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1 чел. По популярности Пешая 2 часа 2 отзыва Билеты Шоу сумо и ужин Начало: МККВ+Х2М Кото, Токио, Япония «Почувствуйте волнение сумо как никогда раньше в Tokyo Sumo Room, уникальном шоу-ресторане, владелец которого — бывший борец сумо Макуучи Токицуми» Расписание: Ежедневно в 11:00 и 19:00. $118.33 за билет Другие экскурсии Токио Последние отзывы на экскурсии A Alexey Шоу сумо и ужин Веселая атмосфера. Прекрасно подходить для семейного посещения. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Всего 2 отзыва в Токио в категории "Билеты на шоу" Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

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