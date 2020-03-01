Экскурсии по пригородам Кутаиси

Что вас ожидает

Колорит домашней фермы

Вы узнаете, чем отличается быт сельских жителей Имеретии от уклада других регионов Грузии, с какими трудностями сталкиваются здесь люди и как с ними справляются, из каких радостей и забот состоит их жизнь. Также вы услышите об особенностях местной архитектуры и сельских надворных постройках. Посетите ферму, где живут овцы, кролики, птицы, дружелюбные собаки, кошки и пчелы. По желанию, сможете покормить, погладить, подержать на руках животных и сфотографироваться с ними. Я поделюсь особенностями содержания питомцев в Грузии и раскрою секреты жизни пчелиной семьи.

Виноградник, фруктовый сад и кулинарный мастер-класс

Я покажу живописный сад и расскажу, какие фрукты, ягоды растут в Имеретии в каждом дворе и какие традиционные блюда из них готовят. Вы получите полезные сведения об агротехнике, сборе урожая и, если позволит сезон, попробуете плоды прямо с деревьев. Кроме того, увидите местный виноградник и узнаете особенности виноградарства в Имеретии. Я расскажу, какие сорта здесь популярны, продемонстрирую инструменты виноделия и угощу вас вином и чачей домашнего производства. В завершение вы поучаствуете в мастер-классе по приготовлению традиционного блюда ежедневной местной кухни и отведаете свежий травяной чай.