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Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу

5
2 отзыва
GT B.
GT B. – Гид из Вильнюса
Вы отправитесь исследовать Старый город 🏙️ и осмотрите центральную площадь с Вильнюсской Ратушей, увидите единственные сохранившиеся ворота городской стены, над которыми в 16 веке была построена часовня с иконой Божьей матери, а также осмотрите Президентский дворец и здание Вильнюсского университета.

Во время прогулки вас ждут увлекательные истории 📖 о стране, ее культуре и жителях, а также легенды о главном символе Вильнюса – башне Гедиминаса у Кафедрального собора.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €10 за человека

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Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу

Что вы увидите

  • улица Диджейи
  • часовня Аушрос Вартай - "ворота зари"
  • Верхний замок и башня Гедиминаса (без посещения музея)
  • Кафедральный собор
  • Вильнюсский университет
  • Ратуша
  • церковь Святых Франциска и Бернарда
  • костел Святой Анны
  • дворец Ходкувичей
  • Президетский дворец и многое другое.
Насчитывающий уже почти 800 лет, город 🏙️ хранит много историй, тайн и легенд. Забудьте повседневную жизнь и станьте свидетелем событий прошлого во время увлекательной экскурсии 🧭 проходит по маленьким улицам средневекового Вильнюса. Во время экскурсии вы будете на Центральной площади старого города, где находится Вильнюсская Ратуша; увидите единственные сохранившиеся ворота городской стены, над которыми в 16 веке была построена часовня с иконой Божьей матери, которой поклоняются многочисленные верующие, ведь Вильнюс - город 40 разных храмов. Вы осмотрите Президентский дворец и расположившееся рядом здание Вильнюсского университета, основанного еще в XVI веке. И обязательно узнаете историю 📖 главного символа не только Вильнюса, но и всей Литвы – башни Гедиминаса у Кафедрального собора.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Билеты в музеи
Начало
🚩 Городские ворота "Острая Брама"/"Aušros Vartų"
Место завершения
🏁 Кафедральная площадь
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GT B.
GT B.
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2 отзыва оставили туристы

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