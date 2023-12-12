Избавиться от плохой энергии через массаж и несложные ритуалы + побывать на водопаде Канто Лампо
Если вас что-то беспокоит физически или душевно, то самое время заглянуть в гости к настоящему шаману! Она сделает специальный массаж и проведёт особый обряд для очищения ауры. Продолжим исцеление в храме Менгенинг, где вас ждёт ритуал очищения с помощью воды. А в конце мы искупаемся в водопаде.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Магия на Бали
Сперва отправимся к местной шаманке, которая живёт в деревне недалеко от Убуда. Дорога от Убуда займёт около 20 минут. Здесь вам предстоит пройти три процесса очищения:
- Традиционный массаж Mepijit, чтобы узнать, в какой части тела у вас есть проблема или нехорошая энергия
- Дальше шаман передаст вам энергию через магическую мантру, чтобы избавить вас от плохой энергии или ауры. Этот ритуал будет проходить в священной комнате.
- Последний этап: специальный ритуал для очищения тела и души святой водой
Храм Мангенинг: перезагрузиться на ритуале
В старинном храме в горной деревне Тампак Сиринг вы наденете саронг — традиционную балийскую юбку — и поставите подношения. Трижды омоете лицо руками, а затем омоете всё тело с головой. Местные верят, что этот ритуал полезен для физического и ментального здоровья.
Водопад: сделать классные снимки и по желанию искупаться
На обратном пути мы посетим водопад Канто Лампо. Он расположился на реке с медленным течением — Бангунлемах. Высота этого водопада около 30 метров. Вокруг — огромное количество лиан и скальные утёсы, покрытые мхом. На породе можно увидеть высеченные изображения духов.
Организационные детали
Я заберу вас из отеля и по окончании отвезу обратно.
В стоимость экскурсии входит:
- Подношения для посещения шамана и для ритуала в храме Мангенинг
- Оплата услуг шамана
- Саронг для ритуала
- Все входные билеты
- Минеральная вода
Дополнительно оплачивается обед в кафе, куда мы сможем при желании заехать.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.