Ели, пили, танцевали: вкусный тур по Кахетии с дегустациями, мастер-классами и застольями

Научиться готовить необычные грузинские блюда и побывать на заводе «Киндзмараули»
Приглашаем в гастрономическое путешествие по Грузии. Что ни день — то новый рецепт в вашу копилку. Вас научат готовить не только хачапури и хинкали. Мы собрали более редкие, но не
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менее вкусные блюда.

Вы приготовите эларджи — кукурузную кашу с сыром, гебжали — сулугуни с мятой в соусе, чурчхелу и другие изыски.

А ещё побываем на родине вина в Кахетии и, конечно, продегустируем несколько видов главного грузинского напитка.

Вы увидите достопримечательности Старого и Нового Тбилиси, погуляете по мощёным улочкам Мцхеты и посетите город любви Сигнахи. Один день оставили свободным, чтобы вы смогли самостоятельно составить программу.

Ели, пили, танцевали: вкусный тур по Кахетии с дегустациями, мастер-классами и застольями
Ели, пили, танцевали: вкусный тур по Кахетии с дегустациями, мастер-классами и застольями
Ели, пили, танцевали: вкусный тур по Кахетии с дегустациями, мастер-классами и застольями
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в отеле Bella Cassa в Тбилиси, в отеле «Погреб Шалошвили» в Шилде и в Villa Vitis в Кахетии, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В стоимость включены завтраки, 1 обед и 4 ужина, а также кулинарные мастер-классы: научимся выпекать хлеб, делать эларджи, гебжали, хачапури на шампуре, хинкали, хачапури и чурчхелу.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Тбилиси

Встретим вас в аэропорту Владикавказа и по живописной Военно-Грузинской дороге отправимся в Тбилиси. На ужин остановимся в посёлке Пасанаури. Насладимся традиционной кухней и познакомимся.

Прибудем в столицу и заселимся в гостиницу.

Добро пожаловать в ТбилисиДобро пожаловать в ТбилисиДобро пожаловать в ТбилисиДобро пожаловать в ТбилисиДобро пожаловать в ТбилисиДобро пожаловать в Тбилиси
2 день

Мцхета и катание на фуникулёре

После завтрака поедем в монастырь Джвари 7 века. Отсюда открывается невероятный вид на слияние Арагви и Куры — один из самых известных в Грузии! Прогуляемся по Мцхете — древней столице и священному городу, который считается местом паломничества христиан.

Ужинать будем в ресторане «Салобие», где вас ждут не только кулинарные изыски, но и мастер-класс. Вы научитесь готовить эларджи — кукурузную кашу с большим количеством сыра.

После трапезы отправимся кататься на фуникулёре, любуясь ночным Тбилиси с высоты.

Мцхета и катание на фуникулёреМцхета и катание на фуникулёреМцхета и катание на фуникулёреМцхета и катание на фуникулёре
3 день

Прогулка по столице и ужин с танцами

Позавтракаем и пойдём гулять по атмосферным старинным кварталам Тбилиси. Будем любоваться изящными балконами, заглядывать в аутентичные дворы и плутать по извилистым улочкам. Заберёмся на плато Метех, откуда открывается невероятный вид на серные бани, Старый город и крепость Нарикала.

Переместимся в современную часть столицы. Осмотрим Тбилисский государственный театр марионеток имени Резо Габриадзе — здание будто сошло со страниц сказки. Пройдём по стеклянному мосту Мира и сделаем красивые снимки.

По канатной дороге поднимемся к крепостному комплексу Нарикала на скалистом берегу Куры. Затем побываем в районе Абанотубани, где находятся знаменитые серные бани.

Вечер обещает быть весёлым! Начнём с мастер-класса по приготовлению гебжали (блюдо из сыра) и хачапури на шампуре. А продолжим вкусным ужином и зажигательными грузинскими танцами.

Прогулка по столице и ужин с танцамиПрогулка по столице и ужин с танцамиПрогулка по столице и ужин с танцамиПрогулка по столице и ужин с танцамиПрогулка по столице и ужин с танцами
4 день

Свободный день

Сегодня свободный день. Вы сможете самостоятельно погулять по городу и увидеть свой неповторимый Тбилиси.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Мастер-класс и дегустация вина

После завтрака отправимся в Кахетию. Наша первая остановка — деревня Бадиаури. В местной пекарне вас ждёт мастер-класс по выпечке традиционного хлеба. Мы на родине грузинского виноделия — в Кахетии, — как же тут не выпить? Конечно, мы не оставим вас без благородного напитка. Посетим винодельню «Шуми», где вы попробуете два вида вина.

Дальше поедем в дом-музей Чавчавадзе в Цинандали — старинную усадьбу грузинских князей. После вы посетите мастер-классы по приготовлению хинкали, хачапури и чурчхелы.

На ужин соберёмся в ресторане «Марани Велискихури», где под народные песни будем наслаждаться национальной кухней. Затем заселимся в гостиницу.

Мастер-класс и дегустация винаМастер-класс и дегустация винаМастер-класс и дегустация винаМастер-класс и дегустация винаМастер-класс и дегустация винаМастер-класс и дегустация винаМастер-класс и дегустация винаМастер-класс и дегустация винаМастер-класс и дегустация вина
6 день

Монастырь Некреси, завод «Киндзмараули» и город любви Сигнахи

Позавтракаем и поедем в Некресский монастырь 6 века, живописно расположенный на покрытом зеленью холме. Отдохнём на озере Илия, в кристально чистой воде которого отражаются горные вершины.

Следующая остановка — винный завод «Киндзмараули», где вы узнаете секреты производства напитка. Побываем в Бодбийском женском монастыре, построенном в честь святой Нино.

Дальше по плану — посещение города любви Сигнахи. Пообедаем с видом на горы и Алазанскую долину.

Монастырь Некреси, завод «Киндзмараули» и город любви СигнахиМонастырь Некреси, завод «Киндзмараули» и город любви СигнахиМонастырь Некреси, завод «Киндзмараули» и город любви СигнахиМонастырь Некреси, завод «Киндзмараули» и город любви СигнахиМонастырь Некреси, завод «Киндзмараули» и город любви Сигнахи
7 день

Отъезд

После завтрака поедем в аэропорт Владикавказа.

ОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение85 000 ₽
1-местное размещение95 000 ₽
Ребёнок до 12 лет68 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансферы по маршруту
  • Кулинарные мастер-классы
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Питание вне программы
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 95 000 руб
  • Скидка 20% для детей до 12 лет
Место начала и завершения?
Аэропорт Владикавказа, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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