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Астана - столица Республики Казахстан

4.7
7 отзывов
Центр Б.
Центр Б. – Гид из Нур-Султана
Вы в Астане ненадолго, и нужно посмотреть все самое интересно? На нашей экскурсии 🧭 вы увидите знаменитые небоскребы Астаны, символ города – Астана Бейтерек и Хан-шатыр – самый большой шатер в мире.

Вы посетите соборную мечеть Хазрет Султан и прогуляетесь 👣 по главному пешеходному бульвару столицы ⭐️ Казахстана.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • $99 за экскурсию

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Астана - столица Республики Казахстан
Астана - столица Республики Казахстан

Что вы увидите

  • "Астана Байтерек"
  • Хазрет Султан
  • Площадь Независимости
  • Водно-Зеленый бульвар
  • Круглая площадь
Индивидуальная автобусная экскурсия ⛳ с посещением комплексов "Астана Байтерек" и Мечети Хазрет Султан (по желанию можно заменить на др. объекты).
Во время экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с наиболее значимыми архитектурными сооружениями и памятниками современной столицы ⭐️ (Площадь Независимости, Водно-Зеленый бульвар, Круглая площадь), а также ее историей 📖 и планами развития.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • входные билеты
  • питание
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Астана - столица Республики Казахстан
Астана - столица Республики Казахстан
Астана - столица Республики Казахстан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Центр Б.
Центр Б.
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7 отзывов оставили туристы

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