Экскурсии из аэропорта Домбая

Найдено 5 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Домбае, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур в горы Домбая из Железноводска
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Домбая из Железноводска
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4 400 за человека
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С.С. из Железноводска
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Северной Осетии: от Кармадонского ущелья до памятника Бодрова
Почтите память легендарного актера и увидите величественные горы Северной Осетии в одном путешествии
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
5 600 за человека
Экскурсия по северному Кавказу из Кисловодска
Индивидуальная
10 часов
VIP-путешествие на LEXUS: экскурсия по Домбаю из Кисловодска
Подарите себе день роскоши с экскурсией на внедорожнике премиум класса по живописным местам Домбая
Начало: Международный аэропорт Минеральные Воды
Расписание: Все дни
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Тур в горы Домбая из Пятигорска
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Домбай из Пятигорска с экскурсией
Вас ждет путешествие по красотам Домбая: исторический Шоанинский храм и величественный Перевал Гумбаши
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 6 чел.
Тур в горы Верхней Балкарии + Языку Тролля из Железноводска
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Верхней Балкарии + Языку Тролля из Железноводска
Увлекательная экскурсия в Домбай: насладитесь природными и культурными сокровищами Верхней Балкарии и Языка Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Ю
    3 мая 2024
    Тур в горы Домбая из Железноводска
    Живописные места, много впечатлений и много фотографий. Очень рекомендую данную экскурсию. Наш гид, Павел показывал все точки честно для людей, это было очень приятно. Наша группа позитивная, дружная. Организация данной экскурсия тоже понравилась. Благодарю.
  • К
    Ксения
    26 апреля 2024
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С.С. из Железноводска
    Экскурсия понравилась, Осетия необычна, уникальна своими традициями. Сама экскурсия очень насыщена красивыми видами, историческими и интересными локациями, на пути делали
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    много остановок, много фотографий. Водителю-гиду Василию большая благодарность, в пути рассказывал про местность обзорно, но нам хватило информации для общего понимания, на всё давал достаточно времени, не торопил, всё проходило в комфорте, забрал и привёз по адресу проживания в Пятигорске, ездили на минивене 6 человек, если попадутся передние места - вообще шик.

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Из аэропорта»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
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  5. Тур в горы Верхней Балкарии + Языку Тролля из Железноводска
Какие места ещё посмотреть в Домбае
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  5. Алибекский водопад
  6. Ущелье Гоначхир
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в июле 2024
Сейчас в Домбае в категории "Из аэропорта" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 400 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
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