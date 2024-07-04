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1 чел. По популярности 🚗 На машине 🎶 Музыкальные теплоходы 🎶 Музыкальные теплоходы 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 4 часа Незабываемый круиз по Лиссабону: от Алфамы до Белена и обратно Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от узких улочек Алфамы до величественного Белена. Ваш личный путеводитель по истории и культуре «Вам обязательно захочется вернуться в этот город, наполненный цветом охры и музыкой фаду» € 200 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Лиссабона

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