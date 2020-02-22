14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проехать по историческим и современным районам города, погружаясь в его самобытную культуру

Галина
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Галина – ваш гид
На обзорной экскурсии вы увидите главные «визитные карточки» Куала-Лумпура, окунетесь в историю столицы Малайзии и познакомитесь с религиями и традициями местных жителей.

За несколько часов мы объедем ключевые достопримечательности как старых, так и ультрасовременных районов города, заберемся на высочайшие небоскребы в мире, заглянем на старейший местный рынок и прогуляемся по Путраджайе — малазийскому городу будущего.
От
€130
117 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии14 отзывов
4.79
Автомобильная прогулка по Куала-Лумпуру
Автомобильная прогулка по Куала-Лумпуру

Что вас ожидает

Исторический центр города
Вы пройдете по старым районам Куала-Лумпура, знакомясь с историей города с момента его основания. Посетите площадь Независимости и рассмотрите британское административное здание Султан Абдул Самад, сочетающее в себе черты викторианской и мавританской архитектуры. Увидите старейший индуистский храм Мариамман и узнаете, как в одном городе уживаются индуисты, буддисты и мусульмане. И конечно, заедете на колоритный центральный рынок с огромным выбором традиционных сувениров. По дороге я расскажу о малазийской культуре, традиционных нарядах и кухне, о внутренней жизни Куала-Лумпура и его обычаях.

Современный Куала-Лумпур
Не обойдем вниманием и новые достопримечательности города, самые удивительные из которых — башни Петронас, высочайшие небоскрёбы в мире! Вы прогуляетесь у подножья башен, найдете лучшие ракурсы для фото, узнаете интересные факты об этом грандиозном сооружении, а затем подниметесь на мост между башнями и обзорную площадку одного из небоскребов. Завораживающая круговая панорама города вам также откроется с телебашни Менара Куала Лумпур, куда мы отправимся следом. Кроме того, вы посетите невероятно красочный буддийский храм Теан Хоу, с удивительной китайской архитектурой и прекрасным видом на город. А вечером мы проедем по Путраджайе — городу будущего со светящимися мостами, Розовой мечетью и дворцом Путра Пердана.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается: посещение Путраджайи (50$, независимо от размера группы), а также входные билеты на Телебашню (52 или 105 ринггит/чел, в зависимости от смотровой площадки) и Башню Петронас (85 ринггит/чел).

Автомобильная прогулка по Куала-Лумпуру
Автомобильная прогулка по Куала-Лумпуру
Автомобильная прогулка по Куала-Лумпуру
Автомобильная прогулка по Куала-Лумпуру
Автомобильная прогулка по Куала-Лумпуру
Автомобильная прогулка по Куала-Лумпуру
Автомобильная прогулка по Куала-Лумпуру
Автомобильная прогулка по Куала-Лумпуру
Автомобильная прогулка по Куала-Лумпуру
Автомобильная прогулка по Куала-Лумпуру
Автомобильная прогулка по Куала-Лумпуру
Автомобильная прогулка по Куала-Лумпуру
Автомобильная прогулка по Куала-Лумпуру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Всем доброго времени суток! Меня зовут Галина и я работаю частным гидом в Куала Лумпуре и за его пределами. Уже 6 лет я живу в Малайзии и смогу поделиться с Вами историей страны, особенностями местной культуры и многими интересными фактами. Также покажу Вам все самые красочные и удивительные уголки страны :)
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
Очень неплохая обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру с Галиной 9 февраля 2020. Программу, описанную на сайте Трипстера, мы выполнили. К сожалению, концовка экскурсии, которая пришлась на Путраджайю, была омрачена ливнем, из-за чего значительно ухудшилась видимость с обзорной площадки, и плюс мы уже промокли и не смогли подойти близко ко всем объектам, к которым собирались. Конечно, экскурсия не охватывает всех красивых мест в Куала-Лумпуре. Хотя бы уже потому, что расстояния между ними довольно большие. А организация дорожного движения очень не простая. И порой чтобы проехать на соседнюю улицу, нужно хорошо покружить. И при этом город не дружелюбен для пешеходов, в некоторых местах есть только проезжая часть и нет тротуаров.
Но думаю, что основные места, которые, что называется must see, мы всё же посетили. Поэтому оценка 5 звёзд.
5 февраля 2020
Всё было отлично 👍
Галина
12 января 2020
Прекрасная экскурсия. Галина скорректировала программа под мои пожелания, все было продуманно. Интересный рассказ, хорошая логистика. Однозначно рекомендую
8 января 2020
Все ОК...
19 декабря 2019
Большое спасибо Галине за проведение прекрасной экскурсии по Куала-Лумпур.Сказать,что понравилось - значит не сказать ничего.Великолепная экскурсия,отличный маршрут всё продуманно по времени.Мы были из круизного лайнера, нас 4 человека.Галочка очень приятная девушка,с хорошим чувством юмора ,эрудированная,обаятельная.Много знает и интересно рассказывает.Организовано на отличном уровне,гибкость и готовность помочь в любой ситуации-всё испытали на себе.Всем рекомендую на 100%,не пожалеете!!!
17 декабря 2019
Галина, отличный гид. Очень понравилась экскурсия. Посетили все интересные места и смотровые площадки. Галина очень интересно рассказала о стране, ее жителях и достопримечательностях. Всем рекомендую Галину и ее замечательные экскурсии!
2 декабря 2019
Супер!!! Выше всех похвал!!! Галина прекрасный гид и собеседник. Глубокое знание того, о чем рассказывает. Все было очень познавательно и интересно. Однозначно рекомендую, однозначно не пожалеете. Галина, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! УДАЧИ и дарите такие же прекрасные впечатления тем, кто меня услышит!!! ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!
25 августа 2019
Нам очень понравилась эта экскурсия и гид Галина. Посмотрели много интересных и знаковых мест, услышали массу новой информации. Благодаря Галине экскурсия проходит в непринуждённой дружеской атмосфере, не ограничивая по времени-на нас было потрачено больше времени, чем планировалось. Мы брали у Галины ещё одну экскурсию и остались довольны этими двумя днями в её компании в прекрасном Куала Лумпуре!
15 января 2019
Отличная экскурсия, много полезной и интересной информации, на все вопросы получили развёрнутые ответы, гид хорошо осведомлена как о тонкостях туризма, так и о жизни в Малайзии, чем с большим желанием поделилась с нами.
Кроме того, Галина очень открытый и отзывчивый человек, была готова подсказать любые детали как до поездки , так и во время нашего отправления из Малайзии, когда возникли вопросы с документами в аэропорту. Спасибо за Ваше участие и готовность помочь!
5 января 2019
Были в Куала-Лумпуре в начале ноября. С учётом того, что располагали очень небольшим объемом времени на знакомство с городом, а также погодных условий (жара и высокая вероятность ливня) - автомобильная экскурсия - то, что надо! Очень понравилась пунктуальность гида, продуманность маршрута и объем предоставленной информации. Хочу поблагодарить Галину за отзывчивость и готовность оказать реальную помощь. Галина, спасибо! Наша история завершилась благополучно!
Ещё 4 отзыва

Галина проводит ещё 2 экскурсии

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