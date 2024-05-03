Показать всёИз аэропортаИндивидуальныеЭкскурсии на Домбай из КисловодскаЭкскурсии на Домбай из Пятигорска
1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая из Железноводска
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4 400₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Северной Осетии: от Кармадонского ущелья до памятника Бодрова
Почтите память легендарного актера и увидите величественные горы Северной Осетии в одном путешествии
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
5 600₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
VIP-путешествие на LEXUS: экскурсия по Домбаю из Кисловодска
Подарите себе день роскоши с экскурсией на внедорожнике премиум класса по живописным местам Домбая
Начало: Международный аэропорт Минеральные Воды
Расписание: Все дни
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Домбай из Пятигорска с экскурсией
Вас ждет путешествие по красотам Домбая: исторический Шоанинский храм и величественный Перевал Гумбаши
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Верхней Балкарии + Языку Тролля из Железноводска
Увлекательная экскурсия в Домбай: насладитесь природными и культурными сокровищами Верхней Балкарии и Языка Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮ3 мая 2024Живописные места, много впечатлений и много фотографий. Очень рекомендую данную экскурсию. Наш гид, Павел показывал все точки честно для людей, это было очень приятно. Наша группа позитивная, дружная. Организация данной экскурсия тоже понравилась. Благодарю.
- ККсения26 апреля 2024Экскурсия понравилась, Осетия необычна, уникальна своими традициями. Сама экскурсия очень насыщена красивыми видами, историческими и интересными локациями, на пути делали
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Из аэропорта»
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