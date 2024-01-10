Оказавшись на Тенерифе, так хочется всё успеть — увидеть, понять и почувствовать! На экскурсии по городку Ла-Оротава вы осмотрите основные достопримечательности, услышите малоизвестные исторические факты и сделаете множество фотографий. А ещё побываете в гуачинче — семейном ресторане, где подают традиционные канарские блюда и домашнее вино.

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Описание

Что вас ожидает

Старый город и Новый Свет

Ла-Оротава — это покрытые брусчаткой узкие улочки и величественные соборы, ботанические сады и грандиозные панорамные виды, традиционные канарские дома и уникальные образцы масонской архитектуры. Это сердце Тенерифе, где живет память обо всех эпохах: от гуанчей до наших дней. Здесь проводят самые красочные праздники и фестивали, а в окрестностях города — в долине Ла-Оротавы — процветают гастрономия и виноделие.

Вы успеете побывать:

На прогулке по уютному старинному центру города, где сконцентрированы его основные достопримечательности

В небольшом ботаническом саду с коллекцией редких автохтонных растений

В регулярном французском парке, построенном канарскими масонами, где находится лучшая видовая площадка в городе

В аутентичном нетуристическом ресторане

Почему два гида

Автомобильные экскурсии мы водим вдвоем, потому что так удобнее для наших гостей. У нас есть гид-рассказчик (Анастасия) и водитель (Мария). На опыте мы убедились, что такое распределение ролей работает очень хорошо. Мария не просто опытный водитель, она человек-навигатор, который знает дороги Тенерифе как свои пять пальцев, и умеет сделать незаметным и неутомительным любой горный серпантин. При этом гиду не приходится отвлекаться на дорогу, он с вами на 100 процентов на всём протяжении экскурсии.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит трансфер на комфортабельном седане и экскурсионная часть

Обед в ресторане оплачивается отдельно. Мы предлагаем на выбор несколько разных мест, цена в них может варьироваться в пределах от 15 до 30 евро на человека. Гидов кормить не нужно.

Если есть желание посетить музеи, билеты также оплачиваются отдельно на месте, их стоимость, как правило, невысока и составляет от 5 до 10 евро за человека

Что взять с собой:

•Удобная обувь и одежда, в зависимости от погоды может понадобиться толстовка или ветровка.

•Экскурсия вместе с обедом длится около 5 часов. С трансфером, как правило, около 7 часов.