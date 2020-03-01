Экскурсии по пригородам Кутаиси

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  3. Из Кутаиси — в живописную имеретинскую деревню!

Ощутить уют сельской жизни на домашней ферме с милыми животными, садом и виноградником

Geno
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Geno – ваш гид
Вы отдохнете от городского шума и проведете время в душевной атмосфере домашнего хозяйства.

Покормите и погладите местных питомцев, узнаете о традиционном производстве вина и чачи, продегустируете свежий травяной чай и своими руками приготовите несложное грузинское блюдо.
50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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Из Кутаиси — в живописную имеретинскую деревню!
Из Кутаиси — в живописную имеретинскую деревню!

Что вас ожидает

Колорит домашней фермы
Вы узнаете, чем отличается быт сельских жителей Имеретии от уклада других регионов Грузии, с какими трудностями сталкиваются здесь люди и как с ними справляются, из каких радостей и забот состоит их жизнь. Также вы услышите об особенностях местной архитектуры и сельских надворных постройках. Посетите ферму, где живут овцы, кролики, птицы, дружелюбные собаки, кошки и пчелы. По желанию, сможете покормить, погладить, подержать на руках животных и сфотографироваться с ними. Я поделюсь особенностями содержания питомцев в Грузии и раскрою секреты жизни пчелиной семьи.

Виноградник, фруктовый сад и кулинарный мастер-класс
Я покажу живописный сад и расскажу, какие фрукты, ягоды растут в Имеретии в каждом дворе и какие традиционные блюда из них готовят. Вы получите полезные сведения об агротехнике, сборе урожая и, если позволит сезон, попробуете плоды прямо с деревьев. Кроме того, увидите местный виноградник и узнаете особенности виноградарства в Имеретии. Я расскажу, какие сорта здесь популярны, продемонстрирую инструменты виноделия и угощу вас вином и чачей домашнего производства. В завершение вы поучаствуете в мастер-классе по приготовлению традиционного блюда ежедневной местной кухни и отведаете свежий травяной чай.

Организационные детали

  • Деревня находится в 5 км от Кутаиси. Добраться до места можно на маршрутке (1 лари с человека), такси (10-12 лари за машину) или, по возможности, я могу встретить вас на личном транспорте (10 лари).
  • Мастер-класс и дегустации включены в стоимость экскурсии.
  • По желанию, вечером после экскурсии вы сможете дополнительно посетить соседнее хозяйство, где содержат коров и готовят домашний сыр. В качестве благодарности рекомендую оставить около 20 лари старушке, хозяйке коров.
  • Есть возможность после экскурсии остаться на ночлег. Детали можно уточнить в личном сообщении.
Из Кутаиси — в живописную имеретинскую деревню!
Из Кутаиси — в живописную имеретинскую деревню!
Из Кутаиси — в живописную имеретинскую деревню!
Из Кутаиси — в живописную имеретинскую деревню!
Из Кутаиси — в живописную имеретинскую деревню!
Из Кутаиси — в живописную имеретинскую деревню!
Из Кутаиси — в живописную имеретинскую деревню!
Из Кутаиси — в живописную имеретинскую деревню!
Из Кутаиси — в живописную имеретинскую деревню!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Geno
Geno
Здравствуйте! Я родился в Кутаиси. Какое-то время жил и работал в мегаполисе, но вернулся в родной край. Сейчас живу в деревне и занимаюсь деятельностью по душе: сельским хозяйством, приемом гостей и организацией активного отдыха. Хорошо знаю историю, быт и традиции нашего края, все интересные природные и исторические места. Люблю делиться знаниями и хочу, чтобы каждый гость получил незабываемые впечатления и положительный заряд энергии.
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