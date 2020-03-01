Галина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Многоликий Куала-Лумпур

Куала-Лумпур — бурлящий котел разных религий, традиций и архитектурных стилей. Вы увидите главную достопримечательность города — башни-близнецы Петронас — и насладитесь видами малазийской столицы с 400-метровой высоты обзорных площадок Телебашни. Ощутите яркий колорит и разнообразие индийской и китайской культур в храмах Шри Маха Мариамман и Тянь Хоу и познакомитесь с историей колониальной и современной Малайзии на площади Независимости.

Все краски местной природы

Во второй части экскурсии из жаркого мегаполиса вы отправитесь за город и посетите грандиозные пещеры Бату — самую крупную в мире индуистскую святыню за пределами Индии. А на руинах форта Букит Мелавати покормите добрых и воспитанных обезьян-лангуров. В завершение вас ждет настоящее волшебство: прогулка на лодке и наблюдение за сотнями светлячков, подсвечивающих берега реки Куала-Селангор!