Верхний замок и башня Гедиминаса (без посещения музея)
Кафедральный собор
Вильнюсский университет
Ратуша
церковь Святых Франциска и Бернарда
костел Святой Анны
дворец Ходкувичей
Президетский дворец и многое другое.
Насчитывающий уже почти 800 лет, город 🏙️ хранит много историй, тайн и легенд. Забудьте повседневную жизнь и станьте свидетелем событий прошлого во время увлекательной экскурсии 🧭 проходит по маленьким улицам средневекового Вильнюса. Во время экскурсии вы будете на Центральной площади старого города, где находится Вильнюсская Ратуша; увидите единственные сохранившиеся ворота городской стены, над которыми в 16 веке была построена часовня с иконой Божьей матери, которой поклоняются многочисленные верующие, ведь Вильнюс - город 40 разных храмов. Вы осмотрите Президентский дворец и расположившееся рядом здание Вильнюсского университета, основанного еще в XVI веке. И обязательно узнаете историю 📖 главного символа не только Вильнюса, но и всей Литвы – башни Гедиминаса у Кафедрального собора.
Что входит
Услуги экскурсовода
Что не входит
Билеты в музеи
Начало
🚩 Городские ворота "Острая Брама"/"Aušros Vartų"
Место завершения
🏁 Кафедральная площадь
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.