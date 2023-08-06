Пожить в юрте, послушать горловое пение и сплавиться по Катуни
Увидим слияние Катуни и Чуи, сплавимся на рафтах по бурной воде, примерим традиционные костюмы и примем участие в кулинарной мастер-классе.
Заедем в гости к алтайцам, узнаем об обычаях и продегустируем блюда национальной кухни: хурут, конфеты из талкана, травяной чай, боорсоки, арак. Проедем 250 км Чуйского тракта и полюбуемся панорамами с перевалов.
Для полной перезагрузки желающие смогут пройти терапию на пасеке — восстанавливающий сон под жужжание пчёл и аромат мёда.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Обратите внимание, стоимость тура в даты — с 20 августа, с 27 августа, с 3 сентября — составить 49 800 рублей за человека при 2-3-местном размещении. Стоимость тура в даты высокого сезона — весь июль, с 6 августа и с 13 августа — 51 800 рублей за человека при 2-3-местном размещении.
Обратите внимание, после заявки необходимо оплатить организатору напрямую 30% от стоимости, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Полная оплата тура производится напрямую организатору за 15 дней до заезда.
Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион — местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты.
При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, компания не несет ответственность за выполнение программы в полном объёме. Стоимость данного экскурсионного дня не возмещается. Рекомендуемые рейсы из Москвы в Горно-Алтайск: SU 1524/1525, S7 2629/2630.
Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объёма предоставляемых услуг. Продолжительность её отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Горно-Алтайск, аэропорт / автовокзал, с 7:00 до 19:00 (по согласованию), рекомендуем рейсы SU 1524 / 1525, S7 2629 / 2630Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт, после 11:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.