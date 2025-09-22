Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в кимоно по историческому району Асакуса, Токио
Почувствуйте себя частью японской культуры, выбрав кимоно и пройдясь по живописным местам Асакусы
Начало: на станции Асакуса
Завтра в 09:00
23 сен в 09:00
$285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие к подножию Фудзиямы: откровение красоты и традиций Японии
Вас ждет незабываемое путешествие к Фудзияме: от величественных пейзажей до тайн японских ремесел. Познайте Японию, какой вы её мечтали увидеть
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
$490 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Токийский калейдоскоп: погружение в культуру и традиции
Познайте гармонию современности и традиций Токио, отведайте уникальные японские лакомства и искусство шопинга
24 сен в 10:00
25 сен в 10:00
$450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио, которого ждешь: культурное путешествие по столице Японии
Окунитесь в удивительный мир Токио: от Гиндзы до театра Кабуки, от синтоистских традиций до цифрового искусства
9 окт в 09:00
22 окт в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
7 окт в 08:00
9 окт в 08:00
$770 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По зеленому кольцу Яманоте-сен: индивидуальная экскурсия по Токио
Прогулка по Токио вдоль кольцевой линии Яманоте-сен. Узнайте о самураях, императорской семье и традициях Японии. Идеально для первого знакомства с городом
Начало: На станции Harajuku
3 окт в 09:30
4 окт в 09:30
$420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Токио на языке контрастов: индивидуальная экскурсия
Познайте Токио: от храма Мейдзи до неонового Кабукичо. Уникальная экскурсия с личным гидом
Начало: У ресепшена вашего отеля
22 окт в 09:00
23 окт в 09:30
$273 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Вокруг горы Фудзияма на машине: путешествие с видами и культурой
Погрузитесь в мир японской природы и культуры в уникальной поездке вокруг горы Фудзияма. Откройте для себя живописные озера, древние храмы и волшебные виды
Начало: У входа вашего отеля
22 окт в 08:00
24 окт в 08:00
$699 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретные места делового Токио: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир делового Токио, где небоскрёбы и уютные уголки гармонично сочетаются. Узнайте о планах реконструкции и загадайте желание в храме
Начало: Станция метро TORANOMON HILLS
23 окт в 11:30
5 ноя в 11:30
от $300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Элегантная классика Токио глазами японцев
Познакомьтесь с Токио через призму местных жителей. Уникальные объекты и рассказы помогут вам понять внутренние связи столицы Японии
Начало: У метро станция Онаримон
23 окт в 11:30
5 ноя в 11:30
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, Токио, идеальный мегаполис
Познакомьтесь с Токио как с функциональным мегаполисом, где современность и природа гармонично сосуществуют. Откройте для себя город глазами местных жителей
6 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
$190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Район Янесен - уголок Старого Токио
Исследовать колоритный квартал с традиционной японской атмосферой
23 сен в 11:00
24 сен в 11:00
€300 за всё до 5 чел.
