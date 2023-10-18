Путь к себе: храм Бесаких, музей балийского эпоса и деревня ремесленников

Увидеть жизнь острова Бали во всех её проявлениях

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Ответы на вопросы
Храм Пура Бесаких на Бали именуют «матерью храмов», его посещение — особый духовный опыт.

Если вы хотите разобраться в себе или получить совет, мы устроим вам личную беседу с местным монахом Манку Джати, который видит ауру и чакры людей.

А затем — познакомим с повседневной жизнью «острова богов» в путешествии по музейным залам и традиционной деревне.
Путь к себе: храм Бесаких, музей балийского эпоса и деревня ремесленников
Путь к себе: храм Бесаких, музей балийского эпоса и деревня ремесленников
Путь к себе: храм Бесаких, музей балийского эпоса и деревня ремесленников
Путь к себе: храм Бесаких, музей балийского эпоса и деревня ремесленников
Путь к себе: храм Бесаких, музей балийского эпоса и деревня ремесленников
Путь к себе: храм Бесаких, музей балийского эпоса и деревня ремесленников
Путь к себе: храм Бесаких, музей балийского эпоса и деревня ремесленников
Путь к себе: храм Бесаких, музей балийского эпоса и деревня ремесленников
Путь к себе: храм Бесаких, музей балийского эпоса и деревня ремесленников
Путь к себе: храм Бесаких, музей балийского эпоса и деревня ремесленников
Путь к себе: храм Бесаких, музей балийского эпоса и деревня ремесленников
Путь к себе: храм Бесаких, музей балийского эпоса и деревня ремесленников
Путь к себе: храм Бесаких, музей балийского эпоса и деревня ремесленников
Путь к себе: храм Бесаких, музей балийского эпоса и деревня ремесленников
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Стремление расслабиться, насладиться жизнью и полюбить её часто приводит путешественников на Бали (вспомните героиню «Ешь. Молись. Люби»). Мы покажем вам лучшие места острова и его жизнь во всём многообразии. Тишина и спокойствие, великолепные пейзажи, особая энергетика — в нашей поездке будет всё, что необходимо для восстановления душевного равновесия!

Посещение храма Пура Бесаких и возможность личной беседы с Манку Джати

Если вы действительно хотите окунуться в культуру балийского народа, вам обязательно нужно посетить грандиозный храм Пура Бесаких у подножия священного вулкана Агунг. Здесь вас ждёт знакомство с религиозной жизнью Бали: красочные церемонии, подношения богам, медитации и местные в национальных одеждах. А по предварительной договорённости вас примет сам Манку Джати — священник, целитель и провидец.

Знакомство с балийским эпосом

После посещения храма вам предстоит погружение в атмосферу древнейших традиций и балийский эпос в музее Керта Госа. Его главное здание — это бывший дворец правосудия, где много десятков лет назад проходили заседания суда. Потолок богато украшен фресками с изображением индуистского эпоса, сюжет которого расскажет гид.

Деревни ремесленников

В завершении тура вы отправитесь изучать народные промыслы. Ремёсла и творчество играют огромную роль в жизни балийцев. В нашей программе — три деревни, где специализируются на дереве, золоте и серебре, а также батике — традиционной технике росписи по ткани с помощью воска. Здесь вы сможете познакомиться с процессом создания разных вещей и купить сувениры ручной работы.

Организационные детали

Церемония с Манку Джати: условия проведения

  • Если вы хотите церемонию от знаменитого балийского Манку Джати, то вам нужно написать нам перед оформлением заказа, чтобы мы могли обговорить возможность проведения и даты, когда Манку Джати свободен.
  • Церемония проводится за донейшн (рекомендуемый взнос):
    — беседа с Манку от 300 000 IDR (от $20)
    — одежда и подношения для церемонии 50 000 IDR (примерно $3)
    — сопровождение брахмана от 100 000 IDR (примерно $7)

Что входит в стоимость а что — нет

  • Все входные билеты, сопровождение русскоговорящего гида и трансфер включены
  • Дополнительно оплачиваются трансфер из отдалённых районов (точную стоимость уточняйте при бронировании) и обед

Важно знать

  • На территории храма обязательно ношение саронга
  • Не рекомендуется посещение храмов женщинам в период менструального цикла

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Летние
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Соборы и храмы

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