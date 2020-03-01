Индивидуальные экскурсии на Тенерифе

Что вас ожидает

Дорога к ущелью

Наша первая остановка будет в Сантьяго-дель-Тейдо. Это типичный канарский городок с непременной белоснежной церковью на главной площади и такого же цвета домами на тесных улицах. Я расскажу вам об этом месте — между прочим, свидетеле последнего извержения вулкана на Тенерифе, и мы отправимся к самому глубокому ущелью острова — Маска, чтобы проехать сквозь него по 6-км дороге «страха». Окутанный легендами и слухами, этот уголок острова приютил у себя одноимённую деревушку, по которой у вас также будет время прогуляться.

Север острова: 3 города со своим колоритом

Через ущелье мы переберемся на северное побережье, где в ряд стоят три города и ожидают нашего визита. Пойдём по порядку:

Гарачико — ещё один свидетель вулканической активности на Тенерифе. Старый город похоронен под огромным слоем лавы. Вы осмотрите то немногое, что уцелело после катастрофы, а также прогуляетесь по улочкам восстановленного в начале 18 века городка.

Икод-де-лос-Винос — уже в названии явно слышится «винная» приставка. Так что любителей вина, а также профессионалов ждет приятный сюрприз (о котором вы узнаете на встрече). Любопытно, что именно здесь живёт самый старый островитянин — кто знает, может, вам удастся пожать ему руку.