Что вас ожидает

Ороктойский мост

Первую остановку сделаем у сооружения, которое соединяет два крутых берега знаменитой реки нашего края. Именно здесь находится самое глубокое место Катуни. Вы сможете сделать яркие фотографии природных пейзажей, узнаете о происхождении названия алтайской красавицы и услышите народные сказки о «Госпоже Горного Алтая».

Урочище Че-Чкыш

Далее в программе скрытое горное ущелье, невидимое со стороны дороги. Вы увидите отвесные скалы живописного каньона и рассмотрите загадочные петроглифы. А также узнаете, какие из легенд о «долине горных духов» действительно сохранились в местном фольклоре и правда ли, что в старину здесь проводили шаманские обряды.

Чемальская ГЭС

Еще одна яркая достопримечательность региона — гидроэлектростанция 1935 года, первая на Алтае. Вы познакомитесь с историей строительства, функционирования и закрытия объекта. А рядом увидите впечатляющее место впадения реки Чемал в Катунь.

Остров Патмос

По подвесному мосту вы пройдете на небольшой остров, находящийся посередине реки Катунь. Посетите храм апостола Иоанна Богослова с чудотворными иконами. И в этом умиротворяющем месте услышите легенды и истории, связанные с происхождением названия острова, видении евангелиста Иоанна и феномене самообновления икон.

Палеопарк

Если останется время, в качестве бонуса я отвезу вас в крупнейший по количеству экспонатов в Сибири палеонтологический музей. Экскурсию для вас проведут сотрудники Палеопарка.

Организационные детали

Экскурсия проводится на машине Тойота Лэнд Крузер 100. В салоне в вашем распоряжении будет питьевая вода, влажные и бумажные салфетки.

Для больших групп (от 10 до 17 человек) я организую трансфер на автобусе — стоимость экскурсии в этом случае составит 30000 рублей.

Дополнительно оплачивается обед в одном из местных заведений и билет в Палеопарк — 100 руб. /человека

Экскурсию для вас проведу я или мой коллега.