Путешествие-перевоплощение в кочевника в мини-группе до 6 человек: будем жить в настоящих юртах, проводить ритуалы и посещать сакральные места Алтая. Увидим слияние Катуни и Чуи, сплавимся на рафтах по бурной воде, примерим традиционные костюмы и примем участие в кулинарной мастер-классе. Заедем в гости к алтайцам, узнаем об обычаях и продегустируем блюда национальной кухни: хурут, конфеты из талкана, травяной чай, боорсоки, арак. Проедем 250 км Чуйского тракта и полюбуемся панорамами с перевалов. Для полной перезагрузки желающие смогут пройти терапию на пасеке — восстанавливающий сон под жужжание пчёл и аромат мёда.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Обратите внимание, стоимость тура в даты — с 20 августа, с 27 августа, с 3 сентября — составить 49 800 рублей за человека при 2-3-местном размещении. Стоимость тура в даты высокого сезона — весь июль, с 6 августа и с 13 августа — 51 800 рублей за человека при 2-3-местном размещении.

Обратите внимание, после заявки необходимо оплатить организатору напрямую 30% от стоимости, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Полная оплата тура производится напрямую организатору за 15 дней до заезда.

Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион — местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты.

При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, компания не несет ответственность за выполнение программы в полном объёме. Стоимость данного экскурсионного дня не возмещается. Рекомендуемые рейсы из Москвы в Горно-Алтайск: SU 1524/1525, S7 2629/2630.

Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объёма предоставляемых услуг. Продолжительность её отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.