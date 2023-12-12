За очищением и новым опытом - к шаману и в храм Мангенинг

Индивидуальная экскурсия на Бали

Избавиться от плохой энергии через массаж и несложные ритуалы + побывать на водопаде Канто Лампо

Бали — магический остров. Вера в сверхъестественные силы здесь очень сильна.

Если вас что-то беспокоит физически или душевно, то самое время заглянуть в гости к настоящему шаману! Она сделает специальный массаж и проведёт особый обряд для очищения ауры. Продолжим исцеление в храме Менгенинг, где вас ждёт ритуал очищения с помощью воды. А в конце мы искупаемся в водопаде.
За очищением и новым опытом - к шаману и в храм Мангенинг
За очищением и новым опытом - к шаману и в храм Мангенинг
За очищением и новым опытом - к шаману и в храм Мангенинг
За очищением и новым опытом - к шаману и в храм Мангенинг
За очищением и новым опытом - к шаману и в храм Мангенинг
За очищением и новым опытом - к шаману и в храм Мангенинг
За очищением и новым опытом - к шаману и в храм Мангенинг
За очищением и новым опытом - к шаману и в храм Мангенинг
За очищением и новым опытом - к шаману и в храм Мангенинг
За очищением и новым опытом - к шаману и в храм Мангенинг
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Магия на Бали

Сперва отправимся к местной шаманке, которая живёт в деревне недалеко от Убуда. Дорога от Убуда займёт около 20 минут. Здесь вам предстоит пройти три процесса очищения:

  • Традиционный массаж Mepijit, чтобы узнать, в какой части тела у вас есть проблема или нехорошая энергия
  • Дальше шаман передаст вам энергию через магическую мантру, чтобы избавить вас от плохой энергии или ауры. Этот ритуал будет проходить в священной комнате.
  • Последний этап: специальный ритуал для очищения тела и души святой водой

Храм Мангенинг: перезагрузиться на ритуале

В старинном храме в горной деревне Тампак Сиринг вы наденете саронг — традиционную балийскую юбку — и поставите подношения. Трижды омоете лицо руками, а затем омоете всё тело с головой. Местные верят, что этот ритуал полезен для физического и ментального здоровья.

Водопад: сделать классные снимки и по желанию искупаться

На обратном пути мы посетим водопад Канто Лампо. Он расположился на реке с медленным течением — Бангунлемах. Высота этого водопада около 30 метров. Вокруг — огромное количество лиан и скальные утёсы, покрытые мхом. На породе можно увидеть высеченные изображения духов.

Организационные детали

Я заберу вас из отеля и по окончании отвезу обратно.

В стоимость экскурсии входит:

  • Подношения для посещения шамана и для ритуала в храме Мангенинг
  • Оплата услуг шамана
  • Саронг для ритуала
  • Все входные билеты
  • Минеральная вода

Дополнительно оплачивается обед в кафе, куда мы сможем при желании заехать.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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