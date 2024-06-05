1 чел.
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Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия по Еревану: Красный и Синий маршруты
Вас ждут два захватывающих маршрута по Еревану, каждый с уникальными достопримечательностями и историями, которые дополняют друг друга
Начало: На проспекте Тигран Мец
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Ереван - город, похожий на солнце: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старым улочкам, посещение ключевых достопримечательностей и знакомство с душевными жителями Еревана. Узнайте город изнутри
15 июня в 15:00
16 июня в 13:00
€45 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Еревану: от старого города до современных достопримечательностей
Погрузитесь в атмосферу Еревана, посетив его знаменитые и скрытые жемчужины. Ваш личный гид откроет город с новой стороны
Начало: ваш отель
13 июня в 11:30
14 июня в 11:30
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Спуститься в погреба двух легендарных заводов, посетить местные рынки и понять национальный колорит
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по Еревану с личным гидом
Исследуйте вечерний Ереван, наслаждаясь историческими рассказами, культурными сокровищами и великолепными видами
Начало: на площади Республики
Завтра в 18:00
12 июня в 18:00
€42 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ереван в деталях: путешествие по историческому и современному сердцу Армении
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: Площадь Республики, у входа в Исторический музей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€58 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий5 июня 2024Мы были на красном маршруте с Гаянэ, гуляли по неочевидным и спрятанным от туриста интересным местам Еревана и по древнему
- ВВячеслав5 июня 2024Большое спасибо гиду Гаянэ!!!
- ТТатьяна5 июня 2024Мы впервые в Ереване, сразу взяли экскурсию от проекта Туры в 15:15. Это оказалось верным решением! Гид Гаянэ очень интересно
- ЯЯна4 июня 2024Благодарим Анаит за душевную экскурсию. Профессионально и с большой любовью к своему городу рассказала о достопримечательностях. Анаит искусствовед со знанием 4х языков! Приятный человек, дополнительно дала ответы на все наши вопросы.
- ССергей3 июня 2024Очень приятная и легкая экскурсия для знакомства с историей города.
- ННаталья3 июня 2024Интересная экскурсия, с учетом наших пожеланий. Из-за праздника в городе и огромных пробок очень сильно опоздали на экскурсию. Анаит нас дождалась, скорректировала свои планы, за что ей огромное спасибо ❤️
- ТТатьяна8 мая 2024Экскурсию о городе в который ты приехал впервые всегда нужно брать, даже если ты неплохо знаешь историю и архитектуру. Нам
- ЯЯна6 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Шушаник. Тепло, с любовью о городе, интересно по содержанию. Очень рекомендую.
- ННикита4 апреля 2024Экскурсию ведёт прекрасный экскурсовод. Сама экскурсия очень интересна и содержательна, рекомендую!
- ДДарья3 апреля 2024Отличная экскурсия по всем параметрам: организация, материал, вовлечённость экскурсовода и сами достопримечательности. Элла - выше всяких похвал! Умнейший человек с
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Вернисаж»
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