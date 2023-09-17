Вас ждёт поездка по одной из самых красивых трасс нашей страны. Вы увидите древние наскальные рисунки, полюбуетесь слиянием двух великих рек, изучите невероятные узоры, которые образует ил на Гейзеровом озере. Обещаем: это путешествие в окружении горных вершин станет одним из самых запоминающихся в вашей жизни!

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Описание

Что вас ожидает

Природа и история

Мы проедем большую часть Чуйского тракта, побываем на перевалах Чике-Таман и Семинском. Вы окажетесь в сердце горного Алтая, увидите место слияния Катуни и Чуи и другие удивительные природные достопримечательности. Остановки запланированы так, чтобы посетить самые значимые объекты: наскальные рисунки, святилище Калбак-Таш, которому больше 7000 лет, памятники Гражданской войны и остатки старого тракта.

Финальной точкой нашего путешествия будет Гейзеровое озеро неподалёку от села Акташ, где термальные источники с прозрачной бирюзовой водой выносят голубой ил на поверхность, образуя неповторимый узор.

Магия, петроглифы и древние люди

Пока вы будете наслаждаться красивыми пейзажами, гид расскажет любопытные факты из истории этих мест. Вы узнаете, как создавался Чуйский тракт, как на самом деле было образовано Гейзеровое озеро и почему в нём нельзя купаться, что такое петроглифы и зачем древние люди их наносили, как переводится название святилища Калбак-Таш и как оно связано с магией.

Организационные детали