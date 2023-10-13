Проехать 700 красивейших километров в своей жизни
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даты
Описание
Что вас ожидает
Слияние Чуи и Катуни. Для нас, коренных жителей, — это истинное место силы. Его обязательно надо увидеть и гостям края. Мы подъедем как можно ближе, чтобы вам открылось всё в мельчайших деталях, и вы смогли по максимуму насладиться видами двух рек.
Высокогорные перевалы Семинский и Чике-Таман. На первом вас ждёт ярмарка сувениров и натуральных продуктов Алтая — мёда, травяного чая, кедровых орешков. На втором перевале перехватит дыхание от панорам, которые откроются с обзорных площадок.
Колоритный Цаплинский мост. Его спроектировал заключённый, которому обещали свободу при успешной реализации проекта. Что же получил он и вся его команда? Расскажем на экскурсии.
Древнее святилище Адыр-Кан. Вы увидите курганы ранних кочевников, петроглифы эпохи энеолита и бронзы. А ещё тут вас ждёт каменный скифский воин.
Гейзерное озеро. Оно никогда не замерзает и манит своей причудливой красотой. О его волшебстве вы тоже услышите из уст гида.
Водопад Ширлак (Девичьи слезы). Мощный поток воды, стремящийся вниз с отвесной скалы, всегда разный. Бывает, что он пропадает и вовсе. В чём же секрет? Оставим объяснение до поездки.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Alphard
- В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида
- Дополнительно оплачивается обед в кафе — от 300 руб. /чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.