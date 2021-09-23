Джип-тур «Фантастический Алтай»

Остров Патмос, гора Чертов палец, урочище Че-Чкыш, реки и водопады за 1 день

4
3 отзыва
Алтай запомнится вам первозданной природой, древней историей и ощущением, что вы находитесь на другой планете.

Вы посетите остров Патмос, где еще в середине 19 века жили монахи, полюбуетесь скалистым Камышлинским водопадом и пройдете по висячему мосту над рекой Катунь.

А мы расскажем самое интересное о местных традициях, обычаях и природе.
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Джип-тур «Фантастический Алтай»

Что вас ожидает

Топ-места Алтая

В этой программе — самые интересные и красочные достопримечательности в окрестностях Горно-Алтайска:

  • Смотровая Рериха — вы увидите посвященный художнику памятник из белого мрамора, живописно расположенный на берегу реки Катунь.
  • Остров Патмос — каменный остров, к которому ведет подвесной мост. Вы услышите его историю, осмотрите храм Иоанна Богослова и полюбуетесь чудесной природой: горами, рекой и кедрами.
  • Камышлинский водопад — двухкаскадный скалистый водопад. Мы поделимся легендой его образования и расскажем, как он выглядит в разные сезоны.
  • Урочище Че-Чкыш — небольшое живописное ущелье в окружении зеленых горных склонов. Вы узнаете, почему местные жители называют его «долиной горных духов».
  • Ороктойский мост — висячий автомобильный мост, соединяющий два берега реки Катунь в ее самом узком и глубоком местах. Мы расскажем, когда он был построен и какие деревни связывает.
  • Водопад Бельтертуюк — вы раскроете, как и когда рядом с ним появились наскальные надписи «петроглифы».
  • Гора Чертов палец — одна из самых зрелищных природных достопримечательностей региона. Поднявшись на ее вершину, вы насладитесь изумительной панорамой Катуни и Алтайских гор.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике Land Rover Discovery

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Анна
Анна
Мы команда гидов по всей России. Уже несколько лет проводим экскурсии в Москве, Санкт-Петербурге, на Байкале, Алтае, в Мурманске, Дагестане, по Золотому кольцу. Приглашаем вас посетить наши прогулки и туры: вы получите первоклассный сервис, новые знания и яркие эмоции!
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3 настоящих отзыва от туристов

Е
23 сен 2021
Гид Александр очень понравился, сам маршрут тоже, поэтому не единичка. Оценку ставлю за организацию экскурсии. Оказалось, что заказ экскурсии не напрямую у гида, а через посредника. Посредник непосредственно перед экскурсией занимался поиском нам гида, я так понимаю, что за день до экскурсии, немного изменили маршрут + спрашивали нас кто будет платить за входные билеты, просили оплатить заранее экскурсию, чтобы заплатить аванс гиду. Менеджер посредника плохо могла сформулировать проблему и что ей необходимо от нас узнать, с русским языком тоже проблемы.
Анна
Ответ гида:
Добрый день, Евгения.
Нам очень жаль, что наша работа вызвала у вас такую реакцию.
У нас в профиле указано, что мы команда гидов, то есть агентство. Мы работаем напрямую с проверенными гидами, каждый из которых провел для нас уже много туров. В данной ситуации мы поменяли маршрут в связи с тем, что у гида были проблемы с автомобилем.
По поводу общения с менеджером: Амалия хотела созвониться, чтобы проще объяснить ситуацию, поскольку вам говорить было неудобно, она пыталась написать сообщениями, но так объяснить было сложнее и дольше. В итоге общение по телефону оказалось более продуктивным.
Проведём работу с менеджером по поводу улучшения уровня русского языка.
Благодарим за отзыв!
А
14 сен 2021
Получил от экскурсии гораздо больше положительных впечатлений, чем ожидал. Грамотный гид, историческим образованием, отлично продуманный маршрут и точки для сьемки. Большое спасибо за доставленное удовольствие.
Андрей
А
10 авг 2021
Экскурсия с гидом Михаилом была удивительно интересная, насыщенная и яркая. За день удалось посетить очень много мест, как популярных, так и не столь известных, но с головокружительными видами. При этом Михаил очень много рассказывал про историю и культуру региона, что помогло еще больше прочувствовать уникальность тех мест.

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