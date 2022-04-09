Первую остановку сделаем у сооружения, которое соединяет два крутых берега знаменитой реки нашего края. Именно здесь находится самое глубокое место Катуни. Вы сможете сделать яркие фотографии природных пейзажей, узнаете о происхождении названия алтайской красавицы и услышите народные сказки о «Госпоже Горного Алтая».
Далее в программе скрытое горное ущелье, невидимое со стороны дороги. Вы увидите отвесные скалы живописного каньона и рассмотрите загадочные петроглифы. А также узнаете, какие из легенд о «долине горных духов» действительно сохранились в местном фольклоре и правда ли, что в старину здесь проводили шаманские обряды.
Чемальская ГЭС
Еще одна яркая достопримечательность региона — гидроэлектростанция 1935 года, первая на Алтае. Вы познакомитесь с историей строительства, функционирования и закрытия объекта. А рядом увидите впечатляющее место впадения реки Чемал в Катунь.
По подвесному мосту вы пройдете на небольшой остров, находящийся посередине реки Катунь. Посетите храм апостола Иоанна Богослова с чудотворными иконами. И в этом умиротворяющем месте услышите легенды и истории, связанные с происхождением названия острова, видении евангелиста Иоанна и феномене самообновления икон.
Если останется время, в качестве бонуса я отвезу вас в крупнейший по количеству экспонатов в Сибири палеонтологический музей. Экскурсию для вас проведут сотрудники Палеопарка.
Экскурсию для вас проведу я или мой коллега.