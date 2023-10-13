Алтай — это горы, пещеры, водопады и озёра. Это нереальная природа и местные легенды. За 1 день вы посетите несколько достопримечательностей — от Тавдинских пещер и водопада Камышлинский до храма на острове Патмос посреди Катуни и источника Аржан-Су. Узнаете, почему козья тропа называется козьей, и попробуете свежайший мёд.

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Описание

Что вас ожидает

Тавдинские пещеры и Камышлинский водопад

Кольцо размыкает уникальный памятник природы — Тавдинские пещеры*. Вы увидите натёчные образования и попробуете пробраться по узким проходам. Не волнуйтесь — внутри есть частичное искусственное освещение. Затем вы прогуляетесь по лесной тропе до живописного водопада Камышлинский, названного так по одноимённой реке, в устье которой он находится.

Желающие могут воспользоваться услугами моторафтинга и вернуться к началу тропы буквально за 10–15 минут (оплата на месте).

*При плохой погоде Тавдинские пещеры могут быть заменены на Тропу предков — пешеходный маршрут по горе, где много гротов и пещер, а ещё — смотровая площадка с оборудованными местами для отдыха.

Село Чемал, козья тропа и мёд с пасеки

Далее вас ждет климатический курорт Чемал — Мекка туризма в Горном Алтае. Солнечных дней здесь больше, чем в Крыму, а мягкий климат и потрясающая природа манит не одну тысячу путешественников.

Чемальский район знаменит своими достопримечательностями: Чемальская ГЭС, остров Патмос и Храм Иоанна Богослова. Вы увидите все эти локации и прогуляетесь вдоль Катуни по козьей тропе с остановками для фото. Тут же найдёте источник Аржан-Су. А ещё попробуете настоящий алтайский мёд прямо на пасеке.

Организационные детали