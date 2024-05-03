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много остановок, много фотографий. Водителю-гиду Василию большая благодарность, в пути рассказывал про местность обзорно, но нам хватило информации для общего понимания, на всё давал достаточно времени, не торопил, всё проходило в комфорте, забрал и привёз по адресу проживания в Пятигорске, ездили на минивене 6 человек, если попадутся передние места - вообще шик.