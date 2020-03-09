14 отзывов оставили туристы

Приехали в Вильнюс на два дня для первого знакомства с городом и решили взять более обширную экскурсию, чем просто Вильнюс. Поехали с Викторией в Тракай и не пожалели. Чистый, красивый, спокойный городок, дивные озера, и Тракайский замок, конечно, прекрасно справляется с ролью главной достопримечательности. По дороге туда и обратно мы задавали уйму вопросов о Литве и не было ни одного, который Виктория оставила бы без ответа. Было такое чувство, что мы получили в свое единоличное пользование полноценного эксперта по стране :-) Это для нас было бесценно, поскольку эта поездка была не просто первой поездкой в Вильнюс, а первым посещением Литвы, да ладно, берите шире - первым посещением Прибалтики. Мы провели с Викторией целых семь (!) часов, за это время узнали и об истории Литвы, и о Вильнюсе, и о Тракае, и о нынешней жизни в Литве. Получилось настоящее полноценное знакомство со страной. От всей души рекомендую Викторию как знающего гида и очень приятного собеседника!