Музыкальные теплоходы – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные теплоходы» в Лиссабоне на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
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Весь Лиссабон от порта и обратно! Для пассажиров в круизе
🚗 На машине
🎶 Музыкальные теплоходы
🎶 Музыкальные теплоходы
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
4 часа
Незабываемый круиз по Лиссабону: от Алфамы до Белена и обратно
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от узких улочек Алфамы до величественного Белена. Ваш личный путеводитель по истории и культуре
«Вам обязательно захочется вернуться в этот город, наполненный цветом охры и музыкой фаду»
4 июля в 08:00
12 июля в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Музыкальные теплоходы», цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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