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Проживание. Будем жить в отеле Bella Cassa в Тбилиси, в отеле «Погреб Шалошвили» в Шилде и в Villa Vitis в Кахетии, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В стоимость включены завтраки, 1 обед и 4 ужина, а также кулинарные мастер-классы: научимся выпекать хлеб, делать эларджи, гебжали, хачапури на шампуре, хинкали, хачапури и чурчхелу.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz.

Дети. Участие возможно с 5 лет.