Во время нашей прогулки я хочу передать вам дух могущества королевства Валенсии в период средневековья, через ее шедевры в готическом стиле, через рассказ о строительстве крепостных стен, что Валенсия была самым развитым городом на Средиземноморье в период с 15-17 века.

А вы знакомы с семьей Борджиа? Так вот именно с этих земель ведет свое начало этот знаменитый род.

А знаменитая Чаша Грааля, возле которой столько легенд. Единственная подтвержденная Ватиканом находится именно здесь, в Валенсии. Хотите узнать еще больше?