Во время нашей прогулки я хочу передать вам дух могущества королевства Валенсии в период средневековья, через ее шедевры в готическом стиле, через рассказ о строительстве крепостных стен, что Валенсия была самым развитым городом на Средиземноморье в период с 15-17 века.
А вы знакомы с семьей Борджиа? Так вот именно с этих земель ведет свое начало этот знаменитый род.
А знаменитая Чаша Грааля, возле которой столько легенд. Единственная подтвержденная Ватиканом находится именно здесь, в Валенсии. Хотите узнать еще больше?
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты в музеи при желание
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.