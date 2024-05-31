Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
Посетить родину героя «Мимино», увидеть старинные башни и остановиться в домике среди вершин
В Грузии из горных регионов есть не только Сванетия и Хевсуретия, но и не менее живописная Тушетия, которой есть чем впечатлить! В мини-группе отправимся на выходные-перезагрузку на родину главного героя читать дальше
«Мимино». Остановимся в деревянном гостевом доме среди вершин и исследуем аутентичные поселения.
Рассмотрим старинные башни и крепости, прогуляемся по улочкам и посетим самый высокогорный населённый пункт в Европе. Попробуем домашнюю грузинскую кухню. Желающие смогут прокатиться на лошадях.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится в мини-группе — в среднем 7 человек.
Въезд в Грузию гражданина России (включая детей) осуществляется по действительному загранпаспорту. Наличие с собой всё время в течение тура обязательно, так как это приграничная зона, могут проверить документы.
Проживание. В гостинице «Миргвела» в горах в 2-3-местных номерах.
Питание. В стоимость включено 3-разовое питание. Завтраки и ужины в гостинице, обеды в ланч-боксах.
Дети. От 14 лет.
Программа тура по дням
1 день
Родина героя «Мимино» и горная Грузия
Встречаемся в Тбилиси и отправляемся в горный край — Тушетию. Экскурсионная программа начнётся в аутентичной деревне Алвани (09:00). Вы увидите фрагменты крепости в Дикло, посетите родину главного героя «Мимино» — Шенако. Там рассмотрите единственный православный храм во всем регионе — церковь Самеба.
Ближе к вечеру заселимся в деревянный гостевой дом, окружённый горами и лесами. Здесь нас ждёт домашний грузинский ужин.
2 день
Горный край Тушетия
Рекомендуем встать пораньше, чтобы насладиться утром на террасе с восхитительным видом.
После завтрака отправляемся дальше знакомиться с горной Грузией. Посетим деревню Дартло, где расположены объекты культурного наследия. Само поселение является архитектурным заповедником. Увидим башни и крепости в Квавло, охраняемые ЮНЕСКО, и оборонительные постройки в деревне Парсма. В исторической Тушетии остановимся у крепости Гиреви. Полюбуемся нерукотворной природой и погрузимся в атмосферу старины.
К вечеру вернёмся в гостевой дом.
3 день
Высокогорная деревня и старинная крепость
Сегодня доедем до ущелья Гометсари в Тушетском национальном парке, где на высоте более 2000 метров над уровнем моря располагается живописная деревня Бочорна — самый высокогорный населённый пункт в Европе.
Далее отправимся к старинной крепости Кесало, которая является образцом средневековой архитектуры в Грузии. Напоследок полюбуемся впечатляющими видами с высоты.
Все переезды по программе на комфортабельном микроавтобусе
3-разовое питание
Сопровождение гидом
Что не входит в цену
Билеты до Тбилиси и обратно
Катание на лошадях - около 80 лари
Услуги инструктора по верховой езде - около 160 лари в час
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Тбилиси, площадь Мейдан, 06:00
Завершение: г. Тбилиси, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Армен — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 31 туриста
Мы — команда опытных экскурсоводов из Грузии, собравшая многолетний опыт в проведении увлекательных экскурсий. Наша специализация включает авторские туры, пешие прогулки и исторические экскурсии, в рамках которых мы делимся глубокими знаниями. Все наши экскурсии проходят в атмосфере дружелюбия и тепла, потому что в Грузии иначе быть просто невозможно!