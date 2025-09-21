Найдено 3 экскурсии в категории « Перекрёстк Сибуя » в Токио на русском языке, цены от $125. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 5 часов 4 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Токио в вашем ритме Начало: Станция на выбор $300 за всё до 6 чел. Пешая 5 часов Индивидуальная до 6 чел. Токио как отражение творчества Харуки Мураками Начало: Метро Роппонги, Станция метро · префектура Токио, ... $300 за всё до 6 чел. 1 час 45 минут Мини-группа до 8 чел. Картинг-тур у Токийской башни Погрузитесь в атмосферу Токио на картинге, посетив знаковые места с гидом. Захватывающий маршрут и незабываемые фото ждут вас Начало: JPF9+HV2 Синагава, Токио, Япония Расписание: См. календарь $125 за человека Другие экскурсии Токио

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Перекрёстк Сибуя»

Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Перекрёстк Сибуя», 4 ⭐ отзыва, цены от $125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь