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Индивидуальная
до 8 чел.
Из Нячанга в Фанранг - край виноградников и соляных плантаций
Познакомиться с югом Вьетнама через природу и живую историю провинции Ниньтхуан
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
от $380
$400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
«Лабиринт дракона», барханы и виноградники - из Нячанга (всё включено)
Отправляйтесь в уникальное путешествие по югу Вьетнама: пагода, виноградники и барханы. Всё включено, включая обед и дегустацию
Начало: У вашего отеля
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
от $420 за всё до 3 чел.
Групповая
до 14 чел.
Из Нячанга в Фанранг: бухта Винь Хи, дюны и капибары (всё включено)
Погулять по виноградникам и рыбацким деревням, пройти коралловый лабиринт и увидеть другой Вьетнам
Начало: У вашего отеля в Нячанге или в Камрани
«Виноградники и соляные поля (по 10 мин на каждую остановку)»
Расписание: в субботу в 07:00
15 авг в 07:00
22 авг в 07:00
$64 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Отличная поездка в Фанранг. Егор грамотный гид разбирающийся в истории Вьетнама и местных взаимоотношений. Интересно и позитивно подает информацию. Были
+2
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П
Два дня в Далате пролетели быстро и здорово, успели посмотреть много всего и при этом не стояли в очередях и пробках. Егор рассказывал столько любопытного, что время совсем не тянулось.
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И
Хотим поблагодарить гида за его профессионализм! Маршрут был продуман отлично, время в пути организовано хорошо, всё прошло без спешки и
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А
Мы с друзьями отправились на двухдневную поездку в Далат, и все прошло здорово. Программа была хорошо продумана, успели посмотреть много
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удивительная авторская экскурсия, Егор прекрасный рассказчик, обладает огромными знаниями о стране, в которой живет, места, которые мы посетили интересные и
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Всего 10 отзывов в Нячанге в категории "Винодельни"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Винодельни»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в августе 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Винодельни" можно забронировать 3 экскурсии от 64 до 420 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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