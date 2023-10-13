Восхититься алтайской природой, увидеть живописный водопад и поесть мёд на пасеке
За 1 день вы посетите несколько достопримечательностей — от Тавдинских пещер и водопада Камышлинский до храма на острове Патмос посреди Катуни и источника Аржан-Су. Узнаете, почему козья тропа называется козьей, и попробуете свежайший мёд.
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Описание
Что вас ожидает
Тавдинские пещеры и Камышлинский водопад
Кольцо размыкает уникальный памятник природы — Тавдинские пещеры*. Вы увидите натёчные образования и попробуете пробраться по узким проходам. Не волнуйтесь — внутри есть частичное искусственное освещение. Затем вы прогуляетесь по лесной тропе до живописного водопада Камышлинский, названного так по одноимённой реке, в устье которой он находится.
Желающие могут воспользоваться услугами моторафтинга и вернуться к началу тропы буквально за 10–15 минут (оплата на месте).
*При плохой погоде Тавдинские пещеры могут быть заменены на Тропу предков — пешеходный маршрут по горе, где много гротов и пещер, а ещё — смотровая площадка с оборудованными местами для отдыха.
Село Чемал, козья тропа и мёд с пасеки
Далее вас ждет климатический курорт Чемал — Мекка туризма в Горном Алтае. Солнечных дней здесь больше, чем в Крыму, а мягкий климат и потрясающая природа манит не одну тысячу путешественников.
Чемальский район знаменит своими достопримечательностями: Чемальская ГЭС, остров Патмос и Храм Иоанна Богослова. Вы увидите все эти локации и прогуляетесь вдоль Катуни по козьей тропе с остановками для фото. Тут же найдёте источник Аржан-Су. А ещё попробуете настоящий алтайский мёд прямо на пасеке.
Организационные детали
- Что входит в стоимость: транспорт, услуги гида-экскурсовода, входные билеты
- Дополнительные расходы: питание (по желанию), страховка от клеща (по желанию — от 250 руб. /чел.), моторафтинг (по желанию, 500 руб. /чел)
- Если у группы будет свободное время, за дополнительную плату мы посетим зооферму (100 руб. /чел.), Музей палеолита (от 250 руб. /чел.) и Деревню мастеров (от 150 руб. /чел.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Эркемена Палкина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.