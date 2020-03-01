Индивидуальные экскурсии на Тенерифе

Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Колоритные городки, панорамные площадки, традиции и потрясающая природа Канарских островов
Это путешествие позволит вам насладиться самыми красивыми пейзажами Тенерифе, познакомиться с историей острова, его культурой, традициями и бытом местных жителей. Вы поднимитесь на лучшие смотровые площадки острова, попробуете местные вина в Икод-де-лос-Винос, прогуляетесь по колоритному городку Ла-Оротава и узнаете легенду о Чёрной Мадонне, главной святыне острова. Моя цель — показать вам главные уголки Тенерифе, с которых стоит начать знакомство с этим удивительным местом!