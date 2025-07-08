Показать всё
Билеты
Шоу сумо и ужин
Начало: МККВ+Х2М Кото, Токио, Япония
«Почувствуйте волнение сумо как никогда раньше в Tokyo Sumo Room, уникальном шоу-ресторане, владелец которого — бывший борец сумо Макуучи Токицуми»
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 19:00.
Завтра в 11:00
11 июл в 11:00
$118.33 за билет
Последние отзывы на экскурсии
A
Веселая атмосфера. Прекрасно подходить для семейного посещения.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 2 отзыва в Токио в категории "Билеты на шоу"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Билеты на шоу», 2 ⭐ отзыва, цены от $10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь