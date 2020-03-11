60 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Река светлячков в Куала-Селангоре

Посетить пещерный храм Бати, покормить с рук серебристых лангуров и увидеть тысячи светлячков!

Галина
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Галина – ваш гид
Если вы готовы влюбиться в потрясающую природу Малайзии, то путешествие в Куала-Селангор создано именно для вас! Вы познакомитесь с колонией ласковых обезьянок лангуров и рассмотрите старинный английский маяк.

Посетите удивительные пещеры Бату, где местные жители отмечают религиозный праздник Тайпусам.

А когда сгустятся сумерки – проплывете на лодке по реке, берега которой усыпаны тысячами крошечных светлячков!
От
€130
117 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии60 отзывов
4.88
Река светлячков в Куала-Селангоре
Река светлячков в Куала-Селангоре

Обратите внимание: посещение пещерного храмового комплекса Бату будет недоступно с 7 по 15 февраля включительно из-за проведения в ежегодного фестиваля Тайпусам.

Что вас ожидает

Пещерный храмовый комплекс Бату
По пути в Куала-Селангор вы посетите крупнейший индуистский храм за пределами Индии – природные пещеры Бату, каждая из которых посвящена определенному божеству. Вам предстоит одолеть 272 ступени, рассмотреть главную Храмовую пещеру, узнать о традициях религиозного праздника Тайпусан и истории самих пещер Бату.

Покормить лангуров в «Букит Мелавати»
Затем мы отправимся к руинам форта голландского «Букит Мелавати», полюбуемся пейзажами, рассмотрим старый английский маяк и ядовитый колодец. А еще в «Букит Мелавати» обитает колония редких, практически ручных серебристых обезьян – лангуров. Вы не только познакомитесь с лангурами, но и покормите с рук этих умных и ласковых созданий. А после, если захотите, мы можем остановиться на чашечку кофе в Куала-Селангоре или перекусить свежими и очень вкусными морепродуктами.

Волшебный заповедник светлячков
С наступлением сумерек мы отправимся в заповедник светлячков, где каждый вечер творится настоящая природная магия. Здесь вы совершите лодочную прогулку по реке заповедника, наблюдая за тысячами светлячков, которые обитают на кустах и деревьях по обе стороны реки. Вид ночных растений, сияющих сотнями маленьких огоньков, создаст удивительное впечатление происходящего вокруг маленького чуда и запомнится на всю жизнь!

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются: аренда лодки в парке светлячков (50 ринггита за лодку на 4 человек), перекус в кафе (около 20 ринггит), стоимость еды для обезьян (10 ринггит за мешок).
  • Мы начнем экскурсию примерно в 14:30 от вашего отеля и вернемся в Куала-Лумпур в 21 – 22 часа
  • Пожалуйста, одевайтесь удобно, чтобы свободно подняться по ступенькам в пещерах Бату. С собой желательно взять лёгкий свитер или кофту на случай похолодания после дождя.
Река светлячков в Куала-Селангоре
Река светлячков в Куала-Селангоре
Река светлячков в Куала-Селангоре
Река светлячков в Куала-Селангоре
Река светлячков в Куала-Селангоре
Река светлячков в Куала-Селангоре
Река светлячков в Куала-Селангоре
Река светлячков в Куала-Селангоре
Река светлячков в Куала-Селангоре
Река светлячков в Куала-Селангоре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Всем доброго времени суток! Меня зовут Галина и я работаю частным гидом в Куала Лумпуре и за его пределами. Уже 6 лет я живу в Малайзии и смогу поделиться с Вами историей страны, особенностями местной культуры и многими интересными фактами. Также покажу Вам все самые красочные и удивительные уголки страны :)
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60 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Все было отлично, понятно, весело.

Гид знает город и знает много интересных нюансов жизни. На все свои вопросы зачасутю экономико-географические и исторические, мы получили ответы.

Мы остались довольны.

Единственное что, на фото экскурсии сверчки в воде, а в жизни они на деревьях. В общем и целом, программу сверчков вообще можно было исключить. Бату и обезьяны понравились больше.
27 февраля 2020
На мой взгляд, это лучшая экскурсия в Куала-Лумпуре. До всяких там Петронасов вы и сами легко доберетесь.
А тут вас повезут за город, да еще и в дороге будет время, чтобы задать гиду кучу вопросов XD
Что мы и сделали. Мы провели месяц в Малайзии и эта экскурсия была самой интересной и содержательной. Специально искали русскоязычного гида, который может рассказать об особенностях страны, менталитета, законов, порядков, которые для нас будут интересны и удивительны.
Маршрут спланирован идеально. Галина - очень приятный, эрудированный и общительный человек. Экскурсия однозначно стоит своих денег!
26 февраля 2020
Галина очень ответственный гид. Экскурсия прошла замечательно. Посетили все запланированные места. , Времени было достаточно. Кормление лангуров это самое забавное мероприятие. Светлячки красивое зрелище, как будто на деревьях зажгли миллион мигающих огоньков Рекомендую экскурсию и гида
24 февраля 2020
Все отлично. Интересно, приятно и удобно. Успели массу всего посмотреть. Галина все рассказала, везде повозила и даже организовала нам водителя в аэропорт с заездом в Путраджаю практически в цену аэроэкспресса на двоих, так что и там успели все посмотреть по дороге. Всем рекомендую.
6 февраля 2020
Экскурсия была великолепна👍👍👍
21 января 2020
Я сомневалась, стоит ли брать нам индивидуального гида, если можно справиться самим. И вот какой сделала вывод. С Галиной мы успели посетить за один день трехдневную программу, но главное не это. Главное - вы получаете не просто гида, а в случае Галины, 11 летний опыт жителя этой страны. За разговорами переезды пролетают за секунды. Нам хватило достопримечательностей, которые мы посетили, но нам не хватило времени с Галиной. Поэтому берите эту экскурсию и вы не пожалеете.
19 января 2020
Были на экскурсии с Галиной. Очень понравилась подача материала, истории-интересно, легко, живо и разнообразно! Комфортное перемещение на авто с кондиционером. Мы были вдвоем.
Кроме исторических моментов, Галина много рассказывала о жизни в Куала-Лумпур, плюсах и минусах,о том, как и почему так много национальностей уживаются вместе!
Задавайте побольше вопросов и получите отличное представление о жизни в КЛ И Малайзии от человека, живущего здесь более 10 лет.
15 января 2020
Отличная экскурсия.Гид супер
14 января 2020
Яркое впечатление! Проплываешь на лодке в тишине под лунным светом вблизи прибрежных кустарников, наполненных мерцающими светлячками. Как будто мигающие новогодние гирлянды кто-то развесил по берегам. Можно, намочив кисть, аккуратно взять светлячка на ладонь.
Съемка возможна только камерой, оснащенной режимом ночной съемки (в инфракрасном свете).
Большое Спасибо гиду Галине за организацию тура в пещеры Бату и Селангор.
13 января 2020
Очень интересная, потрясающей красоты экскурсия- вызывающая бурю эмоций. Отдельное спасибо гиду Галине за возможность узнать страну!
Ещё 50 отзывов

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