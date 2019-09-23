Ежедневная пешеходная экскурсия по Вильнюсу

Пешеходная

5
5 отзывов
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем надевать удобную для прогулки обувь.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вильнюсу
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вильнюсу
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вильнюсу
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вильнюсу
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вильнюсу
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вильнюсу
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вильнюсу

Что вас ожидает 🤩

  • Православный и католический соборы
  • Остробрамская часовня
  • Ратуша
  • Янтарная галерея.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приходите к нам в первый день вашей поездки в Вильнюс!

Кроме самых известных достопримечательностей города, вы увидите скрытые места, хранящие в себе культурное и духовное наследие. Вы увидите, как в Старом городе пересекаются и соприкасаются русский и белорусский Вильна, польский Вильно, еврейский Вильне и литовский Вильнюс.

Прогуливаясь по улицам самого крупного Старого города в Восточной Европе, вы увидите самый настоящий музей под открытым небом. Здесь соседствуют архитектурные строения готического стиля, ренессанса, жемчужины барокко и классицизма, внесённые в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите улочки «Северного Иерусалима», католические и православные святыни, веками намоленные христианами. Вильнюс –поистине многонациональный город. Вас познакомят в том числе и с его русским наследием, ведь здесь жило множество знаменитых русских ученых, писателей, творческих деятелей, архитекторов.

Кто как не профессиональный гид, всю жизнь живущий в Вильнюсе, поможет вам прикоснуться к историям города и его знаменитых обитателей? Многие события из прошлого Вильнюса обросли легендами, и на основании распечаток из интернета теперь трудно понять, что же произошло на самом деле. Живое общение с гидом поможет вам разгадать эти многовековые тайны.

Вы посетите несколько сакральных объектов: православный и католический соборы, Остробрамскую часовню, а также ратушу и янтарную галерею. Посещение этих объектов не оплачивается дополнительно.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежеденвно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежеденвно в 15:15

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
23 сен 2019
Большое спасибо экскурсоводу Людмиле за отличную и профессиональную работу! Нас было всего трое, экскурсия была практически индивидуальной) но за время экскурсии мы узнали большое количество интересных фактов про Вильнюс и его историю! Посетили Республику Заречье. Благодаря Людмиле сделали замечательные совместные фото. Подход к ведению экскурсии не оставит никого равнодушным к Вильнюсу и Литве в будущем! Все было лучше всяких похвал!
Ю
16 июня 2019
Экскурсовод Людмила. Спокойно, доброжелательно, максимально информативно прошла экскурсия по красному маршруту старого города Вильнюс.
Е
21 мая 2019
Было очень интересно!! Огромная благодарность Людмиле за интересный рассказ, дружескую атмосферу и дельные советы!
V
31 авг 2018
Экскурсия очень информативная и неутомительная. Экскурсовод Елена особое внимание уделяла детям. Большое спасибо.
P
12 июля 2018
Отличная экскурсия - узнал много нового

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