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Онлайн-экскурсия «Валенсия и ее могущество в истории»

4.2
5 отзывов
Яна Н.
Яна Н. – Гид из Валенсии
Во время нашей прогулки я хочу передать вам дух могущества королевства Валенсии в период средневековья, через ее шедевры в готическом стиле, через рассказ о строительстве крепостных стен, что Валенсия была самым развитым городом на Средиземноморье в период с 15-17 века.

А вы знакомы с семьей Борджиа? Так вот именно с этих земель ведет свое начало этот знаменитый род.

А знаменитая Чаша Грааля, возле которой столько легенд.

Единственная подтвержденная Ватиканом находится именно здесь, в Валенсии.

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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €5 за человека

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Онлайн-экскурсия «Валенсия и ее могущество в истории»
Онлайн-экскурсия «Валенсия и ее могущество в истории»

Что вы увидите

  • Ворота-башни Торрес де Серранос
  • Площадь Девы Марии
  • Кафедральный собор
  • Музей археологический
  • Площадь Королевы
  • Здание Шелковой Биржи
  • Центральный Рынок
Во время нашей прогулки я хочу передать вам дух могущества королевства Валенсии в период средневековья, через ее шедевры в готическом стиле, через рассказ о строительстве крепостных стен, что Валенсия была самым развитым городом на Средиземноморье в период с 15-17 века.
А вы знакомы с семьей Борджиа? Так вот именно с этих земель ведет свое начало этот знаменитый род.
А знаменитая Чаша Грааля, возле которой столько легенд. Единственная подтвержденная Ватиканом находится именно здесь, в Валенсии. Хотите узнать еще больше?
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи при желание
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Онлайн-экскурсия «Валенсия и ее могущество в истории»
Онлайн-экскурсия «Валенсия и ее могущество в истории»
Онлайн-экскурсия «Валенсия и ее могущество в истории»
Онлайн-экскурсия «Валенсия и ее могущество в истории»
Онлайн-экскурсия «Валенсия и ее могущество в истории»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Яна Н.
Яна Н.
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5 отзывов оставили туристы

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