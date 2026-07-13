читать дальше уменьшить интересного. В стоимость входили завтрак, обед и ужин, и еда была очень вкусная. Наш гид Егор помогал сориентироваться, не теряли время в очередях и все шло по расписанию, так что день прошёл гладко и без спешки.

Мы с друзьями отправились на двухдневную поездку в Далат, и все прошло здорово. Программа была хорошо продумана, успели посмотреть много