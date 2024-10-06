Вы увидите главные достопримечательности Тбилиси и узнаете, откуда у столицы взялось сразу два названия.
Погуляете по пещерному городу
Описание тура
Организационные детали
Для посещения Грузии гражданам РФ нужен загранпаспорт.
Для брони путешествия:
1) мы с вами заключаем договор
2) даем вам ссылку на предоплату 30% на расчётный счёт нашей компании
3) остаток суммы вы оплачиваете по приезде
Если вы заболеете и не сможете поехать, мы вернём предоплату.
Проживание. Будем жить в отелях Sharden, Check Point, Frida, Taberne Boutique, Tekla Palace, Old Meidan 3*, 2-местное размещение с удобствами. Если вы путешествуете в одиночку, мы найдём вам пару для проживания. За доплату возможно 1-местное размещение.
Можем подобрать другое жильё: отели 4-5* за доплату (2-местное размещение) или хостелы/апартаменты — тогда стоимость тура будет пересчитана.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Передвигаться будем на компактном минивэне или джипе с кондиционером.
Дети. С 8 лет, участие детей младше обсуждается отдельно. Скидка для детей до 14 лет — 10%.
Виза. Не нужна. Гражданам РФ потребуется загранпаспорт.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Если вы прилетаете во Владикавказ, то рекомендуем выбирать рейсы с прибытием до 14:00. Встретим вас в аэропорту, на ж/д вокзале или в гостинице, а затем отвезём в Тбилиси. Дорога займёт около 5,5 часов, всё зависит от ситуации на границе и дороге. Вечером прибудем в столицу Грузии, заселимся в отель в центре города и отдохнём.
Если вы прилетаете в Тбилиси, мы встретим вас в аэропорту и доставим в отель.
Если вы прилетаете в Ереван или Кутаиси, можете самостоятельно добраться на поезде из аэропорта Кутаиси до Тбилиси. Из Еревана — на маршрутке (если вас трое, мы закажем вам отдельную машину, это входит в стоимость). Заселимся в отель и отдохнём.
Пещерный город и Гори
В 10:00 отправимся в пещерный город Уплисцихе. Дорога займёт около 1,5 часов. Первые жители появились здесь ещё в 1 тысячелетии до н. э. До наших дней сохранилось лишь 150 пещер из 700! В гротах высекались жилые комнаты, театр, аптека и храмы — полноценный город с культурной зоной.
Затем побываем в Гори — на родине И. В. Сталина. В местном ресторане мы пообедаем и отведаем знаменитые горийские котлеты. Переедем в Боржоми, где вы погуляете по живописному парку и курортным локациям и попробуете минеральную воду.
В Тбилиси вернёмся к 20:00. Желающие смогут погулять по ночной столице, пройтись по мосту Мира или заглянуть на бокал вина в кафе или бар.
Экскурсия по Тбилиси
Сегодня будем гулять по старинному городу, петляя по узким атмосферным улочкам. Местный гид погрузит вас в историю государства и расскажет о жизни грузинских семей. Пройдёмся по кварталу Авлабари, посетим царскую резиденцию и полюбуемся видом Тбилиси с балкона дворца. Во время экскурсии вы узнаете, как жили местные в средние века и почему столица имеет два названия: Тифлис и Тбилиси. Побываете в самом романтичном месте города, полюбуетесь водопадами, где отдыхали А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов. Желающие смогут выпить по бокалу вина или попробовать необычное винное мороженое.
Мы посетим церкви Сиони и Анчисхати. Увидим и современные локации: мост Мира и Тбилисский государственный театр марионеток имени Резо Габриадзе. В районе Сололаки полюбуемся роскошными постройками 19 века, зайдём в католический костёл, дома Сарадишвили и Калонтаровых.
На улочке Табидзе заглянем в один из ресторанов на обед, а затем у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по проспекту Руставели.
Вечером вы по желанию и за доплату сможете посетить серные бани. Стоимость для компании до 4 человек — 100-150 лари.
Монастырь Джвари и прогулка по Мцхете
Отправляемся в Мцхету — первую столицу Грузии. Осмотрим храм Джвари 7 века, откуда можно увидеть один из самых известных видов в стране — слияние Куры и Арагви. Спустимся в Мцхету, погуляем по мощёным улочкам, а затем посетим собор Светицховели — главный кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви.
Путешествие по святыням продолжается. На очереди — монастырь Самтавро. Пообедать можем в ресторане «Мельница» с видом на Джвари.
К 17:00-18:00 вернёмся в Тбилиси.
Алазанская долина, Сигнахи и грузинское застолье
Отправляемся в Кахетию — на родину вина. Его сегодня будет много! Завтрак тоже будет особенный: насладимся лепёшками шоти из тандыра, свежим сыром, помидорами и вином.
Побываем в средневековом Бодбийском монастыре, где покоятся мощи святой равноапостольной Нины. А ещё полюбуемся невероятными пейзажами Алазанской долины.
Дальше поедем в город любви Сигнахи. Пройдёмся по уютным улочкам, сделаем панорамные фотографии, забравшись на крепостную стену, и заглянем в ЗАГС. Он здесь работает круглосуточно!
На обед нас ждёт к себе винодел (за доплату). Мы насладимся национальными блюдами, продегустируем напитки, сделанные и выдержанные по старинным рецептам. А ещё вы узнаете, как говорить душевные тосты и воочию увидите, как проходит настоящее грузинское застолье.
Если в группе собирается меньше 4 человек, то домашний обед заменяем на обед в хорошем ресторане и посещение усадьбы Цинандали.
В Тбилиси вернёмся в 20:00-22:00.
Свободный день
Сегодня свободный день. Предлагаем разные варианты, как его провести: устроить шопинг, прогуляться по атмосферным районам Тбилиси, прокатиться по канатной дороге и пройтись по музеям, понаблюдать за жизнью местных, отыскать аутентичные кофейни и колоритные рынки.
Путешествие в Казбеги
По Военно-Грузинской дороге поедем в Казбеги. Полюбуемся Жинвальским водохранилищем, на фоне которого высятся горные хребты. Переедем к крепости Ананури 16 века. Вы услышите местные легенды, сможете прикоснуться к древним стенам. А на обед остановимся в деревушке Пасанаури, которая считается родиной хинкали.
Продолжаем путешествие. Остановимся у Арки дружбы народов, созданной скульптором Церетели. Прибудем в Казбеги. Если повезёт с погодой, нам откроется вид на Казбек. Поднимемся к Троицкой церкви на высоту более 2000 метров, сделаем красивые фотографии и полюбуемся пейзажами.
Если вы улетаете из Владикавказа, то мы прощаемся с вами — вы переночуете здесь, в гостевом доме с видом на горы. Рекомендуем поужинать и проводить закат в ресторане гостиницы «Румс» с террасой.
С теми, кто улетает из Тбилиси, мы вернёмся в столицу в 21:00-22:00.
Второй вариант. Вы можете продлить тур путешествием в Батуми. В этом случае в 7-й день, вместо Казбеги, мы отправимся в курортный город на поезде. По приезде заселимся в отель, а затем у вас будет время, чтобы искупаться и отдохнуть на пляже.
Отъезд или пляжный отдых в Батуми
Если вы улетаете из Владикавказа, то утром вас ждёт трансфер в аэропорт. Трансфер до аэропорта Тбилиси согласуем с вами отдельно.
Второй вариант. В Батуми у вас будет свободный день, чтобы загорать, расслабляться под шум волн и купаться в море.
Прогулка по Батуми
Утром вы погуляете по Батуми с местным гидом, увидите главные достопримечательности города, узнаете его историю и сделаете красивые кадры. После обеда водитель отвезёт вас на поезд до Тбилиси.
Отъезд
Организуем трансфер в аэропорт Владикавказа, Еревана или Тбилиси.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|8-дневный тур
|58 000 ₽
|10-дневный тур
|73 000 ₽
|8-дневный тур для детей до 14 лет
|52 200 ₽
|10-дневный тур для детей до 14 лет
|65 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все переезды по программе
- Услуги гида
- Экскурсии по программе (включая дегустации)
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси/Владикавказа/Еревана/Кутаиси и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение
- Трансфер из/в аэропорт Тбилиси - 2000 руб. с одного человека, если вас двое, 3500 с одного человека, если вы одни
- Трансфер из Владикавказа и обратно - 6000 руб. за одного человека
- Ужин у винодела и входные билеты на объекты экскурсий - 4000 руб. за всё
- Посещение серных бань (для компании до 4 человек - 100-150 лари)
- Доплата за 10-дневный тур с 2 дополнительными днями в Батуми - 15 000 руб. В стоимость включено проживание (2 ночи), поезд Тбилиси-Батуми и обратно, экскурсия по Батуми с местным гидом
- Скидка для детей до 14 лет - 10%