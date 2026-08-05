Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Астраханской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5
2 отзыва
3608
₽
за всё
Раскрыть Астрахань через архитектуру, истории о жителях и вкус именных настоек
6000
₽
за всё
Борис Кустодиев, шумные базары и балконная столица России - главное об Астрахани за пару часов
17000
₽
за всё
Принять участие в раскопках и познакомиться с открытиями, о которых ещё будут писать в учебниках
5500
₽
за всё
Открыть Астрахань через судьбы её меценатов, художников и поэтов
5500
₽
за всё
Пройти по следам знаменитого историка и государственного деятеля
5
3 отзыва
4000
₽
за всё
Прочувствовать атмосферу старого города и узнать его через людей, которые здесь жили
6500
₽
за всё
Увидеть самые колоритные достопримечательности и услышать о былом торговом величии города
5
2 отзыва
5500
₽
за всё
Услышать городские легенды и неожиданные детали купеческого прошлого
5500
₽
за всё
Исследовать с гидом-архитектором старинный квартал Астрахани, появившийся из ниоткуда
Групповые экскурсии
2500
₽
за чел.
Панорамы Волги, городские легенды и наблюдение за птицами
5
5 отзывов
8000
₽
за чел.
Обзорная экскурсия в мини-группе, приправленная лёгким флёром поэзии
5
2 отзыва
2500
₽
за чел.
Раскройте настоящую Астрахань на 2-х часовой водной прогулке с капитаном-астраханцем. Вы пройдете вдоль набережной, заглянете в сердце порта и поднырн...
4.8
20 отзывов
2000
₽
за чел.
Приглашаем на прогулку по Белому городу — историческому району Астрахани с уютными улочками, старинными домами, торговыми площадями и ремесленными тра...
4.9
65 отзывов
3800
₽
за чел.
В уютной мини-группе отправиться в цветочную долину, искупаться на диком пляже и съесть арбуз
4.6
32 отзыва
800
₽
за чел.
Рассмотреть вечерний город с воды и отдохнуть от жары (в мини-группе)
5
24 отзыва
2500
₽
за чел.
Познакомьтесь с богатой историей Астраханского региона — от времён Золотой Орды до современности. Во время прогулки вы увидите памятники архитектуры р...
4.7
34 отзыва
3800
₽
за чел.
Хотите увидеть лотосы без целого дня в дороге? Приглашаем на тёплую, неспешную 3‑часовую прогулку по акватории Астрахани на комфортабельном катере в м...
Обзорные по городам
5
2 отзыва
3608
₽
за всё
Раскрыть Астрахань через архитектуру, истории о жителях и вкус именных настоек
6000
₽
за всё
Борис Кустодиев, шумные базары и балконная столица России - главное об Астрахани за пару часов
5
2 отзыва
5500
₽
за всё
Услышать городские легенды и неожиданные детали купеческого прошлого
5
6 отзывов
7500
₽
за всё
Экскурсия познакомит вас с историей Астрахани от времён Золотой Орды и Астраханского ханства до современности. Вы увидите важные памятники архитектуры...
5
6 отзывов
7500
₽
за всё
Увидеть главные достопримечательности города и узнать ключевые этапы его развития
5
36 отзывов
7000
₽
за всё
Минимум дат и максимум историй: нескучная культурно-архитектурная прогулка с душевным гидом
4.9
59 отзывов
7699
₽
за всё
Комфортное авто-путешествие с профессиональным гидом и журналистом-краеведом с 30-летним опытом
5
18 отзывов
6500
₽
за всё
Прогуляйтесь по набережной реки Кутум и откройте для себя купеческую Астрахань с её старинными особняками, уютными улицами и удивительными историями. ...
5
65 отзывов
5000
₽
за всё
Увидеть знаковые и секретные места самого главного архитектурного памятника города
Водные прогулки
2500
₽
за чел.
Панорамы Волги, городские легенды и наблюдение за птицами
5
2 отзыва
2500
₽
за чел.
Раскройте настоящую Астрахань на 2-х часовой водной прогулке с капитаном-астраханцем. Вы пройдете вдоль набережной, заглянете в сердце порта и поднырн...
5
1 отзыв
33000
₽
за всё
Откройте для себя чудеса Астраханской области — священную гору Большое Богдо и бескрайнее солёное озеро Баскунчак. Вас ждёт удивительное сочетание при...
4.7
3 отзыва
7000
₽
за всё
Рассмотреть город с воды и отдохнуть от жары
4.9
65 отзывов
3800
₽
за чел.
В уютной мини-группе отправиться в цветочную долину, искупаться на диком пляже и съесть арбуз
4.6
32 отзыва
800
₽
за чел.
Рассмотреть вечерний город с воды и отдохнуть от жары (в мини-группе)
4.9
59 отзывов
7699
₽
за всё
Комфортное авто-путешествие с профессиональным гидом и журналистом-краеведом с 30-летним опытом
5
2 отзыва
26500
₽
за всё
Поудить рыбу с катера в дельте Волги и познакомиться с традициями нижневолжских рыбаков
Туры на автомобиле
17000
₽
за всё
Принять участие в раскопках и познакомиться с открытиями, о которых ещё будут писать в учебниках
5
5 отзывов
8000
₽
за чел.
Обзорная экскурсия в мини-группе, приправленная лёгким флёром поэзии
5
1 отзыв
3500
₽
за всё
Максимальный комфорт в поездке по городу или до / из аэропорта
5
6 отзывов
7500
₽
за всё
Увидеть главные достопримечательности города и узнать ключевые этапы его развития
5
30 отзывов
12000
₽
за всё
Оказаться в пустыне и с ветерком прокатиться по следам знаменитых раллистов
5
37 отзывов
17000
₽
за всё
Осетровая ферма, музей «Российский арбуз» и весёлый город Камызяк на авторской экскурсии
4.9
59 отзывов
7699
₽
за всё
Комфортное авто-путешествие с профессиональным гидом и журналистом-краеведом с 30-летним опытом
4.8
21 отзыв
19500
₽
за всё
Осмотреть реконструированный город и ощутить себя в сердце великого государства Средних веков
5
33 отзыва
10000
₽
за всё
Автопешеходная экскурсия с посещением бани в формате «всё включено»
Гастрономические туры
5
2 отзыва
3608
₽
за всё
Раскрыть Астрахань через архитектуру, истории о жителях и вкус именных настоек
6000
₽
за всё
Борис Кустодиев, шумные базары и балконная столица России - главное об Астрахани за пару часов
5
37 отзывов
17000
₽
за всё
Осетровая ферма, музей «Российский арбуз» и весёлый город Камызяк на авторской экскурсии
5
2 отзыва
6000
₽
за всё
Исследовать великолепные Никольскую и Эспланадную улицы, шаг за шагом раскрывая их секреты
5
14 отзывов
7100
₽
за всё
Свернуть от центральных астраханских достопримечательностей в сторону неочевидных
5
16 отзывов
4000
₽
за всё
Всего за час увидеть знаковые достопримечательности и «скрытые жемчужины» главной улицы города
5
50 отзывов
6500
₽
за всё
Познакомиться с яркой местной кухней и попробовать традиционные поволжские блюда
5
90 отзывов
7043
₽
за всё
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Последние отзывы об экскурсиях по Астраханской области
Е
Дата посещения: 31 июл 2026
Отлично! Кораблик комфортабельный, капитан опытный, лотосы прекрасные, арбуз вкусный.
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И
Дата посещения: 4 мая 2026
Все было замечательно,познавательно и интересно
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И
Дата посещения: 18 апр 2026
Очень хорошо.
Гид - профессионал.
Очень интересная экскурсия. Рекомендую все туристам!
Гид - профессионал.
Очень интересная экскурсия. Рекомендую все туристам!
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Ю
Дата посещения: 25 янв 2026
Провели 3 часа с Дарьей, гуляя по городу. Было очень интересно, весело, познавательно и ненапряжно. Спасибо большое Дарье. Точно приедем сюда еще раз и погуляем с ней по другим местам в Астрахани.
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А
Дата посещения: 24 окт 2025
Спасибо огромное, нашему гиду - Ирэне Валерьевне и организатору экскурсии - Оксане, за прекрасную и познавательную экскурсию по Астрахани❤
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К
Дата посещения: 30 июл 2025
Приехав в Астрахань мы наугад выбрали частного гида и не прогадали. Нам посчастливилось встретить настоящего Астраханца с большой буквы, который
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С
Дата посещения: 15 сен 2025
Город Астрахань заиграл новыми красками благодаря автопрогулке с Дарьей.
Хочется отметить её образованность, эрудицию, увлечённость, любовь к своему колоритному городу.
Даша - мастер своего дела, и экскурсия с ней оставила у нас самые приятные впечатления.
Хочется отметить её образованность, эрудицию, увлечённость, любовь к своему колоритному городу.
Даша - мастер своего дела, и экскурсия с ней оставила у нас самые приятные впечатления.
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М
Дата посещения: 13 сен 2025
Очень душевная, я бы сказал домашняя организация прогулки. Очень приятный в общении и знающий свое дело капитан Андрей. Ну и остатки лотосов, очень красиво. И арбуз от капитана на пляже. Быоо приятно прокатиться.
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М
Дата посещения: 11 авг 2025
Экскурсия более чем удовлетворительная.
Понравился индивидуальный поход. Доброжелательная и комфортная атмосфера. Чистая машина с кондиционером.
Экскурсионное сопровождение всего маршрута было организовано на высоком уровне. Узнали много нового и полезного.
Понравился индивидуальный поход. Доброжелательная и комфортная атмосфера. Чистая машина с кондиционером.
Экскурсионное сопровождение всего маршрута было организовано на высоком уровне. Узнали много нового и полезного.
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Т
Дата посещения: 12 авг 2025
Очень понравилась экскурсия!!! Мы ездили с детьми 5 и 6 лет, дети просто в восторге!!! Масса эмоций и впечатлений!!! Просто
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