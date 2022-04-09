Этот сказочный Чемал

Познакомиться с главными достопримечательностями одного из живописнейших районов Горного Алтая

Индивидуальная
Вы оцените красоту своенравной Катуни с Ороктойского моста и послушаете народные сказки о хозяйке Алтайских гор.

Прикоснетесь к загадкам скрытого урочища Че-Чкыш с древними петроглифами.

Услышите историю памятника индустриальной стройки — Чемальской ГЭС.

Осмотрите храм с чудотворными иконами на «греческом» острове Патмос.

А если останется время, посетите удивительный Палеопарк.
Этот сказочный Чемал
Этот сказочный Чемал
Этот сказочный Чемал
Этот сказочный Чемал
Этот сказочный Чемал
Этот сказочный Чемал
Этот сказочный Чемал
Этот сказочный Чемал
Этот сказочный Чемал
Этот сказочный Чемал
Этот сказочный Чемал
Этот сказочный Чемал
Этот сказочный Чемал
Этот сказочный Чемал
Этот сказочный Чемал
Этот сказочный Чемал
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Что вас ожидает

Ороктойский мост

Первую остановку сделаем у сооружения, которое соединяет два крутых берега знаменитой реки нашего края. Именно здесь находится самое глубокое место Катуни. Вы сможете сделать яркие фотографии природных пейзажей, узнаете о происхождении названия алтайской красавицы и услышите народные сказки о «Госпоже Горного Алтая».

Урочище Че-Чкыш

Далее в программе скрытое горное ущелье, невидимое со стороны дороги. Вы увидите отвесные скалы живописного каньона и рассмотрите загадочные петроглифы. А также узнаете, какие из легенд о «долине горных духов» действительно сохранились в местном фольклоре и правда ли, что в старину здесь проводили шаманские обряды.

Чемальская ГЭС
Еще одна яркая достопримечательность региона — гидроэлектростанция 1935 года, первая на Алтае. Вы познакомитесь с историей строительства, функционирования и закрытия объекта. А рядом увидите впечатляющее место впадения реки Чемал в Катунь.

Остров Патмос

По подвесному мосту вы пройдете на небольшой остров, находящийся посередине реки Катунь. Посетите храм апостола Иоанна Богослова с чудотворными иконами. И в этом умиротворяющем месте услышите легенды и истории, связанные с происхождением названия острова, видении евангелиста Иоанна и феномене самообновления икон.

Палеопарк

Если останется время, в качестве бонуса я отвезу вас в крупнейший по количеству экспонатов в Сибири палеонтологический музей. Экскурсию для вас проведут сотрудники Палеопарка.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на машине Тойота Лэнд Крузер 100. В салоне в вашем распоряжении будет питьевая вода, влажные и бумажные салфетки.
  • Для больших групп (от 10 до 17 человек) я организую трансфер на автобусе — стоимость экскурсии в этом случае составит 30000 рублей.
  • Дополнительно оплачивается обед в одном из местных заведений и билет в Палеопарк — 100 руб. /человека

Экскурсию для вас проведу я или мой коллега.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе площади Ленина или по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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