  1. Испания
  2. Экскурсии

Винная симфония

Anastasiia D.
Anastasiia D. – Гид из Валенсии
Винная симфония
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €87 за человека

    Заказать экскурсию
Винная симфония
Винная симфония
Прогулка по старым улочкам Утель-Рекены. Затем посетим самую крупную винодельню провинции. Мы осмотрим виноградники, а поскольку этой винодельне принадлежат сотни гектаров виноградников, мы покатаемся по виноградникам на комфортабельном паровозике. Также мы посетим старинный дом, где с давних времен жили владельцы винодельни (винодельни - это, как правило, семейный бизнес, передающийся из поколения в поколение). После этого нам покажут, как работает винодельня и расскажут о всех тонкостях соврем
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Начало и место завершения
🚩 Крепостные ворота Torres de Serranos
Винная симфония
Винная симфония
Винная симфония

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Anastasiia D.
Anastasiia D.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Anastasiia D. проводит ещё 3 экскурсии

Узнай Валенсию
25
2 часа
Узнай Валенсию
Между историей и тайной
87
8 часов
Между историей и тайной
Буньоль: замок и природный заповедный парк
67
5 часов
Буньоль: замок и природный заповедный парк

Еще несколько необычных экскурсий в Валенсии

Знакомство с дивной Валенсией
скидка24%
75
57
2.5 часа
Знакомство с дивной Валенсией
167 отзывов
Главные достопримечательности, традиции и культура Валенсии на обзорной прогулке
Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
78
2 часа
Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
111 отзывов
Нескучная экскурсия по must-see местам, в которой вы — главное действующее лицо
Принцесса Валенсия!
120
4 часа
Принцесса Валенсия!
90 отзывов
Захватывающие легенды, чудесные достопримечательности и изысканная гастрономия —на обзорной прогулке
Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
92
3 часа
Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
21 отзыв
Прочувствовать жизнь города и пообщаться с его жителями по-испански на обзорной прогулке
Ежедневная прогулка по Валенсии
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Валенсии
20 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Валенсия, открой свои тайны
20
2 часа
Валенсия, открой свои тайны
19 отзывов
Мусульманское прошлое, христианские памятники и испанские деликатесы на обзорной экскурсии