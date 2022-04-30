А Андрей 5 Отзыв на: Влюбиться в Астрахань за 2 часа Два часа пролетели незаметно. И за это время реально влюбились в Астрахань. Ирина крайне интересно рассказывает и управляет вниманием - экскурсия понравилась даже нашему 5-летнему ребенку и он не отлипал от экскурсовода.

И Ира 5 Отзыв на: Красивые дома и башни Астрахани Я не первый раз на экскурсии, и видела экскурсоводов. Ирина - одна из лучших. Приятный голос, объемный и интересный материал, обоятельная манера повествования, хороший темп. Все прошло слаженно и четко. Это тематическая и одна из важнейших для посещения экскурсий в Астрахани.

В Виктория 5 Отзыв на: Влюбиться в Астрахань за 2 часа Нам очень понравилась прогулка с Ириной. Прекрасный рассказчик и знаток города. Не смотря на то, что экскурсия обзорная, маршрут составлен так, что проживаешь с городом пару столетий.

О Ольга 5 Отзыв на: Влюбиться в Астрахань за 2 часа За два часа Ирина выдаёт максимум информации про Астрахань. Очень грамотно и интересно. Хотелось бы ещё чуть узнать про обычную современную жизнь города и его жителей. Но для этого, наверное, нужно увеличивать время экскурсии.

В Варвара 5 Отзыв на: Влюбиться в Астрахань за 2 часа Огромное спасибо Ирине за прекрасно проведённое время в Астрахани. Благодаря её экскурсии мы получили первое впечатление о городе. Заметно, что Ирина очень любит Астрахань и это чувство постаралась передать нам. Рекомендовать? Однозначно!

Н Никита 5 Отзыв на: Влюбиться в Астрахань за 2 часа Огромное спасибо Ирине за чудесную экскурсию. Очень разносторонний и познавательный рассказ. Эрудированный и обаятельный экскурсовод. Узнали множество интересных фактов, о которых навряд ли возможно найти информацию в путеводителях.

М Мария 4 Отзыв на: Влюбиться в Астрахань за 2 часа Неплохая экскурсия. Гид Ирина очень обаятельна. Мне не хватило «истории Астрахани». Было много информации об архитектуре города, о сравнении зданий «сейчас» с фотографиями «как было раньше».

А Анна 5 Отзыв на: Влюбиться в Астрахань за 2 часа Отличная экскурсия! Ирина великолепна! Всё живо, эмоционально, увлекательно!

М Марина 5 Отзыв на: Влюбиться в Астрахань за 2 часа Отличная экскурсия! Экскурсовод показала нам тайные места, о которых простые туристы даже не догадываются! Спасибо огромное

С Сергей 5 Отзыв на: Влюбиться в Астрахань за 2 часа Прекрасный день, с прекрасным гидом, задача выполнена, Астрахань покарила нас ❤️

О Ольга 5 Отзыв на: Влюбиться в Астрахань за 2 часа Ну что я имею сказать,Ирина,ну мы таки влюбились!!! Вам это удалось сделать. Огромное Вам спасибо,Ирина,было оооооочень интересно!!!

С Светлана 5 Отзыв на: Влюбиться в Астрахань за 2 часа Отличная экскурсия! Ирина - не только профессионал, но и очень увлеченный своим делом и своим городом человек. Большая благодарность за учет всех пожеланий по маршруту и темпу прогулки. Было интересно, ярко и душевно! Безусловно рекомендую.

А Анатолий 5 Отзыв на: Хулиганская экскурсия по Астрахани Год прошел с момента посещения нами Астрахани. Но, пожалуй, лучше ведь поздно… Анастасия - прекрасный рассказчик, создающий атмосферу, а не просто излагающий материал. Тот случай, когда экскурсовод пытается почувствовать своего слушателя, понять его интересы. Такой личностный подход - это большая редкость. Знание темы - прекрасное. Получил ответы на многочисленные вопросы по ходу экскурсии! Исключительно самый высокий балл, если говорить об оценке.

С Сергей 5 Отзыв на: Влюбиться в Астрахань за 2 часа Экскурсия ОЧЧЕНЬ понравилась! Несмотря на плохую погоду, так как мы все замёрзли, Ирина была просто Профи! С такой любовью и знанием своего города рассказала об Астрахани! Ее положительная энергетика заряжает вас позитивом! СПАСИБО ЕЙ ОГРОМНОЕ! И удачи во всем!!! Очень рекомендуем!

А Арбис 5 Отзыв на: Старая Астрахань: путешествие в прошлое Спасибо за экскурсию. Максим рассказал очень много новой и интересной информации. Было все понятно, не затянуто и разнообразно.

Ю Юлия 5 Отзыв на: Влюбиться в Астрахань за 2 часа Ирина невероятно профессиональна. Говорю как сертифицированный экскурсовод. Только Московский. Безупречно составлен маршрут. Вся история Астрахани разворачивается логично и понятно. Очень интересно и увлекательно!

А Александр 5 Отзыв на: Старая Астрахань: путешествие в прошлое Всё отлично. Максим вежлив и пунктуален. Рассказывает хорошо и интересно. За 1,5 часа невозможно рассказать всю историю города, но Максим рассказал самое интересное и показал различные места. И самое главное — это заинтересовал дальше изучать историю города.

Н Наталья 5 Отзыв на: Влюбиться в Астрахань за 2 часа Отличная экскурсия, дающая представление об исторической части Астрахани, ее улицах, домах, памятниках, секретах!! Ирина - великолепный гид, обладающая не только обширными знаниями, но и редким навыком донести эти знания в том объеме и форме, который подходит путешественникам. Нам с сыном 15 лет очень понравилось и мы смело рекомендуем всем, кто хочет узнать о городе больше, нагляднее и интереснее путеводителя.

Т Татьяна 5 Отзыв на: Влюбиться в Астрахань за 2 часа Хочется от всей души поблагодарить Ирину за столько познавательную экскурсию и не только, так как все что мы ждали было получено в полном объеме: знания гида, структурированный и понятный рассказ, позитив, заинтересованность, огонек в глазах:), рекомендации по городу, контактам и локациям. Есть с чем сравнить, поэтому смело рекомендую Ирину!