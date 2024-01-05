Утром вновь отправимся в Куту, чтобы закрепить полученные вчера навыки и поймать новые волны. Во время тренировки для вас устроят фотосессию, чтобы запечатлеть навсегда этот опыт.

Вечером посетим храм Улувату, расположенный на краю 70-метровой скалы. Здесь обитают хитрые макаки, поэтому нужно следить за своими вещами.