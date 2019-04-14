Что вас ожидает

Боробудур: путь Будды

Вы побываете в древнем буддийском храме Боробудур — крупнейшем памятнике средневековой индонезийской архитектуры. Здесь сохранилось больше 500 статуй Будды, и прикосновение к каждой приносит счастье, согласно древнему поверью. Храм построен на 8 уровнях, которые символизируют путь избавления от страданий и постижение нирваны. На стенах вы увидите уникальные каменные барельефы, повествующие о жизни Будды и быте местных жителей.

Прамбанан: архитектурное чудо острова

Затем вы окажетесь у храма Прамбанан в центре Явы. Это не просто храм, а сохранившийся памятник Всемирного наследия и архитектурное чудо, поражающее своими масштабами. Он состоит из 200 храмов и святилищ, последние из которых возведены во времена средневекового государства Матарам. Вы пройдетесь по самым важным отреставрированным храмам Прамбанана и почувствуете дух древней индонезийской культуры.

Кратон: город в центре дворца

Главная достопримечательность Явы — дворец султана Кратон, прекрасный и зрелищный, настоящий город в городе, где живет 25 тысяч человек. Находясь на территории дворца, вы увидите тронный зал, личные палаты султана и нетипичные для Индонезии итальянский мрамор и мебель в стиле рококо.

А после прогулки попробуете блюда яванской кухни, увидите, как работают индонезийские мастера в ремесленном центре и сможете заглянуть в местные торговые лавки.