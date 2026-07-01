-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Армянские святыни Вагаршапата - из Еревана
Увидеть символы армянской веры - собор Эчмиадзин, Звартноц, церкви Святой Рипсимэ и Святой Гаянэ
Начало: По договорённости с организатором
12 июл в 09:00
13 июл в 09:00
от €143
€150 за всё до 7 чел.
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия на пивоварню Dargett в Ереване (18+)
Познакомиться с этапами производства и попробовать лучшие сорта крафта
Начало: Площадь Республики у здания Мариотт
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
13 июл в 12:00
€59 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Северная Армения: Севан, монастыри Тавуша и старый Дилижан
Путешествие из Еревана на целый день
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
12 июл в 09:00
от €228
€240 за всё до 2 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
От Арарата до Симфонии камней: Хор Вирап, Гарни и Гегард
Отправиться из Еревана к святыням и легендам Армении
12 июл в 09:00
13 июл в 09:00
от €171
€180 за всё до 2 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Горная Армения: Севан, Норатус, караван-сарай Селима и Джермук
Путешествие из Еревана к трём стихиям: воде, камню и ветру
Завтра в 07:00
12 июл в 07:00
от €233
€245 за всё до 2 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Еревана - к истокам армянской культуры
Исследовать монастыри Хор Вирап и Севанаванк и ощутить силу озера Севан
12 июл в 08:00
13 июл в 08:00
от €228
€240 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Душа Ширака: Гюмри, монастыри и магия Параджанова - из Еревана
Познакомиться с многоликим Гюмри - от царской роскоши до советской драмы и армянского юмора
Завтра в 18:00
12 июл в 08:00
от €219
€230 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Сокровища Лори: монастыри Ахпат, Санаин, Ахтала и замок Арамянца
С отправлением из Еревана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
12 июл в 07:00
от €266
€280 за всё до 2 чел.
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