Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Токио на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 5.5 часов 3 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Токио: древность и современность Токио - город контрастов, где прошлое и будущее идут рука об руку. Откройте для себя его историю и современность на уникальной экскурсии Начало: В районе станции метро Ginza $335 за всё до 6 чел. Пешая 4 часа 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Из сердца Токио к его душе: от Императорского дворца до Асакусы От символа власти до духовного центра - увидеть город с разных сторон $200 за всё до 5 чел. Пешая 8 часов 3 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Ваш первый маршрут по Токио Погрузитесь в атмосферу Токио за 8 часов: от исторических мест до современных кварталов. Поймите город и почувствуйте себя местным жителем $300 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Токио

