Вас ждет поездка по одной из самых красивых дорог мира и обзор уникальных природных объектов.



Автомобильная дорога под названием «Чуйский тракт» тянется от Новосибирска до перевала Дурбэт-Даба, на границе с Монголией и показывает проезжающим красивейшие пейзажи Горного Алтая.



Мы же с вами проедем отрезок в два перевала – Семинский и Чике-Таман, увидим слияние двух самых мощных рек Алтая – Чуи и Катуни, пообедаем в кафе национальной алтайский кухни, прогуляемся к небольшому водопаду Ширлак, увидим знаменитое Гейзеровое озеро и если повезёт, то Северо-Чуйский хребет покажет нам свои снежные вершины! Потрясающие виды и богатая, великая история этих мест – то, что вас ожидает.