Вернисаж – экскурсии в Ереване

Найдено 6 экскурсий в категории «Вернисаж» в Ереване, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
466 отзывов
Групповая экскурсия по Еревану: Красный и Синий маршруты
Вас ждут два захватывающих маршрута по Еревану, каждый с уникальными достопримечательностями и историями, которые дополняют друг друга
Начало: На проспекте Тигран Мец
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
20 за человека
Ереван - город, похожий на солнце
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Ереван - город, похожий на солнце: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старым улочкам, посещение ключевых достопримечательностей и знакомство с душевными жителями Еревана. Узнайте город изнутри
15 июня в 15:00
16 июня в 13:00
45 за всё до 3 чел.
Oбзорная экскурсия по Еревану
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
63 отзыва
Обзорная экскурсия по Еревану: от старого города до современных достопримечательностей
Погрузитесь в атмосферу Еревана, посетив его знаменитые и скрытые жемчужины. Ваш личный гид откроет город с новой стороны
Начало: ваш отель
13 июня в 11:30
14 июня в 11:30
125 за всё до 3 чел.
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Спуститься в погреба двух легендарных заводов, посетить местные рынки и понять национальный колорит
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
90 за всё до 6 чел.
Вечер в Ереване: свидание с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Вечерняя прогулка по Еревану с личным гидом
Исследуйте вечерний Ереван, наслаждаясь историческими рассказами, культурными сокровищами и великолепными видами
Начало: на площади Республики
Завтра в 18:00
12 июня в 18:00
42 за всё до 4 чел.
Ереван в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
103 отзыва
Ереван в деталях: путешествие по историческому и современному сердцу Армении
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: Площадь Республики, у входа в Исторический музей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
58 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Еревану
    Мы были на красном маршруте с Гаянэ, гуляли по неочевидным и спрятанным от туриста интересным местам Еревана и по древнему
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    району Конд. Группа была в мини формате, всего 3 человека. Экскурсия получилась камерная и тёплая. Сразу видно, как много Гаянэ знает о Ереване, любит свой город и стремится поделиться этим со своими гостями. В Конде было очень интересно узнавать историю домов и их жителей, бродить по древним улочкам и представлять себе как тут жили люди много веков назад. Гаянэ привела нас в одно удивительное место, где буквально можно ощутить себя внутри истории. Прогулка получилась замечательная и точно запомнится надолго!

  • В
    Вячеслав
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Еревану
    Большое спасибо гиду Гаянэ!!!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Еревану
    Мы впервые в Ереване, сразу взяли экскурсию от проекта Туры в 15:15. Это оказалось верным решением! Гид Гаянэ очень интересно
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    с любовью к родному городу провела нам экскурсию, ответила на все наши вопросы! После экскурсии мы смогли сами ориентироваться на местности (интернет у нас был только в отеле). Спасибо большое! Очень рекомендуем гида Гаянэ и туры от проекта Туры в 15:15!

  • Я
    Яна
    4 июня 2024
    Ереван - город, похожий на солнце
    Благодарим Анаит за душевную экскурсию. Профессионально и с большой любовью к своему городу рассказала о достопримечательностях. Анаит искусствовед со знанием 4х языков! Приятный человек, дополнительно дала ответы на все наши вопросы.
    Благодарим Анаит за душевную экскурсию. Профессионально и с большой любовью к своему городу рассказала о достопримечательностях
  • С
    Сергей
    3 июня 2024
    Ереван - город, похожий на солнце
    Очень приятная и легкая экскурсия для знакомства с историей города.
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Ереван - город, похожий на солнце
    Интересная экскурсия, с учетом наших пожеланий. Из-за праздника в городе и огромных пробок очень сильно опоздали на экскурсию. Анаит нас дождалась, скорректировала свои планы, за что ей огромное спасибо ❤️
  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Ереван в деталях
    Экскурсию о городе в который ты приехал впервые всегда нужно брать, даже если ты неплохо знаешь историю и архитектуру. Нам
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    всегда хочется больше информации и не только той, которую мы можем взять на страницах интернета. Не поставлю отлично потому, что не получила сполна то, что хотела. Акценты на кафе и лавках нас не впечатляют.

    Экскурсию о городе в который ты приехал впервые всегда нужно брать, даже если ты неплохо знаешь
  • Я
    Яна
    6 мая 2024
    Вечер в Ереване: свидание с городом
    Очень понравилась экскурсия с Шушаник. Тепло, с любовью о городе, интересно по содержанию. Очень рекомендую.
  • Н
    Никита
    4 апреля 2024
    Вечер в Ереване: свидание с городом
    Экскурсию ведёт прекрасный экскурсовод. Сама экскурсия очень интересна и содержательна, рекомендую!
    Экскурсию ведёт прекрасный экскурсовод. Сама экскурсия очень интересна и содержательна, рекомендую!Экскурсию ведёт прекрасный экскурсовод. Сама экскурсия очень интересна и содержательна, рекомендую!Экскурсию ведёт прекрасный экскурсовод. Сама экскурсия очень интересна и содержательна, рекомендую!
  • Д
    Дарья
    3 апреля 2024
    Oбзорная экскурсия по Еревану
    Отличная экскурсия по всем параметрам: организация, материал, вовлечённость экскурсовода и сами достопримечательности. Элла - выше всяких похвал! Умнейший человек с
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    хорошо поставленной богатой речью, слушать было одно удовольствие. Фактов было много, но Элла подавала их живо, нескучно и очень деликатно относительно нынешних политических событий. А у Цицернакаберд мы буквально прослезились от её рассказа. Рекомендую всем, экскурсия стоит того.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Вернисаж»

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  1. Ежедневная прогулка по Еревану
  2. Ереван - город, похожий на солнце
  3. Oбзорная экскурсия по Еревану
  4. Шопинг с коньяком: звезды Арарата
  5. Вечер в Ереване: свидание с городом
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Вернисаж" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 20 до 125. Туристы уже оставили гидам 704 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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