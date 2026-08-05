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Экскурсии по Астраханской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Астраханской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Астрахань

Индивидуальные экскурсии

По Московской и ещё по одной: прогулка с гидом-историком
По Московской и ещё по одной: прогулка с гидом-историком
5
2 отзыва
3608
за всё
Раскрыть Астрахань через архитектуру, истории о жителях и вкус именных настоек
Астрахань
Прогулка по району Селение + рыбный рынок
Прогулка по району Селение + рыбный рынок
6000
за всё
Борис Кустодиев, шумные базары и балконная столица России - главное об Астрахани за пару часов
Астрахань
В гости к археологам: экспедиция на поиски Хазарского каганата (из Астрахани)
В гости к археологам: экспедиция на поиски Хазарского каганата (из Астрахани)
17000
за всё
Принять участие в раскопках и познакомиться с открытиями, о которых ещё будут писать в учебниках
Астрахань
По следам знаменитых астраханцев
По следам знаменитых астраханцев
5500
за всё
Открыть Астрахань через судьбы её меценатов, художников и поэтов
Астрахань
Татищевский маршрут, или Астрахань глазами сподвижника Петра I
Татищевский маршрут, или Астрахань глазами сподвижника Петра I
5500
за всё
Пройти по следам знаменитого историка и государственного деятеля
Астрахань
Где оживает история: прогулка по Астраханскому кремлю
Где оживает история: прогулка по Астраханскому кремлю
5
3 отзыва
4000
за всё
Прочувствовать атмосферу старого города и узнать его через людей, которые здесь жили
Астрахань
Астраханская старина: от восточных дворов до европейских фасадов
Астраханская старина: от восточных дворов до европейских фасадов
6500
за всё
Увидеть самые колоритные достопримечательности и услышать о былом торговом величии города
Астрахань
Обзорная экскурсия по историческому центру Астрахани
Обзорная экскурсия по историческому центру Астрахани
5
2 отзыва
5500
за всё
Услышать городские легенды и неожиданные детали купеческого прошлого
Астрахань
Коса без прикрас: культурно о некультурном
Коса без прикрас: культурно о некультурном
5500
за всё
Исследовать с гидом-архитектором старинный квартал Астрахани, появившийся из ниоткуда
Астрахань

Групповые экскурсии

Водная прогулка и бёрдвотчинг в Астрахани
Водная прогулка и бёрдвотчинг в Астрахани
2500
за чел.
Панорамы Волги, городские легенды и наблюдение за птицами
Астрахань
Поэтическая автопрогулка по Астрахани
Поэтическая автопрогулка по Астрахани
5
5 отзывов
8000
за чел.
Обзорная экскурсия в мини-группе, приправленная лёгким флёром поэзии
Астрахань
Водная экскурсия с капитаном: история Астрахани с Волги
Водная экскурсия с капитаном: история Астрахани с Волги
5
2 отзыва
2500
за чел.
Раскройте настоящую Астрахань на 2-х часовой водной прогулке с капитаном-астраханцем. Вы пройдете вдоль набережной, заглянете в сердце порта и поднырн...
Астрахань
Белый город Астрахани - прогулка по истории и традициям
Белый город Астрахани - прогулка по истории и традициям
4.8
20 отзывов
2000
за чел.
Приглашаем на прогулку по Белому городу — историческому району Астрахани с уютными улочками, старинными домами, торговыми площадями и ремесленными тра...
Астрахань
За красотой к лотосам
За красотой к лотосам
4.9
65 отзывов
3800
за чел.
В уютной мини-группе отправиться в цветочную долину, искупаться на диком пляже и съесть арбуз
Астрахань
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом (в группе)
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом (в группе)
4.6
32 отзыва
800
за чел.
Рассмотреть вечерний город с воды и отдохнуть от жары (в мини-группе)
Астрахань
Астрахань в истории и архитектуре - от Золотой Орды до наших дней
Астрахань в истории и архитектуре - от Золотой Орды до наших дней
5
24 отзыва
2500
за чел.
Познакомьтесь с богатой историей Астраханского региона — от времён Золотой Орды до современности. Во время прогулки вы увидите памятники архитектуры р...
Астрахань
Тур на лотосы
Тур на лотосы
4.7
34 отзыва
3800
за чел.
Хотите увидеть лотосы без целого дня в дороге? Приглашаем на тёплую, неспешную 3‑часовую прогулку по акватории Астрахани на комфортабельном катере в м...
Астрахань
Обзорная прогулка вдоль набережных
Обзорная прогулка вдоль набережных
4.8
40 отзывов
800
за чел.
Астрахань

Обзорные по городам

По Московской и ещё по одной: прогулка с гидом-историком
По Московской и ещё по одной: прогулка с гидом-историком
5
2 отзыва
3608
за всё
Раскрыть Астрахань через архитектуру, истории о жителях и вкус именных настоек
Астрахань
Прогулка по району Селение + рыбный рынок
Прогулка по району Селение + рыбный рынок
6000
за всё
Борис Кустодиев, шумные базары и балконная столица России - главное об Астрахани за пару часов
Астрахань
Обзорная экскурсия по историческому центру Астрахани
Обзорная экскурсия по историческому центру Астрахани
5
2 отзыва
5500
за всё
Услышать городские легенды и неожиданные детали купеческого прошлого
Астрахань
Астрахань - от Золотой Орды до современного города
Астрахань - от Золотой Орды до современного города
5
6 отзывов
7500
за всё
Экскурсия познакомит вас с историей Астрахани от времён Золотой Орды и Астраханского ханства до современности. Вы увидите важные памятники архитектуры...
Астрахань
Обзорная экскурсия по Астрахани на авто
Обзорная экскурсия по Астрахани на авто
5
6 отзывов
7500
за всё
Увидеть главные достопримечательности города и узнать ключевые этапы его развития
Астрахань
Привет, Астрахань
Привет, Астрахань
5
36 отзывов
7000
за всё
Минимум дат и максимум историй: нескучная культурно-архитектурная прогулка с душевным гидом
Астрахань
Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
4.9
59 отзывов
7699
за всё
Комфортное авто-путешествие с профессиональным гидом и журналистом-краеведом с 30-летним опытом
Астрахань
Архитектурный променад по купеческой набережной
Архитектурный променад по купеческой набережной
5
18 отзывов
6500
за всё
Прогуляйтесь по набережной реки Кутум и откройте для себя купеческую Астрахань с её старинными особняками, уютными улицами и удивительными историями. ...
Астрахань
Астраханский кремль: тайны и сокровища
Астраханский кремль: тайны и сокровища
5
65 отзывов
5000
за всё
Увидеть знаковые и секретные места самого главного архитектурного памятника города
Астрахань

Водные прогулки

Водная прогулка и бёрдвотчинг в Астрахани
Водная прогулка и бёрдвотчинг в Астрахани
2500
за чел.
Панорамы Волги, городские легенды и наблюдение за птицами
Астрахань
Заповедная Дельта Волги: лотосы, любительская рыбалка и кормлением птиц
Заповедная Дельта Волги: лотосы, любительская рыбалка и кормлением птиц
26900
за всё
Астрахань
Водная экскурсия с капитаном: история Астрахани с Волги
Водная экскурсия с капитаном: история Астрахани с Волги
5
2 отзыва
2500
за чел.
Раскройте настоящую Астрахань на 2-х часовой водной прогулке с капитаном-астраханцем. Вы пройдете вдоль набережной, заглянете в сердце порта и поднырн...
Астрахань
Путешествие к святой горе Богдо и целебному озеру Баскунчак
Путешествие к святой горе Богдо и целебному озеру Баскунчак
5
1 отзыв
33000
за всё
Откройте для себя чудеса Астраханской области — священную гору Большое Богдо и бескрайнее солёное озеро Баскунчак. Вас ждёт удивительное сочетание при...
Астрахань
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
4.7
3 отзыва
7000
за всё
Рассмотреть город с воды и отдохнуть от жары
Астрахань
За красотой к лотосам
За красотой к лотосам
4.9
65 отзывов
3800
за чел.
В уютной мини-группе отправиться в цветочную долину, искупаться на диком пляже и съесть арбуз
Астрахань
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом (в группе)
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом (в группе)
4.6
32 отзыва
800
за чел.
Рассмотреть вечерний город с воды и отдохнуть от жары (в мини-группе)
Астрахань
Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
4.9
59 отзывов
7699
за всё
Комфортное авто-путешествие с профессиональным гидом и журналистом-краеведом с 30-летним опытом
Астрахань
Здесь всегда клюёт - астраханская любительская рыбалка
Здесь всегда клюёт - астраханская любительская рыбалка
5
2 отзыва
26500
за всё
Поудить рыбу с катера в дельте Волги и познакомиться с традициями нижневолжских рыбаков
Астрахань

Туры на автомобиле

В гости к археологам: экспедиция на поиски Хазарского каганата (из Астрахани)
В гости к археологам: экспедиция на поиски Хазарского каганата (из Астрахани)
17000
за всё
Принять участие в раскопках и познакомиться с открытиями, о которых ещё будут писать в учебниках
Астрахань
Поэтическая автопрогулка по Астрахани
Поэтическая автопрогулка по Астрахани
5
5 отзывов
8000
за чел.
Обзорная экскурсия в мини-группе, приправленная лёгким флёром поэзии
Астрахань
Трансфер на Maybach или минивэне Mercedes в Астрахани
Трансфер на Maybach или минивэне Mercedes в Астрахани
5
1 отзыв
3500
за всё
Максимальный комфорт в поездке по городу или до / из аэропорта
Астрахань
Обзорная экскурсия по Астрахани на авто
Обзорная экскурсия по Астрахани на авто
5
6 отзывов
7500
за всё
Увидеть главные достопримечательности города и узнать ключевые этапы его развития
Астрахань
Бархан Большой Брат - на внедорожнике из Астрахани
Бархан Большой Брат - на внедорожнике из Астрахани
5
30 отзывов
12000
за всё
Оказаться в пустыне и с ветерком прокатиться по следам знаменитых раллистов
Астрахань
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
5
37 отзывов
17000
за всё
Осетровая ферма, музей «Российский арбуз» и весёлый город Камызяк на авторской экскурсии
Астрахань
Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
4.9
59 отзывов
7699
за всё
Комфортное авто-путешествие с профессиональным гидом и журналистом-краеведом с 30-летним опытом
Астрахань
В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
4.8
21 отзыв
19500
за всё
Осмотреть реконструированный город и ощутить себя в сердце великого государства Средних веков
Астрахань
Чисто Астрахань
Чисто Астрахань
5
33 отзыва
10000
за всё
Автопешеходная экскурсия с посещением бани в формате «всё включено»
Астрахань

Гастрономические туры

По Московской и ещё по одной: прогулка с гидом-историком
По Московской и ещё по одной: прогулка с гидом-историком
5
2 отзыва
3608
за всё
Раскрыть Астрахань через архитектуру, истории о жителях и вкус именных настоек
Астрахань
Прогулка по району Селение + рыбный рынок
Прогулка по району Селение + рыбный рынок
6000
за всё
Борис Кустодиев, шумные базары и балконная столица России - главное об Астрахани за пару часов
Астрахань
Приключение на бархане «Большой Брат» или завтрак в пустыне
Приключение на бархане «Большой Брат» или завтрак в пустыне
5
3 отзыва
11500
за всё
Астрахань
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
5
37 отзывов
17000
за всё
Осетровая ферма, музей «Российский арбуз» и весёлый город Камызяк на авторской экскурсии
Астрахань
Прогулка по старинным улицам Астрахани
Прогулка по старинным улицам Астрахани
5
2 отзыва
6000
за всё
Исследовать великолепные Никольскую и Эспланадную улицы, шаг за шагом раскрывая их секреты
Астрахань
Прогулка по Большим Исадам
Прогулка по Большим Исадам
5
14 отзывов
7100
за всё
Свернуть от центральных астраханских достопримечательностей в сторону неочевидных
Астрахань
Экспресс-прогулка по Астрахани
Экспресс-прогулка по Астрахани
5
16 отзывов
4000
за всё
Всего за час увидеть знаковые достопримечательности и «скрытые жемчужины» главной улицы города
Астрахань
Авторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»
Авторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»
5
50 отзывов
6500
за всё
Познакомиться с яркой местной кухней и попробовать традиционные поволжские блюда
Астрахань
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
5
90 отзывов
7043
за всё
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Астрахань

Последние отзывы об экскурсиях по Астраханской области

Е
За красотой к лотосам
Дата посещения: 31 июл 2026
Отлично! Кораблик комфортабельный, капитан опытный, лотосы прекрасные, арбуз вкусный.
Отлично! Кораблик комфортабельный, капитан опытный, лотосы прекрасные, арбуз вкусный.
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И
Красивые дома и башни Астрахани
Дата посещения: 4 мая 2026
Все было замечательно,познавательно и интересно
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И
Привет, Астрахань
Дата посещения: 18 апр 2026
Очень хорошо.
Гид - профессионал.
Очень интересная экскурсия. Рекомендую все туристам!
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Ю
Привет, Астрахань
Дата посещения: 25 янв 2026
Провели 3 часа с Дарьей, гуляя по городу. Было очень интересно, весело, познавательно и ненапряжно. Спасибо большое Дарье. Точно приедем сюда еще раз и погуляем с ней по другим местам в Астрахани.
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А
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
Дата посещения: 24 окт 2025
Спасибо огромное, нашему гиду - Ирэне Валерьевне и организатору экскурсии - Оксане, за прекрасную и познавательную экскурсию по Астрахани❤
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К
Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
Дата посещения: 30 июл 2025
Приехав в Астрахань мы наугад выбрали частного гида и не прогадали. Нам посчастливилось встретить настоящего Астраханца с большой буквы, который
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великолепно знает и любит свой город Астрахань и его знаменитых жителей. И главное умеет донести свои знания и любовь другим людям. Этим человеком оказался наш гид – Сергей Синельников. Он сумел понять, что нас интересует, какая информация о городе нам нужна. Мы увидели этот город его глазами, почувствовали, что старая Астрахань – это город кино, где каждый домик, имеющий свою историю достоин реставрации и может быть яркой звездочкой на карте города . Большое спасибо за его творческую работу, после которой возникает желание еще больше узнать о городе и его людях.

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С
Обзорная экскурсия по Астрахани на авто
Дата посещения: 15 сен 2025
Город Астрахань заиграл новыми красками благодаря автопрогулке с Дарьей.
Хочется отметить её образованность, эрудицию, увлечённость, любовь к своему колоритному городу.
Даша - мастер своего дела, и экскурсия с ней оставила у нас самые приятные впечатления.
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М
За красотой к лотосам
Дата посещения: 13 сен 2025
Очень душевная, я бы сказал домашняя организация прогулки. Очень приятный в общении и знающий свое дело капитан Андрей. Ну и остатки лотосов, очень красиво. И арбуз от капитана на пляже. Быоо приятно прокатиться.
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М
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Дата посещения: 11 авг 2025
Экскурсия более чем удовлетворительная.
Понравился индивидуальный поход. Доброжелательная и комфортная атмосфера. Чистая машина с кондиционером.
Экскурсионное сопровождение всего маршрута было организовано на высоком уровне. Узнали много нового и полезного.
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Т
Путешествие в Астраханскую пустыню
Дата посещения: 12 авг 2025
Очень понравилась экскурсия!!! Мы ездили с детьми 5 и 6 лет, дети просто в восторге!!! Масса эмоций и впечатлений!!! Просто
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восторг, однозначно всем рекомендую! Отдельное спасибо нашему гиду, Рафаэлю, очень комфортно было с ним путешествовать, много интересного узнали) даже зайца в степи увидели:)

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