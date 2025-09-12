-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дохе: от набережной до базара
Погрузитесь в атмосферу Дохи: от живописной набережной Корниш до колоритного базара Сук Вакиф. Увидите современные и исторические достопримечательности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
$373
$438 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВлюбиться в Доху: обзорная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дохи: от набережной Корниш до культурной деревни Катара, узнайте тайны города и насладитесь традиционными угощениями
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$359
$448 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Открываем Доху - город контрастов
Добро пожаловать в Доху! Здесь небоскребы соседствуют с верблюдами, а яхты шейхов с шумными базарами. Погрузитесь в культурный микс и узнайте о традициях Катара
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
$437 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прошлое и будущее Катара
Погрузитесь в атмосферу Катара: от традиционного рынка Сук Вакиф до футуристического Люсаила. Контрасты прошлого и будущего в одном туре
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
$450 за всё до 5 чел.
