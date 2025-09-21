Индивидуальная
до 6 чел.
Токио в вашем ритме
Начало: Станция на выбор
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио как отражение творчества Харуки Мураками
Начало: Метро Роппонги, Станция метро · префектура Токио, ...
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Картинг-тур у Токийской башни
Погрузитесь в атмосферу Токио на картинге, посетив знаковые места с гидом. Захватывающий маршрут и незабываемые фото ждут вас
Начало: JPF9+HV2 Синагава, Токио, Япония
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
20 сен в 10:00
$125 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Перекрёстк Сибуя»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Токио
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Токио в сентябре 2025
Сейчас в Токио в категории "Перекрёстк Сибуя" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 300. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Перекрёстк Сибуя», 4 ⭐ отзыва, цены от $125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь