14 отзывов оставили туристы

Дорога в Тракай займёт у нас около 40 минут. За это время я расскажу вам о Литве, о её особенностях, расскажу о современной жизни местных жителей… С удовольствием отвечу на ваши вопросы.
В Тракае нас ждёт готический средневековый замок 🏰 на острове 🏝️ в окружении водной глади. Я расскажу вам о строении средневековых крепостей, об оборонной системе данной крепости. В Тракай мы едем ради средневековых замков, ради красивого ландшафта и для того, чтобы ознакомиться с культурой и кухней караимов — малой тюркской народности. Я расскажу вам, кто такие караимы, как и когда они появились на литовской земле. Вы увидите молельный дом караимов — кенассу. У вас также будет возможность попробовать караимские пирожки — кыбыны.
Отдохнув и подкрепившись, мы садимся в автомобиль и возвращаемся в Вильнюс. Гуляя по Старому городу Вильнюса, мы проходим основные достопримечательности 🏛️. На Ратушной площади я расскажу вам о средневековой жизни горожан, о вильнюсском палаче… Мы выйдем к готическому уголку, где находится изумительный костёл Св. Анны и костёл Бернардинцев. Обязательно побываем на главной площади Вильнюса и Литвы — Кафедральной.
Организационные детали
Порядок Тракай — Вильнюс можно заменить на Вильнюс — Тракай.
Дополнительные расходы
Транспорт: экскурсия ⛳ может проводиться на вашем автомобиле 🚘 или на моем (в этом случае доплата 40€)
билеты в Тракайский замок
питание
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Русскоязычная коренная жительница Вильнюса, лицензированный гид-экскурсовод по Вильнюсу, Тракаю, Каунасу. Открытый, жизнерадостный, любознательный, общительный человек. Люблю познавать, а позже делиться своими познаниями и открытиями с другими.
Вика чудесный человек и интересный экскурсовод. Экскурсия была интересна и взрослым и детям. Время пролетело незаметно. Мы получили море позитивных эмоций и от самой экскурсии и от общения с Викой. Очень рекомендуем ее как экскурсовода.
Людмила
31 июля 2019
Были 25. 07. 2019. Очень интересная экскурсия в Тракай, Вильнюс тоже не уступал, Виктория рассказывала интересно с большим количеством деталей. Рекомендую.
Нина
22 июля 2019
Спасибо Виктории за погружение в историю Литвы. Увлекательно, занятно и очень интересно. Без задержек и недопониманий. Отличный трансфер. Виктория чувствует своих слушателей. Шесть часов пролетели незаметно. Посмотрели все главные достопримечательности, узнали где расположены лучшие смотровые площадки, попробовали национальную кухню.
Ольга
9 января 2019
Спасибо огромное Виктории! Экскурсия прошла замечательно, не смотря на дождливую погоду Виктория предусмотрела все нюансы и как рассказчик, и как заботливый человек, для того чтобы мы себя чувствовали комфортно. Узнали много исторических и необыкновенных фактов, было интересно!
Юлия
3 января 2019
Ездили с мужем и ребенком на экскурсию в Тракай и взяли экскурсию по Вильнюсу. Гид у нас была Виктория. Очень приятная и общительная женщина. Все понравилось. Легко и непринужденно пролетел, как миг, весь день в поездке. Однозначно рекомендуем Викторию!
Ирина
18 ноября 2017
Третий раз в Литве и впечатления как всегда позитивные. К положительным эмоциям ещё добавилось впечатления от экскурсии по Вильнюсу и в Тракай. Гид Виктория очень компетентный коммуникабельный человек. На множество моих вопросов отвечала осень грамотно, за что я ей благодарна, несмотря на пасмурную погоду и морось, а это было 13 ноября впечатления хорошие оставались у всех. Рекомендую и эту экскурсию и гида.
Александр
9 ноября 2017
Хотелось бы поблагодарить Викторию за проведенную экскурсию. Она помогла не только узнать города, а еще посоветовала в какие места стоит сходить, которые мы за периметром экскурсии посетили и остались довольны. Виктория отзывчивый человек, которая пошла нам на встречу в нашей ситуации. И за это отдельно спасибо!
Nina
6 ноября 2017
Приехали в Вильнюс на два дня для первого знакомства с городом и решили взять более обширную экскурсию, чем просто Вильнюс. Поехали с Викторией в Тракай и не пожалели. Чистый, красивый, спокойный городок, дивные озера, и Тракайский замок, конечно, прекрасно справляется с ролью главной достопримечательности. По дороге туда и обратно мы задавали уйму вопросов о Литве и не было ни одного, который Виктория оставила бы без ответа. Было такое чувство, что мы получили в свое единоличное пользование полноценного эксперта по стране :-) Это для нас было бесценно, поскольку эта поездка была не просто первой поездкой в Вильнюс, а первым посещением Литвы, да ладно, берите шире - первым посещением Прибалтики. Мы провели с Викторией целых семь (!) часов, за это время узнали и об истории Литвы, и о Вильнюсе, и о Тракае, и о нынешней жизни в Литве. Получилось настоящее полноценное знакомство со страной. От всей души рекомендую Викторию как знающего гида и очень приятного собеседника!
Евгения
14 августа 2017
Очень понравилась экскурсия. Виктория была пунктуальна и внимательна, рассказ лёгкий и информативный. Много увидели в старом Вильнюсе, познакомились с Тракайским замком и окрестностями. Виктория помогла нам ближе познакомится с Литвой, в которой мы оказались впервые. Надеемся ещё не раз вернуться. Рекомендуем Викторию!!!
ALEKSANDR
30 апреля 2017
Литва имеет более самостоятельную историю в отличие от других прибалтийских стран. Виктория провела сквозь историю Литвы и показала как менялась страна с течением времени. Экскурсия будет интересна всем, кто хочет лучше узнать страну, её отношения с другими странами в прошлом и сейчас, а также тем, кто хочет разобраться в архитектурных стилях, встречающихся в Вильнюсе. Экскурсия пошла живо и увлекательно. Мы успели погулять по Тракаю, посетить средневековый замок, отведать пирожки кыбыны, погулять по большим и малым улочкам старого города, заглянуть в церкви и храмы и увидеть их внутреннее убранство. И всё это под интересные рассказы Виктории. Также гид свободно отвечает на возникающие вопросы об истории Литвы и особенностях жизни в стране.
Нелли
23 декабря 2016
Спасибо Виктории, замечательная экскурсия! Узнали много нового и интересного, всем очень понравилось :)
Владимир
14 декабря 2016
Один день в Вильнюсе! Мы провели его настолько плодотворно с нашим екскурсоводом Викторией, что успели везде и все. Тракай с его крепостями и историей, караютский народ и его кухня, новый и старый город Вильнюс. Виктория, ещё раз большое спасибо за Ваши Екскурсии. Будем рекомендовать всем. С уважением, Владимир
Наталия
19 апреля 2016
Спасибо Виктории за отличную экскурсию. Очень приветливая девушка, любящая свой родной край, знающая его историю и колорит. Мы тоже влюбились в Литву и Вильнюс. Обязательно вернемся еще раз.
Александр
19 июля 2015
Экскурсия началась вовремя с швейцарской точностью, что меня очень порадовало, и не пришлось звонить в роуминге и искать гида. Виктория сразу объяснила наш план экскурсии, и даже вежливо предложила изменить, если есть такие пожелания. Меня все устроило, и мы в приятной беседе, незаметно быстро, добрались в Тракай. Красивое место, леса, озера и наконец то САМ ЗАМОК!!! В беседе с моим гидом узнал очень много нового даже в свои 38, о истории Европы, Литвы и даже моей родной Украины. После этого замечательного места, вернулись в Вильнюс, где продолжилась моя увлекательное погружение в Литовскую историю и ее культурные особенности. Рекомендую всем - не сидеть дома на диване, а радоваться окружающему миру. (Бизнесмен/Украина/38 лет) Виктория -привет :)