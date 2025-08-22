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Мастер-класс по выпечке двухцветных круассанов
Начало: 85 Рю де Ром, 75017 Париж, Франция
«Зайдите в уютную пекарню-кухню, где воздух наполнен дразнящим ароматом свежеиспечённых пирожных»
Расписание: По воскресеньям в 09:30
€119 за человека
Последние отзывы на экскурсии
К
Полина прекрасный гид. Она сумела подстроиться под наше время и провести экскурсию, которая была невероятно интересной, вкусной и приятной! Обязательно пойдем еще на шоколадную с Полиной! Рекомендуем!
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А
Мы были на экскурсии с сыном, которому 6 лет. Полина прекрасно организовала экскурсию с перерывами на кофе и визитами в
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A
Сладко, интересно, познавательно, незабываемо! Полина огромная молодец. Эта самая необычная экскурсия. Вы будете отгадывать всю вкусовую палитру мармелада и карамели
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Т
Полина, просто не хватает слов, чтобы высказать Вам свою благодарность. Спасибо за экскурсию, за тот вечер, который вы провели с
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Э
Супер
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Т
Побывала на чудесной экскурссии о сладкой жизни Парижа! Все было великолепно. Невероятно интересный маршрут, интересные истории Полины, очень душевнои увлекательно,
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О
Экскурсия прошла отлично! Узнала много интересного и забавного из жизни парижан! Увидела новые "уголки" Парижа. Думаю что буду их посещать
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А
Экскурсия для тех, кто хочет отойти от стандартного набора "путеводительного" туриста - небольшие магазинчики, вкусные сладости (без гида общаться с
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Всего 8 отзывов в Париже в категории "Кулинарные мастер-классы"
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