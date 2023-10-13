Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая

Восхититься алтайской природой, увидеть живописный водопад и поесть мёд на пасеке

Описание
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Ответы на вопросы
Алтай — это горы, пещеры, водопады и озёра. Это нереальная природа и местные легенды.

За 1 день вы посетите несколько достопримечательностей — от Тавдинских пещер и водопада Камышлинский до храма на острове Патмос посреди Катуни и источника Аржан-Су. Узнаете, почему козья тропа называется козьей, и попробуете свежайший мёд.
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
Ближайшие даты:
13
окт
21
окт
31
окт
7
ноя
21
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тавдинские пещеры и Камышлинский водопад

Кольцо размыкает уникальный памятник природы — Тавдинские пещеры*. Вы увидите натёчные образования и попробуете пробраться по узким проходам. Не волнуйтесь — внутри есть частичное искусственное освещение. Затем вы прогуляетесь по лесной тропе до живописного водопада Камышлинский, названного так по одноимённой реке, в устье которой он находится.

Желающие могут воспользоваться услугами моторафтинга и вернуться к началу тропы буквально за 10–15 минут (оплата на месте).

*При плохой погоде Тавдинские пещеры могут быть заменены на Тропу предков — пешеходный маршрут по горе, где много гротов и пещер, а ещё — смотровая площадка с оборудованными местами для отдыха.

Село Чемал, козья тропа и мёд с пасеки

Далее вас ждет климатический курорт Чемал — Мекка туризма в Горном Алтае. Солнечных дней здесь больше, чем в Крыму, а мягкий климат и потрясающая природа манит не одну тысячу путешественников.

Чемальский район знаменит своими достопримечательностями: Чемальская ГЭС, остров Патмос и Храм Иоанна Богослова. Вы увидите все эти локации и прогуляетесь вдоль Катуни по козьей тропе с остановками для фото. Тут же найдёте источник Аржан-Су. А ещё попробуете настоящий алтайский мёд прямо на пасеке.

Организационные детали

  • Что входит в стоимость: транспорт, услуги гида-экскурсовода, входные билеты
  • Дополнительные расходы: питание (по желанию), страховка от клеща (по желанию — от 250 руб. /чел.), моторафтинг (по желанию, 500 руб. /чел)
  • Если у группы будет свободное время, за дополнительную плату мы посетим зооферму (100 руб. /чел.), Музей палеолита (от 250 руб. /чел.) и Деревню мастеров (от 150 руб. /чел.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Эркемена Палкина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На автобусе
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
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Популярные места
Чемал
Остров Патмос
Чемальская ГЭС
Для студентов
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