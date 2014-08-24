Край наш поистине удивительный. Кажется, будто весь он пропитан духом древних преданий, силой природной энергетики и тысячелетними традициями. Оттого даже музеи здесь появляются особые — с оригинальными идеями и глубоким смыслом. Одно из таких мест вам откроет хозяин этно-комплекса, где алтайский шаманизм переплетается с языческими верованиями славян, а легенды Алтая — с библейскими персонажами.

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Описание

🌌 Что вас ожидает

О религиозном синкретизме — на встрече с шаманом

Село Полеводка находится примерно в часе езды от Горно-Алтайска. Весь путь вас будут сопровождать Госпожа Алтая — бирюзовая река Катунь — и рассказы гида о крае. А прибыв на место, вы отправитесь исследовать необычный музей, открытый шаманом и его семьей. В жилах этого человека течет кровь потомков казаков Ермака и рода кумандинцев, коренных жителей Алтая. Так, синтез разных традиций интереснейшим образом лег в основу необычной экспозиции этно-комплекса.

Хозяин познакомит вас с мироустройством и космологией народов тюркской и славянской групп.

Покажет, каким интересным может быть сравнение языческих верований разных народов и изучение религиозного синкретизма (на примере истории сосуществования язычества и христианства).

Яркой иллюстрацией станет пантеон славянских богов, Золотая баба и Зимний сад, символизирующий Нижний, Срединный и Верхний миры.

Артем расскажет о шаманизме, разрушив обывательские представления о нем как о чем-то, связанном с темными силами.

А также объяснит доступно знания, которые издревле считались закрытыми для общественности. Это темы рода и родового дерева, особенности ритуалов на растущую и убывающую луну и другие вопросы духовной жизни человека.

🌜 🌳 🌝 В центре чадыра вы увидите шаманский бубен, на котором нанесено символическое изображение мира: древо жизни, справа — солнце (мужская энергия), слева — луна (женская энергия). На бубне можно провести исцеляющий сеанс биорезонанса. Также шаман проводит индивидуальные консультации посетителей.

Этнографическое путешествие в прошлое

В музее-панораме, расположенном в просторном чадыре, вы погрузитесь в историческое прошлое малых коренных народов Алтая: кумандинцев, тубаларов, челканцев, телеутов, телесов, шорцев, алтай-кижи, кетов, тунгусов. Здесь представлены образцы старинных орудий труда и быта, применявшихся в хозяйстве алтайских народов. Можно прикоснуться к предметам истории, примерить костюмы народов Алтая. Все экспонаты разрешено брать в руки, осматривать, чтобы полнее почувствовать дух жизни и быта архаичных народов.

Организационные детали