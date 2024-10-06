Описание тура
Организационные детали
.
Проживание. Будем жить в отеле Bella Cassa в Тбилиси, в отеле «Погреб Шалошвили» в Шилде и в Villa Vitis в Кахетии, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. В стоимость включены завтраки, 1 обед и 4 ужина, а также кулинарные мастер-классы: научимся выпекать хлеб, делать эларджи, гебжали, хачапури на шампуре, хинкали, хачапури и чурчхелу.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz.
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Тбилиси
Встретим вас в аэропорту Владикавказа и по живописной Военно-Грузинской дороге отправимся в Тбилиси. На ужин остановимся в посёлке Пасанаури. Насладимся традиционной кухней и познакомимся.
Прибудем в столицу и заселимся в гостиницу.
Мцхета и катание на фуникулёре
После завтрака поедем в монастырь Джвари 7 века. Отсюда открывается невероятный вид на слияние Арагви и Куры — один из самых известных в Грузии! Прогуляемся по Мцхете — древней столице и священному городу, который считается местом паломничества христиан.
Ужинать будем в ресторане «Салобие», где вас ждут не только кулинарные изыски, но и мастер-класс. Вы научитесь готовить эларджи — кукурузную кашу с большим количеством сыра.
После трапезы отправимся кататься на фуникулёре, любуясь ночным Тбилиси с высоты.
Прогулка по столице и ужин с танцами
Позавтракаем и пойдём гулять по атмосферным старинным кварталам Тбилиси. Будем любоваться изящными балконами, заглядывать в аутентичные дворы и плутать по извилистым улочкам. Заберёмся на плато Метех, откуда открывается невероятный вид на серные бани, Старый город и крепость Нарикала.
Переместимся в современную часть столицы. Осмотрим Тбилисский государственный театр марионеток имени Резо Габриадзе — здание будто сошло со страниц сказки. Пройдём по стеклянному мосту Мира и сделаем красивые снимки.
По канатной дороге поднимемся к крепостному комплексу Нарикала на скалистом берегу Куры. Затем побываем в районе Абанотубани, где находятся знаменитые серные бани.
Вечер обещает быть весёлым! Начнём с мастер-класса по приготовлению гебжали (блюдо из сыра) и хачапури на шампуре. А продолжим вкусным ужином и зажигательными грузинскими танцами.
Свободный день
Сегодня свободный день. Вы сможете самостоятельно погулять по городу и увидеть свой неповторимый Тбилиси.
Мастер-класс и дегустация вина
После завтрака отправимся в Кахетию. Наша первая остановка — деревня Бадиаури. В местной пекарне вас ждёт мастер-класс по выпечке традиционного хлеба. Мы на родине грузинского виноделия — в Кахетии, — как же тут не выпить? Конечно, мы не оставим вас без благородного напитка. Посетим винодельню «Шуми», где вы попробуете два вида вина.
Дальше поедем в дом-музей Чавчавадзе в Цинандали — старинную усадьбу грузинских князей. После вы посетите мастер-классы по приготовлению хинкали, хачапури и чурчхелы.
На ужин соберёмся в ресторане «Марани Велискихури», где под народные песни будем наслаждаться национальной кухней. Затем заселимся в гостиницу.
Монастырь Некреси, завод «Киндзмараули» и город любви Сигнахи
Позавтракаем и поедем в Некресский монастырь 6 века, живописно расположенный на покрытом зеленью холме. Отдохнём на озере Илия, в кристально чистой воде которого отражаются горные вершины.
Следующая остановка — винный завод «Киндзмараули», где вы узнаете секреты производства напитка. Побываем в Бодбийском женском монастыре, построенном в честь святой Нино.
Дальше по плану — посещение города любви Сигнахи. Пообедаем с видом на горы и Алазанскую долину.
Отъезд
После завтрака поедем в аэропорт Владикавказа.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|85 000 ₽
|1-местное размещение
|95 000 ₽
|Ребёнок до 12 лет
|68 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер из/в аэропорт
- Трансферы по маршруту
- Кулинарные мастер-классы
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Питание вне программы
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 95 000 руб
- Скидка 20% для детей до 12 лет