторане»
3 июл в 07:00
4 июл в 07:00
$25.60 за человека
Групповая
Из Нячанга на судне по островам: водные развлечения и вечеринка в плавучем баре
Отдых, вдохновлённый философией, что живём один раз
Начало: В центре Нячанга
«Фрукты и коктейли — безлимитно»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
$29 за человека
Билеты
Вечер на крыше в баре Скайлайт и панорама города
Начало: Отель Havana Nha Trang, 43-й этаж, ул. Чан Фу 38, ...
«Музыка, огни и настроение В баре Скайлайт царит атмосфера веселья: здесь проходят концерты, вечеринки и шоу с диджеями»
Завтра в 17:30
3 июл в 17:30
$7.60 за билет
Групповая
до 20 чел.
Снорклинг у кораллов и вечеринка на плавучем баре
Начало: Трансфер от места проживания
«Вечеринка на плавучем баре и отдых Главное событие — плавучий бар в зоне Карибе с неограниченными коктейлями и свежими фруктами, живая музыка и шоу создадут незабываемую атмосферу»
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
$30.90 за человека
Групповая
до 25 чел.
Островное путешествие с купанием в коралловых рифах и баром на волнах
Начало: Трансфер от отеля
«Вечеринка на плавучем баре Кульминация дня — яркая «вечеринка на воде» в Карибской зоне: плавучий бар, коктейли, фрукты и живая музыка создадут атмосферу настоящего праздника»
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
$29 за человека
Групповая
до 20 чел.
Снорклинг на коралловом рифе, грязевые ванны и отдых в плавучем баре
Начало: Трансфер от места проживания
«Отдых и развлечения в плавучем баре Насладитесь неограниченным количеством фруктов и коктейлей в плавучем баре»
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
$49.32 за человека
Групповая
до 20 чел.
Снорклинг в заливе Нячанг с барбекю на борту
Начало: Трансфер от места проживания
«Барбекю и отдых на борту После снорклинга насладитесь вкусным обедом-барбекю, подаваемым прямо на лодке»
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
$29.61 за человека
Групповая
до 20 чел.
Острова Нячанга: хоппинг, снорклинг и лодочная вечеринка с барбекю
Начало: Трансфер от места проживания
«Запрещено: алкоголь и наркотики»
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
$27.89 за человека
Групповая
Подводные чудеса Нячанга: кораллы, барбекю и грязевые ванны
Начало: Трансфер от отеля
«Здесь вас ждет обед с ароматным барбекю, где подают свежие морепродукты и мясо на гриле под легкий морской бриз»
3 июл в 07:00
4 июл в 07:00
$48 за человека
Групповая
до 20 чел.
Снорклинг-тур с обедом-барбекю у коралловых рифов Нячанга
Начало: Трансфер от места проживания
«После активного отдыха вас ждет вкусный обед-барбекю, позволяющий восстановить силы и насладиться атмосферой морского круиза»
Завтра в 07:00
3 июл в 07:00
$29.61 за человека
Групповая
до 20 чел.
Романтический круиз с коктейлями и ужином на закате
Начало: Ваш отель в Нячанге
«Наслаждайтесь коктейлями и вином на палубе, пока вас развлекают музыканты, играющие на фоне звёздного неба, луны и городских огней»
Расписание: Ежедневно в 17:00.
Завтра в 17:00
3 июл в 17:00
$95 за человека
Групповая
до 20 чел.
Романтический круиз с коктейлями и ужином на закате в бухте Нячанг
Начало: Трансфер от места проживания
«Коктейли и музыкальное сопровождение Проведите время на палубе, наслаждаясь разнообразными коктейлями и вином под живую музыку, которая создаёт уютную и романтичную атмосферу на фоне звездного неба и мерцающих огней города»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$95 за человека
Групповая
до 20 чел.
Снорклинг и вечеринка на плавучем баре у кораллового рифа острова Донг Там
Начало: Трансфер от места проживания
«Вечеринка на плавучем баре Насладитесь живой музыкой и шоу в зоне Caribe на плавучем баре, где вам предложат неограниченное количество фруктов и коктейлей»
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
$38.73 за человека
Групповая
На лодке «Тики» по заливу Нячанг: снорклинг, купание и барбекю
Острова Донг Там, Дам Бей и Хон Мот (из Нячанга)
Начало: У вашего отеля в центре Нячанга
«Свежие фрукты и прохладительные напитки включены в стоимость13:00 — обед на борту*: барбекю, овощи, хлеб и домашние соусы, возможно вегетарианское меню14:00 — возвращение в порт»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
$31 за человека
Групповая
до 15 чел.
Тропический снорклинг и барбекю-круиз на лодке тики
Начало: Ваш отель
«Снорклинг и вкусный обед После активного плавания вас ждёт вкусное барбекю прямо на борту — свежие морепродукты, мясо и овощи, приготовленные на открытом огне»
Завтра в 07:50
3 июл в 07:50
$30 за человека
Групповая
до 25 чел.
Подводный рай острова Мун: снорклинг, барбекю и отдых на лучшем пляже
Начало: Трансфер от отеля
«Аппетитное барбекю из свежих морепродуктов подаётся прямо на лодке»
3 июл в 07:15
4 июл в 07:15
$37.40 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Бары и ночная жизнь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16:
- Снорклинг на острове Мун с барбекю из морепродуктов;
- Из Нячанга на судне по островам: водные развлечения и вечеринка в плавучем баре;
- Вечер на крыше в баре Скайлайт и панорама города;
- Снорклинг у кораллов и вечеринка на плавучем баре;
- Островное путешествие с купанием в коралловых рифах и баром на волнах.
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июле 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 7 до 95. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 16 экскурсий на 2026 год по теме «Бары и ночная жизнь», 63 ⭐ отзыва, цены от $7. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь