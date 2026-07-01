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Индивидуальная
до 4 чел.
Джип тур на Бархан Большой Брат Астрахань
Начало: Астрахань
«Бархан "Большой Брат" - огромный, дикий, без толп туристов Фото и видео, которые реально впечатляют КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ Кондиционер, удобные сиденья Продуманный маршрут без "застряли и толкаем", знаю степь как свои пять пальцев»
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключение на бархане «Большой Брат» или завтрак в пустыне
Начало: Астрахань
«Нашей изюминкой является чаепитие на бархане»
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия к бархану Большой Брат
Начало: По договоренности
«Экскурсия к бархану Большой Брат — это уникальное путешествие по песчаным просторам Астраханской области на мощных внедорожниках»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
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