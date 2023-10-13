Чуйский тракт и волшебные горы Алтая

Проехать 700 красивейших километров в своей жизни

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Алтай — место силы и нежности одновременно. Это бурные воды Катуни и Чуи, кристальные озёра, мощные водопады и горные хребты. А в мае Алтай — это ещё и воздушно-сиреневые склоны, покрытые буйно цветущим маральником. Наш край удивителен в любое время года. Мы с радостью покажем вам всю его красоту. А также расскажем о культуре и истории, поделимся легендами и сказками Алтая.
Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
16
окт
18
окт
20
окт
21
окт
23
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Слияние Чуи и Катуни. Для нас, коренных жителей, — это истинное место силы. Его обязательно надо увидеть и гостям края. Мы подъедем как можно ближе, чтобы вам открылось всё в мельчайших деталях, и вы смогли по максимуму насладиться видами двух рек.
Высокогорные перевалы Семинский и Чике-Таман. На первом вас ждёт ярмарка сувениров и натуральных продуктов Алтая — мёда, травяного чая, кедровых орешков. На втором перевале перехватит дыхание от панорам, которые откроются с обзорных площадок.
Колоритный Цаплинский мост. Его спроектировал заключённый, которому обещали свободу при успешной реализации проекта. Что же получил он и вся его команда? Расскажем на экскурсии.
Древнее святилище Адыр-Кан. Вы увидите курганы ранних кочевников, петроглифы эпохи энеолита и бронзы. А ещё тут вас ждёт каменный скифский воин.
Гейзерное озеро. Оно никогда не замерзает и манит своей причудливой красотой. О его волшебстве вы тоже услышите из уст гида.
Водопад Ширлак (Девичьи слезы). Мощный поток воды, стремящийся вниз с отвесной скалы, всегда разный. Бывает, что он пропадает и вовсе. В чём же секрет? Оставим объяснение до поездки.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Alphard
  • В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида
  • Дополнительно оплачивается обед в кафе — от 300 руб. /чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Ночные
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Чуйский тракт
Популярные места
Алтай
Горы

Похожие туры из Горно-Алтайска

Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
91 отзыв
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
Ощутить мощь сибирской реки, проехать по части Чуйского тракта и погрузиться в древнюю культуру края
в Горно-Алтайске или селе Манжерок
17 окт
18 окт
19 окт
20 окт
13 000 за всё до 4 чел.
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
21 отзыв
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
Составить собственный маршрут и увидеть, какими разными могут быть горы
может быть в удобной для вас точке
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
26 000 за всё до 2 чел.
Нескучный Чуйский
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Нескучный Чуйский
Прокатиться по лучшим местам знаменитого тракта на дружеской волне
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
19 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Горно-Алтайске
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ