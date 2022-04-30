Экскурсии в городах Астраханской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Астраханской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
5
2 отзыва
3500
₽
за всё
Собрать коллекцию самых нарядных зданий и узнать, чем они примечательны
от
19300
₽
за всё
В 120 километрах от Астрахани на территории села Селитренное располагается музейный археологический комплекс Селитренное
от
22100
₽
за всё
С июля по сентябрь наступает время цветения лотосов в дельте Волги
5
2 отзыва
4900
₽
за всё
Пешеходная экскурсия по Астрахани отражает необычность нашего города, знакомит с его историей сквозь призму веков, с
5
1 отзыв
8200
₽
за всё
Архитектура, искусство, живопись, поэзия, история… Мы рады организовать для своих гостей знакомство с культурным
Обзорные по городам
5
2 отзыва
4900
₽
за всё
Пешеходная экскурсия по Астрахани отражает необычность нашего города, знакомит с его историей сквозь призму веков, с
5
1 отзыв
8200
₽
за всё
Архитектура, искусство, живопись, поэзия, история… Мы рады организовать для своих гостей знакомство с культурным
8200
₽
за всё
В Астрахани и области проживают представители свыше ста народов
4.9
114 отзывов
3500
₽
за всё
Главные и тайные места города на нескучной обзорной экскурсии
Гастрономические туры
от
14900
₽
за всё
Сегодня осетровая ферма Астраханская фишка входит в четвёрку крупнейших предприятий по выращиванию осетровых рыб
Последние отзывы об экскурсиях по Астраханской области
- ААндрей30 апреля 2022Два часа пролетели незаметно. И за это время реально влюбились в Астрахань. Ирина крайне интересно рассказывает и управляет вниманием - экскурсия понравилась даже нашему 5-летнему ребенку и он не отлипал от экскурсовода.
- ИИра25 апреля 2022Отзыв на: Красивые дома и башни АстраханиЯ не первый раз на экскурсии, и видела экскурсоводов. Ирина - одна из лучших. Приятный голос, объемный и интересный материал, обоятельная манера повествования, хороший темп. Все прошло слаженно и четко. Это тематическая и одна из важнейших для посещения экскурсий в Астрахани.
- ВВиктория22 апреля 2022Нам очень понравилась прогулка с Ириной. Прекрасный рассказчик и знаток города. Не смотря на то, что экскурсия обзорная, маршрут составлен так, что проживаешь с городом пару столетий.
- ООльга18 апреля 2022За два часа Ирина выдаёт максимум информации про Астрахань. Очень грамотно и интересно. Хотелось бы ещё чуть узнать про обычную современную жизнь города и его жителей. Но для этого, наверное, нужно увеличивать время экскурсии.
- ВВарвара15 апреля 2022Огромное спасибо Ирине за прекрасно проведённое время в Астрахани. Благодаря её экскурсии мы получили первое впечатление о городе. Заметно, что Ирина очень любит Астрахань и это чувство постаралась передать нам. Рекомендовать? Однозначно!
- ННикита12 апреля 2022Огромное спасибо Ирине за чудесную экскурсию. Очень разносторонний и познавательный рассказ. Эрудированный и обаятельный экскурсовод. Узнали множество интересных фактов, о которых навряд ли возможно найти информацию в путеводителях.
- ММария10 апреля 2022Неплохая экскурсия. Гид Ирина очень обаятельна. Мне не хватило «истории Астрахани». Было много информации об архитектуре города, о сравнении зданий «сейчас» с фотографиями «как было раньше».
- ААнна29 марта 2022Отличная экскурсия! Ирина великолепна! Всё живо, эмоционально, увлекательно!
- ММарина13 марта 2022Отличная экскурсия! Экскурсовод показала нам тайные места, о которых простые туристы даже не догадываются! Спасибо огромное
- ССергей8 марта 2022Прекрасный день, с прекрасным гидом, задача выполнена, Астрахань покарила нас ❤️
- ООльга3 марта 2022Ну что я имею сказать,Ирина,ну мы таки влюбились!!! Вам это удалось сделать. Огромное Вам спасибо,Ирина,было оооооочень интересно!!!
- ССветлана1 марта 2022Отличная экскурсия! Ирина - не только профессионал, но и очень увлеченный своим делом и своим городом человек. Большая благодарность за учет всех пожеланий по маршруту и темпу прогулки. Было интересно, ярко и душевно! Безусловно рекомендую.
- ААнатолий24 февраля 2022Отзыв на: Хулиганская экскурсия по АстраханиГод прошел с момента посещения нами Астрахани. Но, пожалуй, лучше ведь поздно… Анастасия - прекрасный рассказчик, создающий атмосферу, а не просто излагающий материал. Тот случай, когда экскурсовод пытается почувствовать своего слушателя, понять его интересы. Такой личностный подход - это большая редкость. Знание темы - прекрасное. Получил ответы на многочисленные вопросы по ходу экскурсии! Исключительно самый высокий балл, если говорить об оценке.
- ССергей17 февраля 2022Экскурсия ОЧЧЕНЬ понравилась! Несмотря на плохую погоду, так как мы все замёрзли, Ирина была просто Профи! С такой любовью и знанием своего города рассказала об Астрахани! Ее положительная энергетика заряжает вас позитивом! СПАСИБО ЕЙ ОГРОМНОЕ! И удачи во всем!!! Очень рекомендуем!
- ААрбис16 февраля 2022Отзыв на: Старая Астрахань: путешествие в прошлоеСпасибо за экскурсию. Максим рассказал очень много новой и интересной информации. Было все понятно, не затянуто и разнообразно.
- ЮЮлия10 февраля 2022Ирина невероятно профессиональна. Говорю как сертифицированный экскурсовод. Только Московский. Безупречно составлен маршрут. Вся история Астрахани разворачивается логично и понятно. Очень интересно и увлекательно!
- ААлександр3 февраля 2022Отзыв на: Старая Астрахань: путешествие в прошлоеВсё отлично. Максим вежлив и пунктуален. Рассказывает хорошо и интересно. За 1,5 часа невозможно рассказать всю историю города, но Максим рассказал самое интересное и показал различные места. И самое главное — это заинтересовал дальше изучать историю города.
- ННаталья9 января 2022Отличная экскурсия, дающая представление об исторической части Астрахани, ее улицах, домах, памятниках, секретах!! Ирина - великолепный гид, обладающая не только обширными знаниями, но и редким навыком донести эти знания в том объеме и форме, который подходит путешественникам. Нам с сыном 15 лет очень понравилось и мы смело рекомендуем всем, кто хочет узнать о городе больше, нагляднее и интереснее путеводителя.
- ТТатьяна7 января 2022Хочется от всей души поблагодарить Ирину за столько познавательную экскурсию и не только, так как все что мы ждали было получено в полном объеме: знания гида, структурированный и понятный рассказ, позитив, заинтересованность, огонек в глазах:), рекомендации по городу, контактам и локациям. Есть с чем сравнить, поэтому смело рекомендую Ирину!
- ЕЕлена18 декабря 2021Очень познавательная и позитивная экскурсия, в хорошем темпе, что немаловажно. Общаться с Ириной легко и приятно, нам всё понравилось. Можем рекомендовать всем. Спасибо, Ирина, за лёгкие мазки из которых создалась цельная картина астраханского мира 🙏