Anastasiia D. проводит ещё 3 экскурсии

Прогулка по старым улочкам Утель-Рекены. Затем посетим самую крупную винодельню провинции. Мы осмотрим виноградники, а поскольку этой винодельне принадлежат сотни гектаров виноградников, мы покатаемся по виноградникам на комфортабельном паровозике. Также мы посетим старинный дом, где с давних времен жили владельцы винодельни (винодельни - это, как правило, семейный бизнес, передающийся из поколения в поколение). После этого нам покажут, как работает винодельня и расскажут о всех тонкостях соврем