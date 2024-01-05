Солнце, океан, релакс: путешествие по островам Бали, Нуса-Пенида и Гили

Групповой тур на Бали

Поймать волну на сёрфборде, устроить снорклинг с черепахами и отдохнуть на лучших пляжах

Отправляемся наслаждаться атмосферой Бали, Нуса-Пениды и островов Гили.

Мы уже позаботились о том, чтобы ваш досуг был увлекательным, и включили в стоимость тренировки по сёрфингу, а также оборудование для снорклинга.

Полюбуемся рисовыми террасами Тегаллаланг и водопадами, пройдём по «Тропе художников», поужинаем с видом на вулкан Батур. Солнечные ванны, потрясающая природа и активности ждут вас!
Солнце, океан, релакс: путешествие по островам Бали, Нуса-Пенида и Гили
Солнце, океан, релакс: путешествие по островам Бали, Нуса-Пенида и Гили
Солнце, океан, релакс: путешествие по островам Бали, Нуса-Пенида и Гили
Солнце, океан, релакс: путешествие по островам Бали, Нуса-Пенида и Гили
Солнце, океан, релакс: путешествие по островам Бали, Нуса-Пенида и Гили
Солнце, океан, релакс: путешествие по островам Бали, Нуса-Пенида и Гили
Солнце, океан, релакс: путешествие по островам Бали, Нуса-Пенида и Гили
Солнце, океан, релакс: путешествие по островам Бали, Нуса-Пенида и Гили
Солнце, океан, релакс: путешествие по островам Бали, Нуса-Пенида и Гили
Солнце, океан, релакс: путешествие по островам Бали, Нуса-Пенида и Гили
Ближайшие даты:
5
янв
30
янв
20
фев
26
мар
2
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможна корректировка маршрута в соответствии с вашими пожеланиями.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Бали

Добро пожаловать на Бали! Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться на виллу, где вы сможете отдохнуть после дороги.

Прибытие на БалиПрибытие на БалиПрибытие на Бали
2 день

Пляжный релакс

Сегодня приходим в себя после перелёта и восстанавливаем силы, поэтому предлагаем вам отдохнуть на живописных пляжах. Например, Меласти и Гунунг Паюнг. Последний не так популярен среди туристов, поэтому там у вас будет возможность по-настоящему насладиться атмосферой острова.

Желающие смогут ощутить на себе прелести балийского массажа.

Пляжный релаксПляжный релаксПляжный релаксПляжный релаксПляжный релаксПляжный релакс
3 день

Сёрфинг в Куте и парк «Гаруда-Вишну-Кенчана»

Если вы давно хотели укротить волну и встать на сёрфборд, то в этот день ваша мечта станет реальностью! Направимся в Куту, где вместе с тренером вы освоите азы сёрфинга. Затем посетим парк «Гаруда-Вишну-Кенчана», известный огромной статуей Вишну. Увидим традиционные индонезийские танцы, национальные наряды и услышим, как звучат местные музыкальные инструменты.

Сёрфинг в Куте и парк «Гаруда-Вишну-Кенчана»Сёрфинг в Куте и парк «Гаруда-Вишну-Кенчана»Сёрфинг в Куте и парк «Гаруда-Вишну-Кенчана»Сёрфинг в Куте и парк «Гаруда-Вишну-Кенчана»Сёрфинг в Куте и парк «Гаруда-Вишну-Кенчана»Сёрфинг в Куте и парк «Гаруда-Вишну-Кенчана»
4 день

Сёрфинг, храм Улувату

Утром вновь отправимся в Куту, чтобы закрепить полученные вчера навыки и поймать новые волны. Во время тренировки для вас устроят фотосессию, чтобы запечатлеть навсегда этот опыт.

Вечером посетим храм Улувату, расположенный на краю 70-метровой скалы. Здесь обитают хитрые макаки, поэтому нужно следить за своими вещами.

Сёрфинг, храм УлуватуСёрфинг, храм УлуватуСёрфинг, храм УлуватуСёрфинг, храм УлуватуСёрфинг, храм Улувату
5 день

Переезд в Убуд: рисовые террасы Тегаллаланг и «Тропа художников»

С утра выдвигаемся в Убуд. По прибытии разместимся в новой вилле, а затем направимся осматривать достопримечательности. Посетим рисовые террасы Тегаллаланг, которые находятся всего в 9 километрах от Убуда. Холмистая местность требовала особого ухода для посева, поэтому жители стали создавать «ступени» на склонах.

После этого переместимся на хребет холма Чампуан, чтобы погулять по «Тропе художников» — одному из популярных туристических маршрутов. Локация очень живописная и романтичная! Завершим день отдыхом в комплексе с бассейнами, расположенном в джунглях.

Переезд в Убуд: рисовые террасы Тегаллаланг и «Тропа художников»Переезд в Убуд: рисовые террасы Тегаллаланг и «Тропа художников»Переезд в Убуд: рисовые террасы Тегаллаланг и «Тропа художников»Переезд в Убуд: рисовые террасы Тегаллаланг и «Тропа художников»Переезд в Убуд: рисовые террасы Тегаллаланг и «Тропа художников»
6 день

Водопад Секумпул и район Кинтамани

Сегодня отправляемся на север Бали, чтобы увидеть самый высокий водопад острова — Секумпул. Он стал доступен к посещению совсем недавно, в 2010 году. Насладимся девственной природой и ощутим прохладные освежающие брызги.

Затем доберёмся до района Кинтамани, чтобы полюбоваться горными пейзажами. Зайдём поужинать в кафе с панорамным видом на вулкан Батур.

Водопад Секумпул и район КинтаманиВодопад Секумпул и район КинтаманиВодопад Секумпул и район КинтаманиВодопад Секумпул и район КинтаманиВодопад Секумпул и район КинтаманиВодопад Секумпул и район Кинтамани
7 день

Остров Нуса-Пенида: снорклинг у пляжа Келингкинг

Новый день — новая локация! Едем на остров Нуса-Пенида. Сюда туристы приезжают, чтобы увидеть невероятные пейзажи, скалистые пляжи, например, знаменитый Келингкинг-бич. По приезде отправимся на лодке в потаённые лагуны: займёмся снорклингом и понаблюдаем за фантастическими подводными обитателями — гигантскими скатами и экзотическими рыбами.

Остров Нуса-Пенида: снорклинг у пляжа КелингкингОстров Нуса-Пенида: снорклинг у пляжа КелингкингОстров Нуса-Пенида: снорклинг у пляжа КелингкингОстров Нуса-Пенида: снорклинг у пляжа КелингкингОстров Нуса-Пенида: снорклинг у пляжа КелингкингОстров Нуса-Пенида: снорклинг у пляжа КелингкингОстров Нуса-Пенида: снорклинг у пляжа КелингкингОстров Нуса-Пенида: снорклинг у пляжа Келингкинг
8 день

Фантастические пейзажи Нуса-Пениды

В этот день мы посетим самые дикие и очаровательные пляжи, Атух и Даймонд. К последнему ведёт узкая лестница, которую вырезали прямо в скале! А при спуске на пляж Атух открывается потрясающий вид на белый песок, скалы и бирюзовую гладь океана.

Вечером заглянем в пляжный клуб, где полакомимся кокосовой водой и отдохнём у бассейна.

Фантастические пейзажи Нуса-ПенидыФантастические пейзажи Нуса-ПенидыФантастические пейзажи Нуса-ПенидыФантастические пейзажи Нуса-ПенидыФантастические пейзажи Нуса-ПенидыФантастические пейзажи Нуса-ПенидыФантастические пейзажи Нуса-ПенидыФантастические пейзажи Нуса-Пениды
9 день

Острова Гили

Сегодня переместимся на острова Гили. Здесь вас ждут райское наслаждение, снорклинг с черепахами и велосипедные прогулки.

Закат встретим в пляжном клубе под диджей-сет.

Острова ГилиОстрова ГилиОстрова ГилиОстрова ГилиОстрова ГилиОстрова ГилиОстрова Гили
10 день

Возвращение на Бали, водопад Гембленг

Утром плывём до Бали. Затем направимся к террасному водопаду Гембленг. В нём есть небольшие бассейны, в которых можно искупаться, любуясь зелёными рисовыми полями и джунглями.

Возвращение на Бали, водопад ГембленгВозвращение на Бали, водопад ГембленгВозвращение на Бали, водопад ГембленгВозвращение на Бали, водопад Гембленг
11 день

Храм Гунунг Кави Себату, окончание тура

С утра осмотрим храм Гунунг Кави Себату, после чего у вас будет свободное время. Если вы улетаете сегодня, то мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч на Бали!

Храм Гунунг Кави Себату, окончание тураХрам Гунунг Кави Себату, окончание тураХрам Гунунг Кави Себату, окончание тураХрам Гунунг Кави Себату, окончание тура

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Нгурах-Рай, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Нгурах-Рай, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бали

ГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхПляжи11-дневные турыАктивностиПодводное плаваниеВодные развлеченияЖивотныеСноркелинг

Похожие туры из Бали

Новый год по-азиатски: пляжи и храмы Бали и Нуса-Пениды и восхождения на вулканы острова Ява
Новогодний тур 🎄
12 дней
Новый год по-азиатски: пляжи и храмы Бали и Нуса-Пениды и восхождения на вулканы острова Ява
Взойти на вулканы Бромо и Иджен, искупаться в океане и водопаде и полюбоваться рисовыми террасами
Денпасар, аэропорт, утро
26 дек
185 773 за человека
У нас ещё много экскурсий на Бали. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ