60 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Обратите внимание: посещение пещерного храмового комплекса Бату будет недоступно с 7 по 15 февраля включительно из-за проведения в ежегодного фестиваля Тайпусам.

Что вас ожидает

Пещерный храмовый комплекс Бату

По пути в Куала-Селангор вы посетите крупнейший индуистский храм за пределами Индии – природные пещеры Бату, каждая из которых посвящена определенному божеству. Вам предстоит одолеть 272 ступени, рассмотреть главную Храмовую пещеру, узнать о традициях религиозного праздника Тайпусан и истории самих пещер Бату.

Покормить лангуров в «Букит Мелавати»

Затем мы отправимся к руинам форта голландского «Букит Мелавати», полюбуемся пейзажами, рассмотрим старый английский маяк и ядовитый колодец. А еще в «Букит Мелавати» обитает колония редких, практически ручных серебристых обезьян – лангуров. Вы не только познакомитесь с лангурами, но и покормите с рук этих умных и ласковых созданий. А после, если захотите, мы можем остановиться на чашечку кофе в Куала-Селангоре или перекусить свежими и очень вкусными морепродуктами.

Волшебный заповедник светлячков

С наступлением сумерек мы отправимся в заповедник светлячков, где каждый вечер творится настоящая природная магия. Здесь вы совершите лодочную прогулку по реке заповедника, наблюдая за тысячами светлячков, которые обитают на кустах и деревьях по обе стороны реки. Вид ночных растений, сияющих сотнями маленьких огоньков, создаст удивительное впечатление происходящего вокруг маленького чуда и запомнится на всю жизнь!