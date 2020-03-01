Кахабери проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Святыни и природные чудеса Имеретии

Наше путешествие охватит красивейшие и наиболее значимые уголки Имеретии. Вы посетите храмовый комплекс Гелати с древнейшей Академией, захоронением царя Давида Строителя и христианскими реликвиями. В Ткибули отведаете горячий хлеб шотис-пури, испеченный в глиняном тандыре на дровах. На перевале Накерала полюбуетесь неописуемой панорамой Имеретинской долины и наберете минеральной воды из горного источника. Прикоснетесь к филигранной каменной резьбе церкви Никорцминда и увидите живописное озеро Шаори.

Дегустация вин на заводе «Хванчкара»

Пара часов в пути — и мы на винном заводе «Хванчкара». Здесь вы проникнете в тонкости грузинского виноделия, познакомитесь с производством местных вин и продегустируете лучшие из них! Попробуете белое полусладкое вино Твиши с нежным вкусом и изысканным фруктовым букетом, эксклюзивное красное полусладкое Усахелаури и «классику жанра» — красное полусладкое вино Хванчкара, почитаемое грузинскими правителями.

Прочувствовать грузинский колорит

В дороге вы узнаете главное из истории Кутаиси — от Древней Колхиды до современной Грузии. Мы поговорим о национальной музыке и свадебных обычаях, традициях пчеловодства и виноделия. Конечно, обсудим и грузинскую кухню — её ароматные ингредиенты и специи, особенности имеретинских хачапури, чурчхелы и сухофруктов. И всё это — в окружении невообразимо красивых гор и каньонов!

На обратном пути, по желанию, мы остановимся на ужин в кафе с вкуснейшими грузинскими блюдами.