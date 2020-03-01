Галина проводит ещё 2 экскурсии

Многоликий Куала-Лумпур Куала-Лумпур — бурлящий котел разных религий, традиций и архитектурных стилей. Вы увидите главную достопримечательность города — башни-близнецы Петронас — и насладитесь видами малазийской столицы с 400-метровой высоты обзорных площадок Телебашни. Ощутите яркий колорит и разнообразие индийской и китайской культур в храмах Шри Маха Мариамман и Тянь Хоу и познакомитесь с историей колониальной и современной Малайзии на площади Независимости.
Все краски местной природы Во второй части экскурсии из жаркого мегаполиса вы отправитесь за город и посетите грандиозные пещеры Бату — самую крупную в мире индуистскую святыню за пределами Индии. А на руинах форта Букит Мелавати покормите добрых и воспитанных обезьян-лангуров. В завершение вас ждет настоящее волшебство: прогулка на лодке и наблюдение за сотнями светлячков, подсвечивающих берега реки Куала-Селангор!
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: башни Петронас — 80 ринггит с человека, Телебашня — 99 или 49 ринггит с человека (в зависимости от выбранной площадки), лодка в заповеднике светлячков — 50 ринггит (максимум 4 человека).
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
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Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Всем доброго времени суток! Меня зовут Галина и я работаю частным гидом в Куала Лумпуре и за его пределами. Уже 6 лет я живу в Малайзии и смогу поделиться с Вами историей страны, особенностями местной культуры и многими интересными фактами. Также покажу Вам все самые красочные и удивительные уголки страны :)
Посетить пещерный храм Бати, покормить с рук серебристых лангуров и увидеть тысячи светлячков!
Если вы готовы влюбиться в потрясающую природу Малайзии, то путешествие в Куала-Селангор создано именно для вас! Вы познакомитесь с колонией ласковых обезьянок лангуров и рассмотрите старинный английский маяк. Посетите удивительные пещеры Бату, где местные жители отмечают религиозный праздник Тайпусам. А когда сгустятся сумерки – проплывете на лодке по реке, берега которой усыпаны тысячами крошечных светлячков!
Проехать по историческим и современным районам города, погружаясь в его самобытную культуру
На обзорной экскурсии вы увидите главные «визитные карточки» Куала-Лумпура, окунетесь в историю столицы Малайзии и познакомитесь с религиями и традициями местных жителей. За несколько часов мы объедем ключевые достопримечательности как старых, так и ультрасовременных районов города, заберемся на высочайшие небоскребы в мире, заглянем на старейший местный рынок и прогуляемся по Путраджайе — малазийскому городу будущего.
Куала-Лумпур с его невероятной динамикой, гремучей смесью культур и архитектурными контрастами не так-то просто понять — но мы поможем справиться с этой задачей! На обзорной прогулке вы исследуете колониальные и современные символы города, узнаете о жизни местных и поймете, как Куала-Лумпур за 150 лет прошел пусть от безлюдного поля до мегаполиса.
Приглашаю познакомиться с молодым, но очень ярким Куала-Лумпуром! Я покажу главные достопримечательности города и его символ — Башни-близнецы Петронас. Расскажу о малазийцах, о прошлом и современной жизни мегаполиса, о местных обычаях и традициях. Кроме того, вы доберётесь до нетуристических мест, понаблюдаете за процессом росписи тканей и почувствуете многонациональный колорит Куала-Лумпура.
Увидеть главное в городе контрастов, познать его жизнь и побывать в пещерах Бату в авто-путешествии
Вы приехали в Куала-Лумпур специально или это пересадочный пункт в поездке? В любом случае обратите внимание на необыкновенный город — за 4 часа я помогу вам узнать и понять столицу Малайзии, чтобы о ней остались приятные воспоминания. Маршрут охватит главные достопримечательности: башни Петронас, площадь Независимости, яркий китайский квартал, колониальные постройки и потрясающие пещеры Бату. Кроме того, вы оцените традиционные вкусности. А дополнят этот день рассказы о местной жизни, малазийском языке и менталитете.