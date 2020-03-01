Кахабери проводит ещё 1 экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Винные шедевры Грузии: дегустация Хванчкары и христианская святыня Гелати

Путешествие по плодородному краю Рача со вкусом легендарных вин Хванчкара, Твиши и Усахелаури

Кахабери
Задать вопрос
Кахабери – ваш гид
Это путешествие позволит понять душу Имеретии, которая кроется в стенах монастыря Гелати, пейзажах Имеретинской долины, аромате горячего шотис-пури и бокале грузинского вина.

За один день вы проникнетесь красотой этого края, прикоснетесь к культуре виноделия и продегустируете знаменитые вина на заводе «Хванчкара».
169 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 10 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Центр Кутаиси
Забронировать экскурсию
Винные шедевры Грузии: дегустация Хванчкары и христианская святыня Гелати
Винные шедевры Грузии: дегустация Хванчкары и христианская святыня Гелати

Что вас ожидает

Святыни и природные чудеса Имеретии
Наше путешествие охватит красивейшие и наиболее значимые уголки Имеретии. Вы посетите храмовый комплекс Гелати с древнейшей Академией, захоронением царя Давида Строителя и христианскими реликвиями. В Ткибули отведаете горячий хлеб шотис-пури, испеченный в глиняном тандыре на дровах. На перевале Накерала полюбуетесь неописуемой панорамой Имеретинской долины и наберете минеральной воды из горного источника. Прикоснетесь к филигранной каменной резьбе церкви Никорцминда и увидите живописное озеро Шаори.

Дегустация вин на заводе «Хванчкара»
Пара часов в пути — и мы на винном заводе «Хванчкара». Здесь вы проникнете в тонкости грузинского виноделия, познакомитесь с производством местных вин и продегустируете лучшие из них! Попробуете белое полусладкое вино Твиши с нежным вкусом и изысканным фруктовым букетом, эксклюзивное красное полусладкое Усахелаури и «классику жанра» — красное полусладкое вино Хванчкара, почитаемое грузинскими правителями.

Прочувствовать грузинский колорит
В дороге вы узнаете главное из истории Кутаиси — от Древней Колхиды до современной Грузии. Мы поговорим о национальной музыке и свадебных обычаях, традициях пчеловодства и виноделия. Конечно, обсудим и грузинскую кухню — её ароматные ингредиенты и специи, особенности имеретинских хачапури, чурчхелы и сухофруктов. И всё это — в окружении невообразимо красивых гор и каньонов!

На обратном пути, по желанию, мы остановимся на ужин в кафе с вкуснейшими грузинскими блюдами.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается от вашего отеля в Кутаиси.
  • Стоимость экскурсии указана за группу 1 — 5 человек. Если вас больше, за каждого последующего участника доплачивается по 15 евро.
  • В стоимость входит трансфер на автомобиле с WiFi и бутылочка минеральной воды.
  • Дополнительные расходы: винная дегустация — примерно 20 лари за сет из трех вин с закусками (стоимость может меняться).
  • Экскурсия начинается в 10-11 часов утра, протяженность пути около 200 км.
  • Каждому гостю от меня — грузинский презент.
Винные шедевры Грузии: дегустация Хванчкары и христианская святыня Гелати
Винные шедевры Грузии: дегустация Хванчкары и христианская святыня Гелати
Винные шедевры Грузии: дегустация Хванчкары и христианская святыня Гелати
Винные шедевры Грузии: дегустация Хванчкары и христианская святыня Гелати
Винные шедевры Грузии: дегустация Хванчкары и христианская святыня Гелати
Винные шедевры Грузии: дегустация Хванчкары и христианская святыня Гелати
Винные шедевры Грузии: дегустация Хванчкары и христианская святыня Гелати
Винные шедевры Грузии: дегустация Хванчкары и христианская святыня Гелати
Винные шедевры Грузии: дегустация Хванчкары и христианская святыня Гелати
Винные шедевры Грузии: дегустация Хванчкары и христианская святыня Гелати
Винные шедевры Грузии: дегустация Хванчкары и христианская святыня Гелати
Винные шедевры Грузии: дегустация Хванчкары и христианская святыня Гелати
Винные шедевры Грузии: дегустация Хванчкары и христианская святыня Гелати

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Центр Кутаиси.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Кахабери
Кахабери
Приятно познакомиться, дорогие друзья! Меня зовут Каха, и я приглашаю вас в Грузию. Расскажу всё о своей великолепной и горячо любимой стране, ее древнейшей истории и культуре, национальных традициях, легендах и поверьях, покажу удивительные туристические и нетуристические места. Наши экскурсии станут настоящим ярким и незабываемым путешествием.
Напишите мне

Кахабери проводит ещё 1 экскурсию

Край диких водопадов, пещера Прометея и гора ХвамлиКрай диких водопадов, пещера Прометея и гора ХвамлиКрай диких водопадов, пещера Прометея и гора Хвамли
145 за экскурсию
10 часов
Путешествие к труднодоступным и мистическим природным уголкам в окрестностях Кутаиси
Пещерные лабиринты Прометея, лесные тропы, покрытые мхом, заснеженные вершины и бурлящие потоки водопадов — за один день вы увидите во всем великолепии многоликую природу Грузии. Мы проедем по Колхидской низменности среди рек и ущелий, доберемся до таинственных склонов Хвамли и отведаем свежайшую форель из горного озера.

Гастрономические экскурсии в Кутаиси

Грузия в тарелке: готовим и едимГрузия в тарелке: готовим и едимГрузия в тарелке: готовим и едим
От 125 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Открыть кулинарные секреты регионов страны, приготовить блюда своими руками и насладиться их вкусом
Кухня Грузии не менее разнообразна, чем ее пейзажи. В гостевом деревенском доме в Имеретии вы приготовите блюда Сакартвело из фермерских продуктов. Услышите о кулинарных традициях, выясните, чем мегрельский хачапури отличается от кахетинского (и не только). А в итоге лучше поймете колоритную страну!

Выбирайте и другие экскурсии в Кутаиси

История и архитектураВ другой городИндивидуальныеОбзорныеНеобычные маршрутыПешкомЗа городомНа автомобилеМузеи и искусствоСо скидкойГастрономическиеВсе