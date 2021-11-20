Ежедневные выезды с ноября по март месяц.

Экскурсия на озеро Лебединое. Единственное место зимовки лебедей и уток в России.

Государственный природный комплексный заказник «Лебединый» функционирует с 1973 года. Его площадь – 38,2 тыс. га. Кроме луговых, лесных, болотных угодий в заказник входят 96 км реки Катунь и около 70 островов. Несмотря на то, что более половины его территории составляют агроландшафты, «Лебединый» служит для поддержания экологического баланса региона, сохранения природного комплекса Нижнего Прикатунья, сохранения естественных мест зимовки лебедей и других птиц.

Территория «Лебединого» заказника характеризуется богатым видовым разнообразием её обитателей. Совокупность уникальных водоемов и положение заказника на левом берегу Катуни, в предгорьях Алтая, создают благоприятные условия для концентрации, отдыха, кормежки перелетных птиц. Здесь обитают 35 видов животных, занесённых в Красную книгу Алтайского края.

На территории заказника расположены небольшие незамерзающие всю зиму озера, со дна которых бьют ключи, сохраняющую температуру +4… +6°С.

В зоне континентального климата Алтай – единственное место в стране, где лебеди остаются на зиму. Популяция лебедей, обитающих здесь, уникальна еще и тем, что она изолирована от других. Птицы из заказника улетают на лето в Салехардскую тундру. Кроме того, в водоемах заказника зимуют и другие водоплавающие птицы: кряква, обыкновенный гоголь, большой крохаль.

В последние годы в водоемах заказника зимует порядка 420-450 лебедей. Кроме них, на озерах останавливается более 2 тыс. диких уток.