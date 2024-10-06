Зовём с нами в страну жаркого солнца, высоких гор, гостеприимных людей и старинных святынь.Вы увидите главные достопримечательности Тбилиси и узнаете, откуда у столицы взялось сразу два названия.Погуляете по пещерному городу

Уплисцихе, попробуете минеральную воду в Боржоми и сделаете фото на фоне слияния Куры и Арагви. Прокатитесь по Кахетии, продегустируете главный грузинский напиток и полюбуетесь Алазанской долиной. А ещё проедете по Военно-Грузинской дороге, увидите Жинвальское водохранилище и знаменитую Арку дружбы народов. Желающие смогут продлить отдых ещё на пару дней и отправиться в Батуми, чтобы купаться, загорать и гулять по курортному городу.

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Описание тура

Организационные детали

Для посещения Грузии гражданам РФ нужен загранпаспорт.

Для брони путешествия:

1) мы с вами заключаем договор

2) даем вам ссылку на предоплату 30% на расчётный счёт нашей компании

3) остаток суммы вы оплачиваете по приезде

Если вы заболеете и не сможете поехать, мы вернём предоплату.