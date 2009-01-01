Еще несколько необычных экскурсий в Горно-Алтайске

Что вас ожидает

Два дня среди снегов

У горнолыжного курорта, куда мы направимся, очень удачное расположение. Телецкое озеро не зря входит в список ЮНЕСКО: это место редкой красоты и чистоты. Здесь не бывает сильных ветров, зато много солнечных дней. С вершины горы ⛰️ Кокуя, где проложено более 17 км трасс различного уровня, вы сможете насладиться потрясающими видами. А после катания отдохнуть в кафе и баре комплекса, по желанию принять баню или понежиться в спа.

Как будет проходить наша экскурсия:

Дорога к Телецкому озеру: за 3 часа мы проедем 170 км. По пути я раскрою историю 📖 нашего края, поделюсь фантастическими легендами и познакомлю вас с красивой этнической музыкой. А вы полюбуетесь ландшафтами реки Бия, берущей начало в Телецком озере.

Добравшись до курорта, отдохнув и пообедав, вы сможете выбрать прогулку 👣 на снегоходе либо катание по горнолыжным спускам до вечера.

После — вкусный ужин и ночевка в уютном коттедже.

На следующий день вас снова ждет активный отдых: лыжи, сноуборд 🏂 или обучение с инструктором. Детям тоже не придется скучать: на горе есть масса развлечений для тех, кто помладше, а также детская комната.

Обед — и дальше дорога домой!

Организационные детали

Стоимость экскурсии 🧭 для одного путешественника — 18000 рублей, доплата за каждого следующего составит 4000 рублей, я скорректирую стоимость после оформления заказа

Экскурсия проходит на полноприводном комфортном микроавтобусе Тойота Ноах 2009 г. в. На крыше есть автобокс для дополнительных вещей.

Программа гибкая, любые желания и предложения гостей обсуждаются и учитываются

Что входит в стоимость, а что — нет