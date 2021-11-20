Ежедневные выезды с ноября по март месяц.

Лебединое озеро. Единственное место зимовки лебедей и уток в России

Лебединое озеро

Лебединое озеро.

Единственное место зимовки лебедей и уток в России
Лебединое озеро. Единственное место зимовки лебедей и уток в России
Лебединое озеро. Единственное место зимовки лебедей и уток в России
Лебединое озеро. Единственное место зимовки лебедей и уток в России
Лебединое озеро. Единственное место зимовки лебедей и уток в России
Лебединое озеро. Единственное место зимовки лебедей и уток в России
Лебединое озеро. Единственное место зимовки лебедей и уток в России
Лебединое озеро. Единственное место зимовки лебедей и уток в России
Лебединое озеро. Единственное место зимовки лебедей и уток в России
Лебединое озеро. Единственное место зимовки лебедей и уток в России
Лебединое озеро. Единственное место зимовки лебедей и уток в России
Лебединое озеро. Единственное место зимовки лебедей и уток в России
Лебединое озеро. Единственное место зимовки лебедей и уток в России
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экскурсия на озеро Лебединое. Единственное место зимовки лебедей и уток в России.
Государственный природный комплексный заказник «Лебединый» функционирует с 1973 года. Его площадь – 38,2 тыс. га. Кроме луговых, лесных, болотных угодий в заказник входят 96 км реки Катунь и около 70 островов. Несмотря на то, что более половины его территории составляют агроландшафты, «Лебединый» служит для поддержания экологического баланса региона, сохранения природного комплекса Нижнего Прикатунья, сохранения естественных мест зимовки лебедей и других птиц.
Территория «Лебединого» заказника характеризуется богатым видовым разнообразием её обитателей. Совокупность уникальных водоемов и положение заказника на левом берегу Катуни, в предгорьях Алтая, создают благоприятные условия для концентрации, отдыха, кормежки перелетных птиц. Здесь обитают 35 видов животных, занесённых в Красную книгу Алтайского края.
На территории заказника расположены небольшие незамерзающие всю зиму озера, со дна которых бьют ключи, сохраняющую температуру +4… +6°С.
В зоне континентального климата Алтай – единственное место в стране, где лебеди остаются на зиму. Популяция лебедей, обитающих здесь, уникальна еще и тем, что она изолирована от других. Птицы из заказника улетают на лето в Салехардскую тундру. Кроме того, в водоемах заказника зимуют и другие водоплавающие птицы: кряква, обыкновенный гоголь, большой крохаль.
В последние годы в водоемах заказника зимует порядка 420-450 лебедей. Кроме них, на озерах останавливается более 2 тыс. диких уток.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Транспортные расходы и работа гида-водителя.
Что не входит?
  • Питание на маршруте и входные билеты.
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневные выезды с ноября по март месяц.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневные выезды с ноября по март месяц.

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