Насчитывающий уже почти 800 лет, город 🏙️ хранит много историй, тайн и легенд. Забудьте повседневную жизнь и станьте свидетелем событий прошлого во время увлекательной экскурсии 🧭 проходит по маленьким улицам средневекового Вильнюса. Во время экскурсии вы будете на Центральной площади старого города, где находится Вильнюсская Ратуша; увидите единственные сохранившиеся ворота городской стены, над которыми в 16 веке была построена часовня с иконой Божьей матери, которой поклоняются многочисленные верующие, ведь Вильнюс - город 40 разных храмов. Вы осмотрите Президентский дворец и расположившееся рядом здание Вильнюсского университета, основанного еще в XVI веке. И обязательно узнаете историю 📖 главного символа не только Вильнюса, но и всей Литвы – башни Гедиминаса у Кафедрального собора.