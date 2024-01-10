Оценить колониальную атмосферу старинного города и местную кухню Тенерифе
А ещё побываете в гуачинче — семейном ресторане, где подают традиционные канарские блюда и домашнее вино.
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Описание
Что вас ожидает
Старый город и Новый Свет
Ла-Оротава — это покрытые брусчаткой узкие улочки и величественные соборы, ботанические сады и грандиозные панорамные виды, традиционные канарские дома и уникальные образцы масонской архитектуры. Это сердце Тенерифе, где живет память обо всех эпохах: от гуанчей до наших дней. Здесь проводят самые красочные праздники и фестивали, а в окрестностях города — в долине Ла-Оротавы — процветают гастрономия и виноделие.
Вы успеете побывать:
- На прогулке по уютному старинному центру города, где сконцентрированы его основные достопримечательности
- В небольшом ботаническом саду с коллекцией редких автохтонных растений
- В регулярном французском парке, построенном канарскими масонами, где находится лучшая видовая площадка в городе
- В аутентичном нетуристическом ресторане
Почему два гида
Автомобильные экскурсии мы водим вдвоем, потому что так удобнее для наших гостей. У нас есть гид-рассказчик (Анастасия) и водитель (Мария). На опыте мы убедились, что такое распределение ролей работает очень хорошо. Мария не просто опытный водитель, она человек-навигатор, который знает дороги Тенерифе как свои пять пальцев, и умеет сделать незаметным и неутомительным любой горный серпантин. При этом гиду не приходится отвлекаться на дорогу, он с вами на 100 процентов на всём протяжении экскурсии.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер на комфортабельном седане и экскурсионная часть
- Обед в ресторане оплачивается отдельно. Мы предлагаем на выбор несколько разных мест, цена в них может варьироваться в пределах от 15 до 30 евро на человека. Гидов кормить не нужно.
- Если есть желание посетить музеи, билеты также оплачиваются отдельно на месте, их стоимость, как правило, невысока и составляет от 5 до 10 евро за человека
Что взять с собой:
•Удобная обувь и одежда, в зависимости от погоды может понадобиться толстовка или ветровка.
•Экскурсия вместе с обедом длится около 5 часов. С трансфером, как правило, около 7 часов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.