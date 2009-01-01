Еще несколько необычных экскурсий в Горно-Алтайске

Два дня среди снегов У горнолыжного курорта, куда мы направимся, очень удачное расположение. Телецкое озеро не зря входит в список ЮНЕСКО: это место редкой красоты и чистоты. Здесь не бывает сильных ветров, зато много солнечных дней. С вершины горы ⛰️ Кокуя, где проложено более 17 км трасс различного уровня, вы сможете насладиться потрясающими видами. А после катания отдохнуть в кафе и баре комплекса, по желанию принять баню или понежиться в спа.
Как будет проходить наша экскурсия:
Дорога к Телецкому озеру: за 3 часа мы проедем 170 км. По пути я раскрою историю 📖 нашего края, поделюсь фантастическими легендами и познакомлю вас с красивой этнической музыкой. А вы полюбуетесь ландшафтами реки Бия, берущей начало в Телецком озере.
Добравшись до курорта, отдохнув и пообедав, вы сможете выбрать прогулку 👣 на снегоходе либо катание по горнолыжным спускам до вечера.
После — вкусный ужин и ночевка в уютном коттедже.
На следующий день вас снова ждет активный отдых: лыжи, сноуборд 🏂 или обучение с инструктором. Детям тоже не придется скучать: на горе есть масса развлечений для тех, кто помладше, а также детская комната.
Обед — и дальше дорога домой!
Организационные детали
Стоимость экскурсии 🧭 для одного путешественника — 18000 рублей, доплата за каждого следующего составит 4000 рублей, я скорректирую стоимость после оформления заказа
Экскурсия проходит на полноприводном комфортном микроавтобусе Тойота Ноах 2009 г. в. На крыше есть автобокс для дополнительных вещей.
Программа гибкая, любые желания и предложения гостей обсуждаются и учитываются
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: транспорт, часовое катание на снегоходе и проживание в коттедже Дополнительно оплачивается:
Аренда лыжного снаряжения и костюма; ski-pass; питание в кафе
По желанию — обучение под руководством инструктора, дополнительное время для катания на снегоходах, другие услуги комплекса (бани, спа и пр. ) или гостевой дом повышенной комфортности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Провожу экскурсии автотуры по Горному Алтаю больше двух лет, есть большой профессиональный опыт вождения по горным дорогам. Начав заниматься предложениями в туристической сфере, я влюбился в Горный Алтай заново. Настолько он великолепный и разнообразный, что, кажется, не хватит и жизни, чтобы успеть всё увидеть и постичь. Большую роль в моём увлечении сыграли такие же увлеченные Алтаем путешественники-туристы и гиды, отдающие себя полностью своей профессии. Привили любовь к природе, истории и этнике нашей горной страны. Что я и стараюсь передать гостям Горного Алтая.