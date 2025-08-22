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нашей семьей. Было ощущение, что мы в гостях у своей знакомой. Очень много познавательной информации о жизни парижан, о быте, о привычках, традициях и, конечно же, о еде. Теперь мы знаем, что настоящая парижанка покупает багет только в булочной, а овощи - только на рынке)). А Мармелад и пирожные с кондитерских до сих пор перед глазами как сладкий сон.