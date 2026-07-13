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Экскурсии на винодельни и виноградники в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «Винодельни» в Нячанге на русском языке, цены от $64, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Нячанга в Фанранг - край виноградников и соляных плантаций
На машине
10 часов
-
5%
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Нячанга в Фанранг - край виноградников и соляных плантаций
Познакомиться с югом Вьетнама через природу и живую историю провинции Ниньтхуан
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
от $380$400 за всё до 2 чел.
«Лабиринт дракона», барханы и виноградники - из Нячанга (всё включено)
На машине
Джиппинг
12 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Лабиринт дракона», барханы и виноградники - из Нячанга (всё включено)
Отправляйтесь в уникальное путешествие по югу Вьетнама: пагода, виноградники и барханы. Всё включено, включая обед и дегустацию
Начало: У вашего отеля
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
от $420 за всё до 3 чел.
Из Нячанга в Фанранг: бухта Винь Хи, дюны и капибары (всё включено)
На автобусе
12 часов
Групповая
до 14 чел.
Из Нячанга в Фанранг: бухта Винь Хи, дюны и капибары (всё включено)
Погулять по виноградникам и рыбацким деревням, пройти коралловый лабиринт и увидеть другой Вьетнам
Начало: У вашего отеля в Нячанге или в Камрани
«Виноградники и соляные поля (по 10 мин на каждую остановку)»
Расписание: в субботу в 07:00
15 авг в 07:00
22 авг в 07:00
$64 за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Из Нячанга в Фанранг - край виноградников и соляных плантаций
Отличная поездка в Фанранг. Егор грамотный гид разбирающийся в истории Вьетнама и местных взаимоотношений. Интересно и позитивно подает информацию. Были
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с ним на индивидуальной экскурсии, отличный экскурсовод, чистое авто с внимательным водителем все что надо для получения удовольствия от экскурсии и пейзажей.

Отличная поездка в Фанранг. Егор грамотный гид разбирающийся в истории Вьетнама и местных взаимоотношений. Интересно и
Отличная поездка в Фанранг. Егор грамотный гид разбирающийся в истории Вьетнама и местных взаимоотношений. Интересно и
Отличная поездка в Фанранг. Егор грамотный гид разбирающийся в истории Вьетнама и местных взаимоотношений. Интересно и
Отличная поездка в Фанранг. Егор грамотный гид разбирающийся в истории Вьетнама и местных взаимоотношений. Интересно и+2
Отличная поездка в Фанранг. Егор грамотный гид разбирающийся в истории Вьетнама и местных взаимоотношений. Интересно и
Отличная поездка в Фанранг. Егор грамотный гид разбирающийся в истории Вьетнама и местных взаимоотношений. Интересно и
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П
Из Нячанга в Фанранг - край виноградников и соляных плантаций
Два дня в Далате пролетели быстро и здорово, успели посмотреть много всего и при этом не стояли в очередях и пробках. Егор рассказывал столько любопытного, что время совсем не тянулось.
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И
Из Нячанга в Фанранг - край виноградников и соляных плантаций
Хотим поблагодарить гида за его профессионализм! Маршрут был продуман отлично, время в пути организовано хорошо, всё прошло без спешки и
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проблем. По возвращении в Нячанг мы не чувствовали усталости, получили массу новых знаний о Вьетнаме и заряд хорошего настроения. Советую эту экскурсию и гида Егора всем, кто хочет провести время интересно и с пользой.

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А
Из Нячанга в Фанранг - край виноградников и соляных плантаций
Мы с друзьями отправились на двухдневную поездку в Далат, и все прошло здорово. Программа была хорошо продумана, успели посмотреть много
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интересного. В стоимость входили завтрак, обед и ужин, и еда была очень вкусная. Наш гид Егор помогал сориентироваться, не теряли время в очередях и все шло по расписанию, так что день прошёл гладко и без спешки.

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Валентина
Из Нячанга в Фанранг - край виноградников и соляных плантаций
удивительная авторская экскурсия, Егор прекрасный рассказчик, обладает огромными знаниями о стране, в которой живет, места, которые мы посетили интересные и
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не заезженные, посмотрели с удовольствием, обедали в кафе с жителями комунны, смотрели, как зреет виноград,собирают рис,и добывают морскую соль,пагода из морских ракушек, дракон через которого нужно пройти, а контактный зоопарк, взрослые почувствовали себя детьми

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Всего 10 отзывов в Нячанге в категории "Винодельни"

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Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Винодельни»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Нячанга в Фанранг - край виноградников и соляных плантаций;
  2. «Лабиринт дракона», барханы и виноградники - из Нячанга (всё включено);
  3. Из Нячанга в Фанранг: бухта Винь Хи, дюны и капибары (всё включено).
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Водопады Бахо;
  2. Даклак;
  3. Сайгон;
  4. Остров;
  5. Башни Понагар;
  6. Пагода Лонгшон;
  7. Сад камней Хон Чонг;
  8. Остров обезьян;
  9. Музей океанографии;
  10. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в августе 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Винодельни" можно забронировать 3 экскурсии от 64 до 420 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Откройте для себя мир виноделия в Нячанге с нашими экскурсиями. Вы познакомитесь с историей виноделия и посетите виноградники. При желании можно купить вино. Вы получите бесценные знания и впечатления. Все это доступно по хорошей цене