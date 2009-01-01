Еще несколько необычных экскурсий в Горно-Алтайске

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Два дня на горнолыжном курорте Телецкий!

Покататься на лыжах или сноуборде, насладиться видами и услышать легенды Горного Алтая

Олег
Олег – Гид из Горно-Алтайска
Я отвезу вас на курорт, расположенный рядом с Телецким озером, одним из глубочайших в мире.

Мягкая зима, удобные перепады высот и отличная инфраструктура — здесь есть все, что нужно для приятного катания! Вы сможете взять уроки у инструкторов или самостоятельно опробовать склоны.

А я устрою для вас часовую поездку на снегоходе, познакомлю с историей 📖 и местными традициями.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 18 000 ₽ за экскурсию

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Два дня на горнолыжном курорте Телецкий!
Два дня на горнолыжном курорте Телецкий!

Что вас ожидает

Два дня среди снегов
У горнолыжного курорта, куда мы направимся, очень удачное расположение. Телецкое озеро не зря входит в список ЮНЕСКО: это место редкой красоты и чистоты. Здесь не бывает сильных ветров, зато много солнечных дней. С вершины горы ⛰️ Кокуя, где проложено более 17 км трасс различного уровня, вы сможете насладиться потрясающими видами. А после катания отдохнуть в кафе и баре комплекса, по желанию принять баню или понежиться в спа.

Как будет проходить наша экскурсия:

  • Дорога к Телецкому озеру: за 3 часа мы проедем 170 км. По пути я раскрою историю 📖 нашего края, поделюсь фантастическими легендами и познакомлю вас с красивой этнической музыкой. А вы полюбуетесь ландшафтами реки Бия, берущей начало в Телецком озере.
  • Добравшись до курорта, отдохнув и пообедав, вы сможете выбрать прогулку 👣 на снегоходе либо катание по горнолыжным спускам до вечера.
  • После — вкусный ужин и ночевка в уютном коттедже.
  • На следующий день вас снова ждет активный отдых: лыжи, сноуборд 🏂 или обучение с инструктором. Детям тоже не придется скучать: на горе есть масса развлечений для тех, кто помладше, а также детская комната.
  • Обед — и дальше дорога домой!

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии 🧭 для одного путешественника — 18000 рублей, доплата за каждого следующего составит 4000 рублей, я скорректирую стоимость после оформления заказа
  • Экскурсия проходит на полноприводном комфортном микроавтобусе Тойота Ноах 2009 г. в. На крыше есть автобокс для дополнительных вещей.
  • Программа гибкая, любые желания и предложения гостей обсуждаются и учитываются

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспорт, часовое катание на снегоходе и проживание в коттедже
    Дополнительно оплачивается:
  • Аренда лыжного снаряжения и костюма; ski-pass; питание в кафе
  • По желанию — обучение под руководством инструктора, дополнительное время для катания на снегоходах, другие услуги комплекса (бани, спа и пр. ) или гостевой дом повышенной комфортности
Два дня на горнолыжном курорте Телецкий!
Два дня на горнолыжном курорте Телецкий!
Два дня на горнолыжном курорте Телецкий!
Два дня на горнолыжном курорте Телецкий!
Два дня на горнолыжном курорте Телецкий!
Два дня на горнолыжном курорте Телецкий!
Два дня на горнолыжном курорте Телецкий!
Два дня на горнолыжном курорте Телецкий!
Два дня на горнолыжном курорте Телецкий!
Два дня на горнолыжном курорте Телецкий!
Два дня на горнолыжном курорте Телецкий!
Два дня на горнолыжном курорте Телецкий!
Два дня на горнолыжном курорте Телецкий!
Два дня на горнолыжном курорте Телецкий!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олег
Олег
Провожу экскурсии автотуры по Горному Алтаю больше двух лет, есть большой профессиональный опыт вождения по горным дорогам. Начав заниматься предложениями в туристической сфере, я влюбился в Горный Алтай заново. Настолько он великолепный и разнообразный, что, кажется, не хватит и жизни, чтобы успеть всё увидеть и постичь. Большую роль в моём увлечении сыграли такие же увлеченные Алтаем путешественники-туристы и гиды, отдающие себя полностью своей профессии. Привили любовь к природе, истории и этнике нашей горной страны. Что я и стараюсь передать гостям Горного Алтая.
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