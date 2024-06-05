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району Конд. Группа была в мини формате, всего 3 человека. Экскурсия получилась камерная и тёплая. Сразу видно, как много Гаянэ знает о Ереване, любит свой город и стремится поделиться этим со своими гостями. В Конде было очень интересно узнавать историю домов и их жителей, бродить по древним улочкам и представлять себе как тут жили люди много веков назад. Гаянэ привела нас в одно удивительное место, где буквально можно ощутить себя внутри истории. Прогулка получилась замечательная и точно запомнится надолго!