Приходите к нам в первый день вашей поездки в Вильнюс!

Кроме самых известных достопримечательностей города, вы увидите скрытые места, хранящие в себе культурное и духовное наследие. Вы увидите, как в Старом городе пересекаются и соприкасаются русский и белорусский Вильна, польский Вильно, еврейский Вильне и литовский Вильнюс.

Прогуливаясь по улицам самого крупного Старого города в Восточной Европе, вы увидите самый настоящий музей под открытым небом. Здесь соседствуют архитектурные строения готического стиля, ренессанса, жемчужины барокко и классицизма, внесённые в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите улочки «Северного Иерусалима», католические и православные святыни, веками намоленные христианами. Вильнюс –поистине многонациональный город. Вас познакомят в том числе и с его русским наследием, ведь здесь жило множество знаменитых русских ученых, писателей, творческих деятелей, архитекторов.

Кто как не профессиональный гид, всю жизнь живущий в Вильнюсе, поможет вам прикоснуться к историям города и его знаменитых обитателей? Многие события из прошлого Вильнюса обросли легендами, и на основании распечаток из интернета теперь трудно понять, что же произошло на самом деле. Живое общение с гидом поможет вам разгадать эти многовековые тайны.

Вы посетите несколько сакральных объектов: православный и католический соборы, Остробрамскую часовню, а также ратушу и янтарную галерею. Посещение этих объектов не оплачивается дополнительно.