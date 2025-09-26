Индивидуальная
до 6 чел.
Токио: древность и современность
Токио - город контрастов, где прошлое и будущее идут рука об руку. Откройте для себя его историю и современность на уникальной экскурсии
Начало: В районе станции метро Ginza
26 сен в 10:30
27 сен в 10:30
$335 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из сердца Токио к его душе: от Императорского дворца до Асакусы
От символа власти до духовного центра - увидеть город с разных сторон
25 сен в 09:30
26 сен в 09:30
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ваш первый маршрут по Токио
Погрузитесь в атмосферу Токио за 8 часов: от исторических мест до современных кварталов. Поймите город и почувствуйте себя местным жителем
1 окт в 14:30
3 окт в 14:30
$300 за всё до 6 чел.
