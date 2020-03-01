Индивидуальные экскурсии на Тенерифе

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Авто-путешествие по 4 живописным городкам с проездом через ущелье по дороге «страха»

Александр
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Александр – ваш гид
Во время поездки вы воочию увидите разнообразие климатических зон, заметите отличие севера острова от юга и поймёте, почему Тенерифе зовётся «материком в миниатюре».

Мы отправимся по самым красивым городам на запад, а вернёмся с востока, — и тем самым замкнём круг острова.

А ещё я провезу вас по головокружительному маршруту вдоль ущелья!
От 200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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Тенерифе: материк в миниатюре
Тенерифе: материк в миниатюре

Что вас ожидает

Дорога к ущелью
Наша первая остановка будет в Сантьяго-дель-Тейдо. Это типичный канарский городок с непременной белоснежной церковью на главной площади и такого же цвета домами на тесных улицах. Я расскажу вам об этом месте — между прочим, свидетеле последнего извержения вулкана на Тенерифе, и мы отправимся к самому глубокому ущелью острова — Маска, чтобы проехать сквозь него по 6-км дороге «страха». Окутанный легендами и слухами, этот уголок острова приютил у себя одноимённую деревушку, по которой у вас также будет время прогуляться.

Север острова: 3 города со своим колоритом
Через ущелье мы переберемся на северное побережье, где в ряд стоят три города и ожидают нашего визита. Пойдём по порядку:

  • Гарачико — ещё один свидетель вулканической активности на Тенерифе. Старый город похоронен под огромным слоем лавы. Вы осмотрите то немногое, что уцелело после катастрофы, а также прогуляетесь по улочкам восстановленного в начале 18 века городка.
  • Икод-де-лос-Винос — уже в названии явно слышится «винная» приставка. Так что любителей вина, а также профессионалов ждет приятный сюрприз (о котором вы узнаете на встрече). Любопытно, что именно здесь живёт самый старый островитянин — кто знает, может, вам удастся пожать ему руку.
  • Ла Оротава — один из самых старинных и красивых городов Тенерифе. Вы изучите его старый центр с мощеными брусчаткой улицами и домами 17–18 века. И узнаете историю яркого и колоритного островного праздника, который проходит именно здесь.
    После знакомства со всеми 3 города мы отправимся вдоль южного побережья обратно — домой.

Организационные детали

  • Я обязательно поделюсь с вами самыми аутентичными гастро-точками, по вашему желанию мы зайдём туда на обед (20-25 евро/чел.)
  • Я проведу экскурсию и для большего кол-ва человек (до 9, подробности в переписке)
Тенерифе: материк в миниатюре
Тенерифе: материк в миниатюре
Тенерифе: материк в миниатюре
Тенерифе: материк в миниатюре
Тенерифе: материк в миниатюре
Тенерифе: материк в миниатюре
Тенерифе: материк в миниатюре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Рад приветствовать вас на своей странице! Остров Тенерифе настолько покорил меня, что в 2014 году я переехал сюда на постоянное место жительства из Санкт-Петербурга, где родился и вырос. За 6 лет работы в сфере туризма мне удалось влюбить в остров более 500 семей. Я подготовил для вас самые востребованные и интересные туры на Тенерифе. Приоритетом для меня являются ваши положительные эмоции и впечатления от проведенной поездки, поэтому могу смело гарантировать вам качество моих услуг.
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