В Грузию за топовыми локациями, дегустацией вина и невероятными видами

Побывать на родине Сталина, погулять по городу любви и подняться к храму Гергети
Зовём с нами в страну жаркого солнца, высоких гор, гостеприимных людей и старинных святынь.

Вы увидите главные достопримечательности Тбилиси и узнаете, откуда у столицы взялось сразу два названия.

Погуляете по пещерному городу
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Уплисцихе, попробуете минеральную воду в Боржоми и сделаете фото на фоне слияния Куры и Арагви. Прокатитесь по Кахетии, продегустируете главный грузинский напиток и полюбуетесь Алазанской долиной.

А ещё проедете по Военно-Грузинской дороге, увидите Жинвальское водохранилище и знаменитую Арку дружбы народов.

Желающие смогут продлить отдых ещё на пару дней и отправиться в Батуми, чтобы купаться, загорать и гулять по курортному городу.

В Грузию за топовыми локациями, дегустацией вина и невероятными видами
В Грузию за топовыми локациями, дегустацией вина и невероятными видами
В Грузию за топовыми локациями, дегустацией вина и невероятными видами

Описание тура

Организационные детали

Для посещения Грузии гражданам РФ нужен загранпаспорт.

Для брони путешествия:
1) мы с вами заключаем договор
2) даем вам ссылку на предоплату 30% на расчётный счёт нашей компании
3) остаток суммы вы оплачиваете по приезде

Если вы заболеете и не сможете поехать, мы вернём предоплату.

Проживание. Будем жить в отелях Sharden, Check Point, Frida, Taberne Boutique, Tekla Palace, Old Meidan 3*, 2-местное размещение с удобствами. Если вы путешествуете в одиночку, мы найдём вам пару для проживания. За доплату возможно 1-местное размещение.

Можем подобрать другое жильё: отели 4-5* за доплату (2-местное размещение) или хостелы/апартаменты — тогда стоимость тура будет пересчитана.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Передвигаться будем на компактном минивэне или джипе с кондиционером.

Дети. С 8 лет, участие детей младше обсуждается отдельно. Скидка для детей до 14 лет — 10%.

Виза. Не нужна. Гражданам РФ потребуется загранпаспорт.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Если вы прилетаете во Владикавказ, то рекомендуем выбирать рейсы с прибытием до 14:00. Встретим вас в аэропорту, на ж/д вокзале или в гостинице, а затем отвезём в Тбилиси. Дорога займёт около 5,5 часов, всё зависит от ситуации на границе и дороге. Вечером прибудем в столицу Грузии, заселимся в отель в центре города и отдохнём.

Если вы прилетаете в Тбилиси, мы встретим вас в аэропорту и доставим в отель.

Если вы прилетаете в Ереван или Кутаиси, можете самостоятельно добраться на поезде из аэропорта Кутаиси до Тбилиси. Из Еревана — на маршрутке (если вас трое, мы закажем вам отдельную машину, это входит в стоимость). Заселимся в отель и отдохнём.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Пещерный город и Гори

В 10:00 отправимся в пещерный город Уплисцихе. Дорога займёт около 1,5 часов. Первые жители появились здесь ещё в 1 тысячелетии до н. э. До наших дней сохранилось лишь 150 пещер из 700! В гротах высекались жилые комнаты, театр, аптека и храмы — полноценный город с культурной зоной.

Затем побываем в Гори — на родине И. В. Сталина. В местном ресторане мы пообедаем и отведаем знаменитые горийские котлеты. Переедем в Боржоми, где вы погуляете по живописному парку и курортным локациям и попробуете минеральную воду.

В Тбилиси вернёмся к 20:00. Желающие смогут погулять по ночной столице, пройтись по мосту Мира или заглянуть на бокал вина в кафе или бар.

Пещерный город и ГориПещерный город и ГориПещерный город и ГориПещерный город и ГориПещерный город и Гори
3 день

Экскурсия по Тбилиси

Сегодня будем гулять по старинному городу, петляя по узким атмосферным улочкам. Местный гид погрузит вас в историю государства и расскажет о жизни грузинских семей. Пройдёмся по кварталу Авлабари, посетим царскую резиденцию и полюбуемся видом Тбилиси с балкона дворца. Во время экскурсии вы узнаете, как жили местные в средние века и почему столица имеет два названия: Тифлис и Тбилиси. Побываете в самом романтичном месте города, полюбуетесь водопадами, где отдыхали А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов. Желающие смогут выпить по бокалу вина или попробовать необычное винное мороженое.

Мы посетим церкви Сиони и Анчисхати. Увидим и современные локации: мост Мира и Тбилисский государственный театр марионеток имени Резо Габриадзе. В районе Сололаки полюбуемся роскошными постройками 19 века, зайдём в католический костёл, дома Сарадишвили и Калонтаровых.

На улочке Табидзе заглянем в один из ресторанов на обед, а затем у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по проспекту Руставели.

Вечером вы по желанию и за доплату сможете посетить серные бани. Стоимость для компании до 4 человек — 100-150 лари.

Экскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по Тбилиси
4 день

Монастырь Джвари и прогулка по Мцхете

Отправляемся в Мцхету — первую столицу Грузии. Осмотрим храм Джвари 7 века, откуда можно увидеть один из самых известных видов в стране — слияние Куры и Арагви. Спустимся в Мцхету, погуляем по мощёным улочкам, а затем посетим собор Светицховели — главный кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви.

Путешествие по святыням продолжается. На очереди — монастырь Самтавро. Пообедать можем в ресторане «Мельница» с видом на Джвари.

К 17:00-18:00 вернёмся в Тбилиси.

Монастырь Джвари и прогулка по МцхетеМонастырь Джвари и прогулка по МцхетеМонастырь Джвари и прогулка по МцхетеМонастырь Джвари и прогулка по МцхетеМонастырь Джвари и прогулка по МцхетеМонастырь Джвари и прогулка по МцхетеМонастырь Джвари и прогулка по Мцхете
5 день

Алазанская долина, Сигнахи и грузинское застолье

Отправляемся в Кахетию — на родину вина. Его сегодня будет много! Завтрак тоже будет особенный: насладимся лепёшками шоти из тандыра, свежим сыром, помидорами и вином.

Побываем в средневековом Бодбийском монастыре, где покоятся мощи святой равноапостольной Нины. А ещё полюбуемся невероятными пейзажами Алазанской долины.

Дальше поедем в город любви Сигнахи. Пройдёмся по уютным улочкам, сделаем панорамные фотографии, забравшись на крепостную стену, и заглянем в ЗАГС. Он здесь работает круглосуточно!

На обед нас ждёт к себе винодел (за доплату). Мы насладимся национальными блюдами, продегустируем напитки, сделанные и выдержанные по старинным рецептам. А ещё вы узнаете, как говорить душевные тосты и воочию увидите, как проходит настоящее грузинское застолье.

Если в группе собирается меньше 4 человек, то домашний обед заменяем на обед в хорошем ресторане и посещение усадьбы Цинандали.

В Тбилиси вернёмся в 20:00-22:00.

Алазанская долина, Сигнахи и грузинское застольеАлазанская долина, Сигнахи и грузинское застольеАлазанская долина, Сигнахи и грузинское застольеАлазанская долина, Сигнахи и грузинское застольеАлазанская долина, Сигнахи и грузинское застольеАлазанская долина, Сигнахи и грузинское застолье
6 день

Свободный день

Сегодня свободный день. Предлагаем разные варианты, как его провести: устроить шопинг, прогуляться по атмосферным районам Тбилиси, прокатиться по канатной дороге и пройтись по музеям, понаблюдать за жизнью местных, отыскать аутентичные кофейни и колоритные рынки.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Путешествие в Казбеги

По Военно-Грузинской дороге поедем в Казбеги. Полюбуемся Жинвальским водохранилищем, на фоне которого высятся горные хребты. Переедем к крепости Ананури 16 века. Вы услышите местные легенды, сможете прикоснуться к древним стенам. А на обед остановимся в деревушке Пасанаури, которая считается родиной хинкали.

Продолжаем путешествие. Остановимся у Арки дружбы народов, созданной скульптором Церетели. Прибудем в Казбеги. Если повезёт с погодой, нам откроется вид на Казбек. Поднимемся к Троицкой церкви на высоту более 2000 метров, сделаем красивые фотографии и полюбуемся пейзажами.

Если вы улетаете из Владикавказа, то мы прощаемся с вами — вы переночуете здесь, в гостевом доме с видом на горы. Рекомендуем поужинать и проводить закат в ресторане гостиницы «Румс» с террасой.

С теми, кто улетает из Тбилиси, мы вернёмся в столицу в 21:00-22:00.

Второй вариант. Вы можете продлить тур путешествием в Батуми. В этом случае в 7-й день, вместо Казбеги, мы отправимся в курортный город на поезде. По приезде заселимся в отель, а затем у вас будет время, чтобы искупаться и отдохнуть на пляже.

Путешествие в КазбегиПутешествие в КазбегиПутешествие в КазбегиПутешествие в Казбеги
8 день

Отъезд или пляжный отдых в Батуми

Если вы улетаете из Владикавказа, то утром вас ждёт трансфер в аэропорт. Трансфер до аэропорта Тбилиси согласуем с вами отдельно.

Второй вариант. В Батуми у вас будет свободный день, чтобы загорать, расслабляться под шум волн и купаться в море.

Отъезд или пляжный отдых в БатумиОтъезд или пляжный отдых в БатумиОтъезд или пляжный отдых в БатумиОтъезд или пляжный отдых в Батуми
9 день

Прогулка по Батуми

Утром вы погуляете по Батуми с местным гидом, увидите главные достопримечательности города, узнаете его историю и сделаете красивые кадры. После обеда водитель отвезёт вас на поезд до Тбилиси.

Прогулка по БатумиПрогулка по БатумиПрогулка по БатумиПрогулка по БатумиПрогулка по Батуми
10 день

Отъезд

Организуем трансфер в аэропорт Владикавказа, Еревана или Тбилиси.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
8-дневный тур58 000 ₽
10-дневный тур73 000 ₽
8-дневный тур для детей до 14 лет52 200 ₽
10-дневный тур для детей до 14 лет65 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все переезды по программе
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе (включая дегустации)
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси/Владикавказа/Еревана/Кутаиси и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Трансфер из/в аэропорт Тбилиси - 2000 руб. с одного человека, если вас двое, 3500 с одного человека, если вы одни
  • Трансфер из Владикавказа и обратно - 6000 руб. за одного человека
  • Ужин у винодела и входные билеты на объекты экскурсий - 4000 руб. за всё
  • Посещение серных бань (для компании до 4 человек - 100-150 лари)
  • Доплата за 10-дневный тур с 2 дополнительными днями в Батуми - 15 000 руб. В стоимость включено проживание (2 ночи), поезд Тбилиси-Батуми и обратно, экскурсия по Батуми с местным гидом
  • Скидка для детей до 14 лет - 10%
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, время по договорённости
Завершение: Тбилиси, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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