Поймать волну на сёрфборде, устроить снорклинг с черепахами и отдохнуть на лучших пляжах
Мы уже позаботились о том, чтобы ваш досуг был увлекательным, и включили в стоимость тренировки по сёрфингу, а также оборудование для снорклинга.
Полюбуемся рисовыми террасами Тегаллаланг и водопадами, пройдём по «Тропе художников», поужинаем с видом на вулкан Батур. Солнечные ванны, потрясающая природа и активности ждут вас!
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янв
фев
мар
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 900
Описание
Организационные детали
Возможна корректировка маршрута в соответствии с вашими пожеланиями.
Программа тура по дням
Прибытие на Бали
Добро пожаловать на Бали! Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться на виллу, где вы сможете отдохнуть после дороги.
Пляжный релакс
Сегодня приходим в себя после перелёта и восстанавливаем силы, поэтому предлагаем вам отдохнуть на живописных пляжах. Например, Меласти и Гунунг Паюнг. Последний не так популярен среди туристов, поэтому там у вас будет возможность по-настоящему насладиться атмосферой острова.
Желающие смогут ощутить на себе прелести балийского массажа.
Сёрфинг в Куте и парк «Гаруда-Вишну-Кенчана»
Если вы давно хотели укротить волну и встать на сёрфборд, то в этот день ваша мечта станет реальностью! Направимся в Куту, где вместе с тренером вы освоите азы сёрфинга. Затем посетим парк «Гаруда-Вишну-Кенчана», известный огромной статуей Вишну. Увидим традиционные индонезийские танцы, национальные наряды и услышим, как звучат местные музыкальные инструменты.
Сёрфинг, храм Улувату
Утром вновь отправимся в Куту, чтобы закрепить полученные вчера навыки и поймать новые волны. Во время тренировки для вас устроят фотосессию, чтобы запечатлеть навсегда этот опыт.
Вечером посетим храм Улувату, расположенный на краю 70-метровой скалы. Здесь обитают хитрые макаки, поэтому нужно следить за своими вещами.
Переезд в Убуд: рисовые террасы Тегаллаланг и «Тропа художников»
С утра выдвигаемся в Убуд. По прибытии разместимся в новой вилле, а затем направимся осматривать достопримечательности. Посетим рисовые террасы Тегаллаланг, которые находятся всего в 9 километрах от Убуда. Холмистая местность требовала особого ухода для посева, поэтому жители стали создавать «ступени» на склонах.
После этого переместимся на хребет холма Чампуан, чтобы погулять по «Тропе художников» — одному из популярных туристических маршрутов. Локация очень живописная и романтичная! Завершим день отдыхом в комплексе с бассейнами, расположенном в джунглях.
Водопад Секумпул и район Кинтамани
Сегодня отправляемся на север Бали, чтобы увидеть самый высокий водопад острова — Секумпул. Он стал доступен к посещению совсем недавно, в 2010 году. Насладимся девственной природой и ощутим прохладные освежающие брызги.
Затем доберёмся до района Кинтамани, чтобы полюбоваться горными пейзажами. Зайдём поужинать в кафе с панорамным видом на вулкан Батур.
Остров Нуса-Пенида: снорклинг у пляжа Келингкинг
Новый день — новая локация! Едем на остров Нуса-Пенида. Сюда туристы приезжают, чтобы увидеть невероятные пейзажи, скалистые пляжи, например, знаменитый Келингкинг-бич. По приезде отправимся на лодке в потаённые лагуны: займёмся снорклингом и понаблюдаем за фантастическими подводными обитателями — гигантскими скатами и экзотическими рыбами.
Фантастические пейзажи Нуса-Пениды
В этот день мы посетим самые дикие и очаровательные пляжи, Атух и Даймонд. К последнему ведёт узкая лестница, которую вырезали прямо в скале! А при спуске на пляж Атух открывается потрясающий вид на белый песок, скалы и бирюзовую гладь океана.
Вечером заглянем в пляжный клуб, где полакомимся кокосовой водой и отдохнём у бассейна.
Острова Гили
Сегодня переместимся на острова Гили. Здесь вас ждут райское наслаждение, снорклинг с черепахами и велосипедные прогулки.
Закат встретим в пляжном клубе под диджей-сет.
Возвращение на Бали, водопад Гембленг
Утром плывём до Бали. Затем направимся к террасному водопаду Гембленг. В нём есть небольшие бассейны, в которых можно искупаться, любуясь зелёными рисовыми полями и джунглями.
Храм Гунунг Кави Себату, окончание тура
С утра осмотрим храм Гунунг Кави Себату, после чего у вас будет свободное время. Если вы улетаете сегодня, то мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч на Бали!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Нгурах-Рай, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Нгурах-Рай, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.