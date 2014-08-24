Музей-панорама «Алтай. История России»

Познакомиться с потомственным шаманом и его необычным проектом в селе Полеводка

Край наш поистине удивительный.

Кажется, будто весь он пропитан духом древних преданий, силой природной энергетики и тысячелетними традициями. Оттого даже музеи здесь появляются особые — с оригинальными идеями и глубоким смыслом.

Одно из таких мест вам откроет хозяин этно-комплекса, где алтайский шаманизм переплетается с языческими верованиями славян, а легенды Алтая — с библейскими персонажами.
Музей-панорама «Алтай. История России»
Музей-панорама «Алтай. История России»
Музей-панорама «Алтай. История России»
Музей-панорама «Алтай. История России»
Музей-панорама «Алтай. История России»
Музей-панорама «Алтай. История России»
Музей-панорама «Алтай. История России»
Музей-панорама «Алтай. История России»
Музей-панорама «Алтай. История России»
Музей-панорама «Алтай. История России»
Музей-панорама «Алтай. История России»
Музей-панорама «Алтай. История России»
Музей-панорама «Алтай. История России»
Музей-панорама «Алтай. История России»
Музей-панорама «Алтай. История России»
Музей-панорама «Алтай. История России»
Музей-панорама «Алтай. История России»
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Описание

🌌 Что вас ожидает

О религиозном синкретизме — на встрече с шаманом

Село Полеводка находится примерно в часе езды от Горно-Алтайска. Весь путь вас будут сопровождать Госпожа Алтая — бирюзовая река Катунь — и рассказы гида о крае. А прибыв на место, вы отправитесь исследовать необычный музей, открытый шаманом и его семьей. В жилах этого человека течет кровь потомков казаков Ермака и рода кумандинцев, коренных жителей Алтая. Так, синтез разных традиций интереснейшим образом лег в основу необычной экспозиции этно-комплекса.

  • Хозяин познакомит вас с мироустройством и космологией народов тюркской и славянской групп.
  • Покажет, каким интересным может быть сравнение языческих верований разных народов и изучение религиозного синкретизма (на примере истории сосуществования язычества и христианства).
  • Яркой иллюстрацией станет пантеон славянских богов, Золотая баба и Зимний сад, символизирующий Нижний, Срединный и Верхний миры.
  • Артем расскажет о шаманизме, разрушив обывательские представления о нем как о чем-то, связанном с темными силами.
  • А также объяснит доступно знания, которые издревле считались закрытыми для общественности. Это темы рода и родового дерева, особенности ритуалов на растущую и убывающую луну и другие вопросы духовной жизни человека.

🌜 🌳 🌝 В центре чадыра вы увидите шаманский бубен, на котором нанесено символическое изображение мира: древо жизни, справа — солнце (мужская энергия), слева — луна (женская энергия). На бубне можно провести исцеляющий сеанс биорезонанса. Также шаман проводит индивидуальные консультации посетителей.

Этнографическое путешествие в прошлое

В музее-панораме, расположенном в просторном чадыре, вы погрузитесь в историческое прошлое малых коренных народов Алтая: кумандинцев, тубаларов, челканцев, телеутов, телесов, шорцев, алтай-кижи, кетов, тунгусов. Здесь представлены образцы старинных орудий труда и быта, применявшихся в хозяйстве алтайских народов. Можно прикоснуться к предметам истории, примерить костюмы народов Алтая. Все экспонаты разрешено брать в руки, осматривать, чтобы полнее почувствовать дух жизни и быта архаичных народов.

Организационные детали

  • В программе возможны несущественные изменения в зависимости от погодных и технических условий (например, транспортная ситуация)
  • В стоимость включены входные билеты, полное экскурсионное сопровождение и транспортные расходы
  • Консультации и сеансы с шаманом — запись и стоимость — обсуждаются в переписке с гидом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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