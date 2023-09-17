Путешествие в сердце Азии

Прокатиться по Чуйскому тракту и познакомиться с природой горного Алтая на групповой экскурсии

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вас ждёт поездка по одной из самых красивых трасс нашей страны.

Вы увидите древние наскальные рисунки, полюбуетесь слиянием двух великих рек, изучите невероятные узоры, которые образует ил на Гейзеровом озере.

Обещаем: это путешествие в окружении горных вершин станет одним из самых запоминающихся в вашей жизни!
Путешествие в сердце Азии
Путешествие в сердце Азии
Путешествие в сердце Азии
Путешествие в сердце Азии
Путешествие в сердце Азии
Путешествие в сердце Азии
Путешествие в сердце Азии
Ближайшие даты:
30
сен
1
окт
7
окт
8
окт
14
окт
21
окт
22
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Природа и история

Мы проедем большую часть Чуйского тракта, побываем на перевалах Чике-Таман и Семинском. Вы окажетесь в сердце горного Алтая, увидите место слияния Катуни и Чуи и другие удивительные природные достопримечательности. Остановки запланированы так, чтобы посетить самые значимые объекты: наскальные рисунки, святилище Калбак-Таш, которому больше 7000 лет, памятники Гражданской войны и остатки старого тракта.

Финальной точкой нашего путешествия будет Гейзеровое озеро неподалёку от села Акташ, где термальные источники с прозрачной бирюзовой водой выносят голубой ил на поверхность, образуя неповторимый узор.

Магия, петроглифы и древние люди

Пока вы будете наслаждаться красивыми пейзажами, гид расскажет любопытные факты из истории этих мест. Вы узнаете, как создавался Чуйский тракт, как на самом деле было образовано Гейзеровое озеро и почему в нём нельзя купаться, что такое петроглифы и зачем древние люди их наносили, как переводится название святилища Калбак-Таш и как оно связано с магией.

Организационные детали

  • В стоимость входит экскурсионное обслуживание, трансфер, входные билеты. Питание оплачивается отдельно.
  • Выезд ранний — будьте к нему готовы!
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в субботу в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Эркемена Палкина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
17 сен 2023
Это была супер экскурсия и просто лучшая из возможных - Ирина Ивановна. Большая благодарность за интересный и познавательный день, все очень по-доброму, заботливо, вежливо. Успели даже больше, чем планировали! Целый день экскурсия, а совсем не устали - хотелось еще и еще. Большая благодарность!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Гейзерное озеро
Популярные места
Петроглифы
Алтай
Для студентов
Чуйский тракт

Похожие туры из Горно-Алтайска

Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
89 отзывов
Популярное предложение
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
Ощутить мощь сибирской реки, проехать по части Чуйского тракта и погрузиться в древнюю культуру края
в Горно-Алтайске или селе Манжерок
Завтра
30 сен
1 окт
5 окт
13 000 за всё до 4 чел.
Нескучный Чуйский
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Нескучный Чуйский
Прокатиться по лучшим местам знаменитого тракта на дружеской волне
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
19 500 за всё до 4 чел.
Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
Проехать 700 красивейших километров в своей жизни
Завтра
30 сен
2 окт
4 окт
от 25 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Горно-Алтайске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ