Индивидуальная автобусная экскурсия ⛳ с посещением комплексов "Астана Байтерек" и Мечети Хазрет Султан (по желанию можно заменить на др. объекты).

Во время экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с наиболее значимыми архитектурными сооружениями и памятниками современной столицы ⭐️ (Площадь Независимости, Водно-Зеленый бульвар, Круглая площадь), а также ее историей 📖 и планами развития.