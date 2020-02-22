14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Исторический центр города

Вы пройдете по старым районам Куала-Лумпура, знакомясь с историей города с момента его основания. Посетите площадь Независимости и рассмотрите британское административное здание Султан Абдул Самад, сочетающее в себе черты викторианской и мавританской архитектуры. Увидите старейший индуистский храм Мариамман и узнаете, как в одном городе уживаются индуисты, буддисты и мусульмане. И конечно, заедете на колоритный центральный рынок с огромным выбором традиционных сувениров. По дороге я расскажу о малазийской культуре, традиционных нарядах и кухне, о внутренней жизни Куала-Лумпура и его обычаях.

Современный Куала-Лумпур

Не обойдем вниманием и новые достопримечательности города, самые удивительные из которых — башни Петронас, высочайшие небоскрёбы в мире! Вы прогуляетесь у подножья башен, найдете лучшие ракурсы для фото, узнаете интересные факты об этом грандиозном сооружении, а затем подниметесь на мост между башнями и обзорную площадку одного из небоскребов. Завораживающая круговая панорама города вам также откроется с телебашни Менара Куала Лумпур, куда мы отправимся следом. Кроме того, вы посетите невероятно красочный буддийский храм Теан Хоу, с удивительной китайской архитектурой и прекрасным видом на город. А вечером мы проедем по Путраджайе — городу будущего со светящимися мостами, Розовой мечетью и дворцом Путра Пердана.