Индивидуальная автобусная экскурсия ⛳ с посещением комплексов "Астана Байтерек" и Мечети Хазрет Султан (по желанию можно заменить на др. объекты).
Во время экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с наиболее значимыми архитектурными сооружениями и памятниками современной столицы ⭐️ (Площадь Независимости, Водно-Зеленый бульвар, Круглая площадь), а также ее историей 📖 и планами развития.
Что входит
транспорт
услуги гида
Что не входит
личные расходы
входные билеты
питание
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.