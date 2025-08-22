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Кулинарные мастер-классы – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Кулинарные мастер-классы» в Париже на русском языке, цены от €119. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Мастер-класс по выпечке двухцветных круассанов
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по выпечке двухцветных круассанов
Начало: 85 Рю де Ром, 75017 Париж, Франция
«Зайдите в уютную пекарню-кухню, где воздух наполнен дразнящим ароматом свежеиспечённых пирожных»
Расписание: По воскресеньям в 09:30
€119 за человека

Последние отзывы на экскурсии

К
Сладкая история Парижа
Полина прекрасный гид. Она сумела подстроиться под наше время и провести экскурсию, которая была невероятно интересной, вкусной и приятной! Обязательно пойдем еще на шоколадную с Полиной! Рекомендуем!
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А
Сладкая история Парижа
Мы были на экскурсии с сыном, которому 6 лет. Полина прекрасно организовала экскурсию с перерывами на кофе и визитами в
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настоящие парижские кондитерские. Даже ребенку не было скучно! Параллельно Полина рассказала много интересного о квартале Маре! Показала уютный рынок с фудкортами, который сами не нашли бы ни за что. Обязательно вернемся и возьмем с собой друзей!

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A
Сладкая история Парижа
Сладко, интересно, познавательно, незабываемо! Полина огромная молодец. Эта самая необычная экскурсия. Вы будете отгадывать всю вкусовую палитру мармелада и карамели
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ручной работы от лучшего кондитера Парижа, попробуете легендарные вафли и съедите самые вкусные эклеры на свете! От кондитерской к кондитерской вы услышите от Полины интересные рассказы об укладе жизни парижан, кулинарии и достопримечательностях. Конечно, сбросите калории посредством перебежек из кафе в кондитерские, а потом магазины с шоколадом! И, если честно, экскурсия очень полезная, т. к. помогает погрузиться в атмосферу Парижа, прочувствовать темп жизни и прикоснуться к кондитерским изыскам. Париж открывается в новом свете и ты становишься ближе и погруженнее. Я и муж очень рекомендуем!

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Т
Сладкая история Парижа
Полина, просто не хватает слов, чтобы высказать Вам свою благодарность. Спасибо за экскурсию, за тот вечер, который вы провели с
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нашей семьей. Было ощущение, что мы в гостях у своей знакомой. Очень много познавательной информации о жизни парижан, о быте, о привычках, традициях и, конечно же, о еде. Теперь мы знаем, что настоящая парижанка покупает багет только в булочной, а овощи - только на рынке)). А Мармелад и пирожные с кондитерских до сих пор перед глазами как сладкий сон.

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Э
Сладкая история Парижа
Супер
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Т
Сладкая история Парижа
Побывала на чудесной экскурссии о сладкой жизни Парижа! Все было великолепно. Невероятно интересный маршрут, интересные истории Полины, очень душевнои увлекательно,
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с французским шармом, и вкусно обо всем. Экскурссия вдохновила! Очень важный момент - пунктуальность гида. Я интуитивно сделала прекрасный выбор, это останется памятно. Если вновь соберусь в Париж, уже быду знать, куда обратиться! Спасибо огромное за эти прекрасные часы, провеленные вместе!

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О
Сладкая история Парижа
Экскурсия прошла отлично! Узнала много интересного и забавного из жизни парижан! Увидела новые "уголки" Парижа. Думаю что буду их посещать
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еще. Много и интересно говорили с Полиной об особенности жизни во Франции. Я влюбляюсь в Париж все больше и больше! Спасибо! Удачи и успеха всем экскурсоводам Вашей фирмы

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А
Сладкая история Парижа
Экскурсия для тех, кто хочет отойти от стандартного набора "путеводительного" туриста - небольшие магазинчики, вкусные сладости (без гида общаться с
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продавцами в таких магазинах сложно, английский во Франции знает далеко не каждый).
В промежутках между лавками с шоколадом, профитролями и эклерами Полина рассказывала нам истории квартала Маре и интересные особенности парижской жизни.
Нам, взрослым, и детям очень понравилось. Французы любят вкусно покушать - это факт. Итог - 5 баллов, рекомендуем.

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Всего 8 отзывов в Париже в категории "Кулинарные мастер-классы"

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