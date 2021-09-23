Добрый день, Евгения.

Нам очень жаль, что наша работа вызвала у вас такую реакцию.

У нас в профиле указано, что мы команда гидов, то есть агентство. Мы работаем напрямую с проверенными гидами, каждый из которых провел для нас уже много туров. В данной ситуации мы поменяли маршрут в связи с тем, что у гида были проблемы с автомобилем.

По поводу общения с менеджером: Амалия хотела созвониться, чтобы проще объяснить ситуацию, поскольку вам говорить было неудобно, она пыталась написать сообщениями, но так объяснить было сложнее и дольше. В итоге общение по телефону оказалось более продуктивным.

Проведём работу с менеджером по поводу улучшения уровня русского языка.

Благодарим за отзыв!