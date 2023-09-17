Прокатиться по Чуйскому тракту и познакомиться с природой горного Алтая на групповой экскурсии
Вы увидите древние наскальные рисунки, полюбуетесь слиянием двух великих рек, изучите невероятные узоры, которые образует ил на Гейзеровом озере.
Обещаем: это путешествие в окружении горных вершин станет одним из самых запоминающихся в вашей жизни!
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Описание
Что вас ожидает
Природа и история
Мы проедем большую часть Чуйского тракта, побываем на перевалах Чике-Таман и Семинском. Вы окажетесь в сердце горного Алтая, увидите место слияния Катуни и Чуи и другие удивительные природные достопримечательности. Остановки запланированы так, чтобы посетить самые значимые объекты: наскальные рисунки, святилище Калбак-Таш, которому больше 7000 лет, памятники Гражданской войны и остатки старого тракта.
Финальной точкой нашего путешествия будет Гейзеровое озеро неподалёку от села Акташ, где термальные источники с прозрачной бирюзовой водой выносят голубой ил на поверхность, образуя неповторимый узор.
Магия, петроглифы и древние люди
Пока вы будете наслаждаться красивыми пейзажами, гид расскажет любопытные факты из истории этих мест. Вы узнаете, как создавался Чуйский тракт, как на самом деле было образовано Гейзеровое озеро и почему в нём нельзя купаться, что такое петроглифы и зачем древние люди их наносили, как переводится название святилища Калбак-Таш и как оно связано с магией.
Организационные детали
- В стоимость входит экскурсионное обслуживание, трансфер, входные билеты. Питание оплачивается отдельно.
- Выезд ранний — будьте к нему готовы!
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Эркемена Палкина
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 07:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.