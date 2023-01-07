Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дельфины, Гит-Гит и священный храм
Мы отправимся на север Бали: встать придется рано, но оно того стоит.
3.00 Я вас заберу от отеля или виллы и мы отправимся к пляжу Ловина. Поездка займет 2,5 часа, можете пока немного вздремнуть.
6.00 Пересаживаемся на традиционную балийскую лодку и плывем по морю. Впереди нас ждет встреча с дельфинами в дикой природе. Не забудьте подготовить камеру, чтобы сделать впечатляющие снимки на память.
8:30 Приезжаем к природному бассейну с горячими источниками Банджар, где можно поплавать. Отличное начало дня! Вода здесь содержит серу, полезную для здоровья.
10.00 Следующая точка маршрута — водопад Гит-Гит. Это один из самых высоких водопадов на Бали, расположенный в окружении дикого леса.
11.30 Остановимся на смотровой площадке, чтобы полюбоваться прекрасным видом на два блестящих озера.
12.30 Последняя остановка — индуистский храм Улун Дан на озере Братан. Храм почитается местными жителями как священное место, а его изображение можно увидеть на банкноте достоинством 50 тысяч индонезийских рупий.
15.00 Окончание экскурсии и возвращение к месту вашего проживания.
Организационные детали
Возьмите с собой солнцезащитный крем, головной убор, полотенце и сменную одежду
Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Suzuki APV или Toyota Avanza
По желанию остановимся на завтрак или обед в одном из местных ресторанов
Входные билеты не включены в стоимость — $25/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрди — ваш гид на Бали
Провёл 32 экскурсии для 33 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Эрди, я коренной балиец, отлично говорю по-русски и хорошо знаю культуру Бали. С радостью познакомлю вас с классическими достопримечательностями Бали и острова Ява, а также с необычными местами, куда не добирается большинство туристов.