Индивидуальные экскурсии на Тенерифе

Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!

Популярные и тайные уголки острова, круговые панорамы, реликтовый лес и истории о конкистадорах

За считанные часы в путешествии со мной вы по-настоящему поймёте характер Тенерифе. Истории прошлого и легенды, нетронутая человеком природа в парке Анага и видовые точки, в которых захватит дух — всё это сделает ваш приезд на остров ярче и насыщеннее. Вы узнаете о завоеваниях конкистадоров и жизни аборигенов гуанчи, посетите вулканический бассейн, взглянете на 1000-летнее Драконово дерево и оцените гостеприимство канарцев. А ещё попробуете необычное вино Тенерифе!