Индивидуальные экскурсии на Тенерифе

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Раскрыть все секреты живописного острова на обзорной авто-пешеходной экскурсии

Валерий
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Валерий – представитель гидов
Вы увидите старинные городки, леса с канарской сосной и эвкалиптом, пляжи с черным песком и древние святыни.

Услышите о прошлом и настоящем острова, особенностях его ландшафта и природы и менталитете местных жителей.

Тенерифе раскроется для вас во всем великолепии!
От 181 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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Тенерифе средневековый и современный
Тенерифе средневековый и современный

Что вас ожидает

Краски Тенерифе
Вы посетите самые интересные и живописные города и селения острова:

  • Вилафлор — лидер Тенерифе по малонаселенности и высоте (1500 метров над уровнем моря). Приютившийся у самого подножия горы Тейде и окруженный лесами и горными хребтами, он славится чистым воздухом и великолепными пейзажами.
  • Икод-де-лос-Винос — вы увидите здесь знаменитое 1000-летнее Драконово дерево и продегустируете канарские вина и ликеры.
  • Ла-Оротава познакомит вас со старинной архитектурой острова. Вы побываете в доме с балконами «casa de los balcones», с XVII века принадлежавшем местной аристократической семье, рассмотрите старинную церковь и узнаете о самом ярком религиозном празднике города.
  • Пуэрто-де-ла-Крус — вы полюбуетесь пляжами с темным вулканическим песком и, если пожелаете, заедете в один из самых больших зоопарков в Европе.
  • Канделария — религиозный центр острова, где вы посетите базилику со статуэткой «Черноликой Мадонны» — покровительницы Канарских островов.

Организационные детали

  • По желанию мы можем также проехать через национальный парк вулкана Тейде. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Еда и напитки не включены в стоимость
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Лас Америкас или Лос Кристианос. Возможен трансфер из другой точки острова за дополнительную плату.
Тенерифе средневековый и современный
Тенерифе средневековый и современный
Тенерифе средневековый и современный
Тенерифе средневековый и современный
Тенерифе средневековый и современный
Тенерифе средневековый и современный
Тенерифе средневековый и современный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валерий
Валерий
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Валерий, я живу на Тенерифе много лет. С радостью поделюсь его историей, особенностями архитектуры и традициями. Надеюсь на скорую встречу!
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